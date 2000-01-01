«Коробка с трактором из 40-х годов». Топ-10 худших авто по версии Джереми Кларксона

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Джереми Кларксон выбрал самые отвратительные тачки на свете
Джереми Кларксон выбрал самые отвратительные тачки на свете
На этих авто просто невозможно передвигаться.
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10. Chevrolet Vega
10. Chevrolet Vega
Эта машина, по мнению Кларксона, буквально разрушила репутацию концерна General Motors. Надёжность и безопасность авто со временем оказались под большим вопросом при её изначальной популярности.
9. Ferrari F50
9. Ferrari F50
«Худшая катастрофа в истории компании», — так называл эту модель Кларксон, отмечая слабые попытки адаптировать под реальную жизнь болид Формулы-1.
8. Ford Pinto
8. Ford Pinto
На этой машине буквально было опасно ездить: из-за строения топливного бака не раз возникали пожары при столкновениях.
7. Ford Escort Cosworth
7. Ford Escort Cosworth
Подобным автомобилем на постоянной основе владел сам Кларксон, так что он не понаслышке знал обо всех недостатках и мог называть его одним из худших в истории.
6. Rolls-Royce Corniche
6. Rolls-Royce Corniche
«Ручная работа — ещё один способ сказать, что дверь просто отвалится», — говорил Кларксон про эту модель «Роллс-Ройса».
5. Lincoln Continental Mark IV
5. Lincoln Continental Mark IV
Этим автомобилем невозможно было управлять: никакой манёвренности, он был похож на самое настоящее бревно. Также на этой модели устанавливали двигатель с урезанной мощностью.
4. Saab 900
4. Saab 900
Этот автомобиль называли достойным кандидатом на победу в фильме «Худшая машина в мировой истории».
3. Yugo
3. Yugo
Для того чтобы избавиться от этой раздражающей машины, Джереми Кларксон использовал танк — это о многом говорит.
2. FSO Polonez
2. FSO Polonez
Среди хороших черт этой машины Кларксон отмечал дешёвую стоимость. «Это была коробка, под которой небрежный покупатель автомобиля мог обнаружить трактор 40-х годов», — рассказывал эксперт.
1. Lexus SC430
1. Lexus SC430
Именно эту машину Кларксон назвал худшей во вселенной. По мнению эксперта, японская компания могла придумать что-то гораздо лучшее, чем это.
«Коробка с трактором из 40-х годов». Топ-10 худших авто по версии Джереми Кларксона
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