Джереми Кларксон выбрал самые отвратительные тачки на свете
На этих авто просто невозможно передвигаться.
10. Chevrolet Vega
Эта машина, по мнению Кларксона, буквально разрушила репутацию концерна General Motors. Надёжность и безопасность авто со временем оказались под большим вопросом при её изначальной популярности.
9. Ferrari F50
«Худшая катастрофа в истории компании», — так называл эту модель Кларксон, отмечая слабые попытки адаптировать под реальную жизнь болид Формулы-1.
8. Ford Pinto
На этой машине буквально было опасно ездить: из-за строения топливного бака не раз возникали пожары при столкновениях.
7. Ford Escort Cosworth
Подобным автомобилем на постоянной основе владел сам Кларксон, так что он не понаслышке знал обо всех недостатках и мог называть его одним из худших в истории.
6. Rolls-Royce Corniche
«Ручная работа — ещё один способ сказать, что дверь просто отвалится», — говорил Кларксон про эту модель «Роллс-Ройса».
5. Lincoln Continental Mark IV
Этим автомобилем невозможно было управлять: никакой манёвренности, он был похож на самое настоящее бревно. Также на этой модели устанавливали двигатель с урезанной мощностью.
4. Saab 900
Этот автомобиль называли достойным кандидатом на победу в фильме «Худшая машина в мировой истории».
3. Yugo
Для того чтобы избавиться от этой раздражающей машины, Джереми Кларксон использовал танк — это о многом говорит.
2. FSO Polonez
Среди хороших черт этой машины Кларксон отмечал дешёвую стоимость. «Это была коробка, под которой небрежный покупатель автомобиля мог обнаружить трактор 40-х годов», — рассказывал эксперт.
1. Lexus SC430
Именно эту машину Кларксон назвал худшей во вселенной. По мнению эксперта, японская компания могла придумать что-то гораздо лучшее, чем это.
«Коробка с трактором из 40-х годов». Топ-10 худших авто по версии Джереми Кларксона
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