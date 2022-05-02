«Оказалось, этот фактор меня дестабилизировал...» Воробьёв — о первом этапе RDS GP

Любители дрифта, привет!

Вот и закончился первый этап Российской Дрифт Серии (RDS GP), который состоялся на автодроме Moscow Raceway. Результаты вы, наверное, уже знаете, поэтому подробно на них останавливаться не буду. Зато в целом расскажу о своем уик-энде, впечатлениях от квалификации и выступлении в ТОП-32. Погнали?!

Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва

До начала этапа для каждого пилота запланированы тренировочные сессии. Мы с командой сразу начали работать над рулевым управлением #жигицарь. Дело в том, что машина слишком «остро» реагировала на управление, поэтому было некомфортно ездить.



Что мы предприняли:

уменьшили кастор (это угол продольного наклона оси поворота);

отрегулировали раскрытие передних колёс на раскрытие по отношению к движению автомобиля вперёд.

Благодаря этим изменениям мы смогли добиться комфортного управления автомобилем. Далее мы сделали переднюю подвеску ещё мягче по сравнению с теми настройками, которые были у меня за неделю до этапа на тестах (о них я рассказывал в своей первой статье). Необходимо это для того, чтобы передняя ось машины ещё больше нагружалась и лучше отрабатывала на трассе Moscow Raceway. А теперь самое главное: мы с командой подобрали комфортное давление в задних шинах #жигицарь и, как показала практика, это сыграло ключевую роль в будущем. Читайте до конца и узнаете, что случилось!



В день квалификации у пилотов есть всего две тренировочные попытки. Я ехал во второй группе участников, а это, чтобы вы понимали, утро. В ночь перед этапом прошёл дождь, поэтому асфальт не успел прогреться — на нём даже был лёд, и покрытие казалось очень скользким! Так случилось, что во время второго тренировочного проезда я вылетел с трассы и не успел прочувствовать машину. Как оказалось, этот фактор меня дестабилизировал.

Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва

Несмотря на утренние приключения, квалификация сложилась достаточно стабильно. Две попытки были похожи одна на другую: хорошая постановка, в траектории не допустил глобальных ошибок за исключением того, что не заехал в самую дорогую по оцениванию зону — это «outside zone 1». В итоге я набрал 67 баллов и начал готовиться к парным заездам.



В ТОП-32 мне достался не самый быстрый пилот. И то «ружьё», которое я повесил на стену в начале статьи, сейчас должно выстрелить! Настроив комфортное для себя давление в задних шинах, я не смог отработать боевой проезд на низких давлениях, на которых ехал мой оппонент.



В первом заезде я был в роли «преследователя» и уже с постановки начал проигрывать примерно три корпуса лидеру. Пытался что-либо предпринять, но соперник держал небольшой угол и ехал по узкой траектории. В итоге из-за давления в задних шинах мне не удалось найти достаточный зацеп с трассой и сократить отставание — это моя недоработка.



Перед заездом в роли «лидера» я получил информацию от споттеров, что обязательно нужно выполнить судейское задание и «забрать» все зоны, включая «touch-and-go» и «outside zone». А свой шанс отыграться я найду именно в правильной траектории, потому что у оппонента она была неидеальна и гораздо хуже, чем в квалификации. В итоге второй заезд я провёл достаточно хорошо: сделал всё, что от меня требуется, и лишь перед финишем зацепил «no-go zone» (зону, которую требуется объезжать).

Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва

К сожалению, в результате парных заездов я не прошел в ТОП-16. Но мы сделали выводы, провели анализ и поняли, что требуется доработать и улучшить. Уже на втором этапе RDS GP, который пройдёт в Нижнем Новгороде, мы кардинально изменим подход к тренировкам и сразу начнём работать с давлением. Будет интересно, каких результатов я смогу добиться и сработает ли наша тактика. Остаёмся на связи!



P. S. Спасибо за то, что дочитали до конца, и пишите в комментариях, о каких ещё нюансах моей подготовки к этапам вам было бы интересно узнать!