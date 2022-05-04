Сможете назвать всех гонщиков «Феррари», попадавших в топ-3 сезона Ф-1? У вас 10 минут
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Ну, Шумахера и Райкконена вы вряд ли забыли, а как насчёт остальных? Чем дальше в историю — тем сложнее!
После нескольких неудачных лет команда Формулы-1 «Феррари» наконец-то вернулась в борьбу за титул. Пока невозможно утверждать со стопроцентной уверенностью, что Шарль Леклер принесёт «Скудерии» чемпионство, но вряд ли кто-то сомневается, что монегаск или его напарник Карлос Сайнс войдут в топ-3 личного зачёта. Таким образом, они могут стать 32-м и 33-м пилотами в истории «Феррари», кто попадал в тройку чемпионата по итогам сезона. А сможете ли вы назвать 31 гонщика, которым уже покорялось это достижение? На то, чтобы справиться с очередным квизом «Чемпионата», у вас есть 10 минут. Поехали!
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:
Сможете назвать всех гонщиков «Феррари», попадавших в топ-3 сезона Ф-1?
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