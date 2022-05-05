И здесь Хэмилтон обошёл Шумахера. Льюис — самый верный гонщик в истории Формулы-1

Прошлая гонка в Имоле стала одной из худших в карьере Льюиса Хэмилтона. Однако этот печальный факт не помешал британцу установить очередной рекорд: проведя свой 182-й Гран-при в цветах «Мерседеса», Хэмилтон единолично возглавил рейтинг пилотов с наибольшим количеством этапов, проведённых в составе одной команды. В честь нового рекорда Льюиса представляем вашему вниманию десятку самых преданных пилотов в истории Формулы-1.

Марк Уэббер («Ред Булл»). 129 этапов — 9 побед

Марк Уэббер пополнил ряды «Ред Булл» в преддверии их третьего сезона в Ф-1. На тот момент «быки» ещё не были топ-командой, представляя собой самого обычного середняка. На третий год своего пребывания в стане «быков» австралиец получит в своё распоряжение боеспособную машину. В 2009-м на «Нюрбургринге» Уэббер одержит свою первую победу в Формуле-1. Что интересно, в той гонке он установил рекорд по наибольшему количеству стартов перед первой викторией (в 2020-м этот рекорд перебьёт Серхио Перес).

В следующем году Уэббер проведёт лучший сезон в своей формульной карьере. Вплоть до последнего этапа чемпионата Марк считался реальным претендентом на титул. Даже в «Феррари» считали Уэббера главным соперником Алонсо в преддверии финальной гонки сезона в Абу-Даби. Подобный ход мыслей привёл к тому, что стратеги «Скудерии» скопировали тактику Марка, из-за чего слишком рано зазвали Фернандо на пит-стоп. Ну а далее испанец застрял за Петровым, и титул чемпиона отправился Себастьяну Феттелю.

После 2010 года Уэббер окончательно закрепился в статусе второго номера «Ред Булл». В дальнейшем Марк выиграет ещё два раза, доведя общее количество своих побед до девяти, и в 2013-м со спокойной душой завершит формульную карьеру в составе австрийской команды.

P.S. Через 8 этапов место Уэббера в этом рейтинге займёт Макс Ферстаппен.

Жак Лаффит («Лижье»). 132 этапа – 6 побед

Лаффит – главный пилот в истории «Лижье»: он принёс команде 2/3 всех её побед в Формуле-1. За французскую команду Лаффит начал выступать ещё в начале 1970-х, принимая участие в гонке «24 часа Ле-Мана» на машине «Лижье» JS2 (ему даже доводилось делить экипаж с основателем гоночной конюшни Ги Лижье).

Как только французский коллектив созрел к Формуле-1, Жак тут же присоединился к новичку «Королевских гонок». Свой первый формульный сезон в стане хорошо знакомой команды Лаффит провёл в 1976 году. Получилось очень даже неплохо: француз трижды поднялся на пьедестал почёта, а также принёс команде её первый поул в Формуле-1.

Дальше – больше. В следующем году на Гран-при Швеции Лаффит одержит дебютную победу в «Королевских гонках» – как для себя, так и для команды. На стыке 1970-х и 1980-х «Лижье» переживёт самый удачный отрезок в своей истории. В сезоне-1981 Жак одержит две победы и вплоть до последней гонки сезона будет претендовать на титул. Чемпионом в тот год он так и не стал, но Ройтеманну и Пике нервы потрепал изрядно.

В 1983 году Лаффит покинет «Лижье» ради «Уильямса», где проведёт следующие два сезона, после чего вернётся в родную команду, в которой и завершит свою формульную карьеру в середине сезона-1986 после серьёзной аварии на старте Гран-при Великобритании.

Мика Хаккинен («Макларен»). 133 этапа — 20 побед, 2 чемпионских титула

К команде Рона Денниса Хаккинен присоединился в 1993 году. Поначалу финский пилот выполнял функции тест-пилота, а повышения до статуса боевого гонщика добился только после изгнания из «Макларена» Майкла Андретти. В концовке сезона-1993 Хаккинен провёл три этапа за рулём красно-белого болида, тем самым успев застать последнюю на следующие несколько лет боеспособную машину «Макларена». Далее команда из Уокинга вступала в кризис.

Мика Хаккинен в сезоне-1994 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В 1994-м «Макларен» перешёл на моторы «Пежо» и впервые за 13 лет закончил сезон без единой победы. Уже в следующем году британцы начнут использовать двигатели «Мерседеса», но до былого величия дотянутся не сразу. Ещё два сезона Хаккинен будет бороться за редкие подиумы, а уже в 1997-м получит в своё распоряжение конкурентоспособный болид. В том же сезоне он одержит свою первую победу, а уже в следующем году станет тем самым пилотом, кто вернёт «Макларен» на вершину.

Всего же за 133 этапа, проведённых в составе команды из Уокинга, Хаккинен выиграл 20 гонок, завоевал 2 чемпионских титула, а также подарил миру красивейшую дуэль с Михаэлем Шумахером. За последнее финскому пилоту скажут спасибо не только поклонники «Макларена».

Нико Росберг («Мерседес»). 136 этапов — 23 победы, 1 чемпионский титул

Нико – идеальный пример пилота, прошедшего с командой все этапы становления. Вместе с Михаэлем Шумахером Росберг составил тандем пилотов, с которым «Мерседес» возродил свою формульную команду. Первые три сезона «Серебряные стрелы» представляли собой команду чуть выше среднего. Тем не менее именно в этот период Росберг выиграл свою первую гонку в Ф-1.

В 2013-м немцы аккуратно заявили о своих намерениях сражаться за победы, а затем наступила гибридная эра, провозгласившая «Мерседес» доминатором на долгие годы вперёд. В 2014-м Росберг впервые принял участие в чемпионском сражении, на финише сезона уступив титул Хэмилтону. В следующем году он практически без борьбы отдаст победу в чемпионате всё тому же Льюису. Зато в 2016-м Нико выдаст сезон всей жизни и с третьей попытки заберёт заслуженный титул. На этом сотрудничество Росберга и «Мерседеса» подошло к своему логическому завершению – Нико внезапно покинул Формулу-1 с высоко поднятой головой.

Дженсон Баттон («Макларен»). 137 этапов — 8 побед

Если Уэббер, Хаккинен и Росберг наблюдали за прогрессом команды, с которой они связали себя контрактными обязательствами, то вот Дженсон Баттон стал свидетелем затяжного регресса своей конюшни. Но обо всём по порядку.

В «Макларен» Дженсон приходил в статусе действующего чемпиона мира. Свой первый сезон за новую команду британец начал с места в карьер: две победы в первых четырёх гонках сезона. К экватору чемпионата Дженсон виделся реальным претендентом на титул, но, к сожалению, неудачи второй части сезона перечеркнули шансы Баттона на повторение прошлогоднего успеха.

Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон перед сезоном-2010 Фото: Mark Thompson/Getty Images

В следующих двух сезонах британец занесёт в свой актив ещё шесть побед, после чего «Макларен» нырнёт в затяжное пике: за последующие четыре года Баттон лишь один раз финиширует в топ-3 (да и то в результате дисквалификации Риккардо после гонки в Австралии), а те два сезона, в которых он управлял «Маклареном», оснащённым мотором «Хонда», вообще лучше не вспоминать.

В 2016-м Баттон распрощается со статусом боевого пилота «Макларена». В следующем сезоне он вернётся в команду на один этап, чтобы подменить Фернандо Алонсо, после чего окончательно завершит формульную карьеру.

Фелипе Масса («Феррари»). 140 этапов — 11 побед

У Фелипе с «Феррари» были долгие и достаточно тёплые отношения (по крайней мере, до 2010 года). Пожалуй, именно Массу можно назвать первым воспитанником академии «Феррари», пусть даже как таковой академии в начале 2000-х у «Скудерии» ещё не было.

В 2006-м Фелипе наконец дорос до статуса боевого пилота «Феррари». В дебютном сезоне за «красных» бразилец одержит свои первые победы, а заодно узрит, как его товарищ по команде сражается за титул. В 2007-м сценарий повторится: Масса в роли второго пилота, а его напарник гонится за чемпионством. А вот уже в следующем году Фелипе (неожиданно) сам примет участие в чемпионских разборках: в последней гонке сезона на «Интерлагосе» Масса обиднейшим образом упустит титул.

В следующем году бразилец пережил самый тяжёлый отрезок в своей формульной карьере: реабилитацию после полученной на «Хунгароринге» травмы. Затем в «Феррари» придёт Фернандо Алонсо, и Масса снова окажется на вторых ролях – особенно показательной получилась гонка на «Хоккенхайме», когда бразильца заставили отдать победу напарнику. После немецкого инцидента результаты Массы резко упали – Фелипе словно был психологически надломлен. А в конце сезона-2013 была поставлена точка в многолетней истории взаимоотношений Массы и «Феррари».

Дэвид Култхард («Макларен»). 150 этапов — 12 побед

В составе «Макларена» Дэвид Култхард провёл целых девять лет, но так и не примерил на себя роль лидера команды. Да, в отдельных сезонах он мог опередить своего напарника, как Хаккинена в 1997-м и 2001-м или же новичка команды Райкконена в 2002-м. Однако в те сезоны, когда «Макларен» по-настоящему претендовал на титул, шотландец каждый раз оказывался не у дел, уступая своим напарникам право побороться за чемпионство.

Впрочем, назвать неудачным девятилетний отрезок Дэвида в «Макларене» просто язык не повернётся. Култхард был отличным бойцом второго плана, способным отбирать важнейшие очки у соперников. В 1998-м и 1999-м он не раз финишировал впереди сражающихся за титул пилотов «Феррари», чем здорово помогал Хаккинену.

По окончании сезона-2004 Дэвид покинет команду из Уокинга, уступив место в кокпите молодому и пока ещё голодному Монтойе. За годы, проведённые в стане «Макларена», Култхард успел одержать девять побед, а также стать одним из символов своей эпохи в Формуле-1.

Кими Райкконен («Феррари»). 152 этапа — 10 побед, 1 чемпионский титул

При переходе в «Феррари» на плечи Райкконена легла жутко непростая и ответственная миссия: заменить великого Шумахера. Итальянцы видели в Айсмене именно того, кто сможет закрыть позицию первого пилота на долгие годы вперёд. Впрочем, построить долгосрочные отношения у Кими и «Скудерии» с первой попытки не получилось. Райкконен блестяще провёл дебютный сезон, одержав победу в чемпионате, однако затем наступил 2008 год: после выигранного титула Кими несколько утратил былую мотивацию – настолько, что сражаться за титул пришлось Фелипе Массе. А после сезона-2009 Айсмен и вовсе покинул «Скудерию», несмотря на действующий контракт: в Маранелло сделали ставку на Алонсо.

Кими Райкконен и Фелипе Масса в 2007 году Фото: Vladimir Rys/Getty Images

После возвращения из творческого отпуска Райкконен присоединился к «Лотусу», а спустя два года вернулся в стан итальянской команды. Второй заход в красную реку получился не столь успешным, но куда более продолжительным. На сей раз Кими провёл в составе «Феррари» целых пять лет. В конце своего финального сезона за «Скудерию» Айсмен одержал последнюю победу в Ф-1, после чего попрощался с Маранелло, отправившись заканчивать карьеру в «Альфа Ромео».

Михаэль Шумахер («Феррари»). 181 этап — 72 победы, 5 чемпионских титулов

Пожалуй, самый легендарный союз пилота и команды в истории Формулы-1. Думаю, нет смысла распыляться о величии этого сотрудничества – все и так всё понимают. Шумахер и «Феррари» словно были созданы друг для друга. В то время, пока Михаэль выжимал максимум из «Бенеттона», Жан Тодт готовил в «Скудерии» масштабную перестройку, одним из первых пунктов которой было приглашение в команду Шумахера.

В 1995-м было подписано эпохальное соглашение – со следующего года «Феррари» и Шумахер начали совместную работу. Сначала у них получился не самый боеспособный болид, затем они два раза проиграли чемпионское сражение и, наконец, в 2000 году добрались до вершины: спустя 21 год пилот «Феррари» вновь стал чемпионом. Затем Михаэль выиграет ещё 4 титула подряд, а в 2006-м проведёт свою последнюю гонку за «Скудерию».

Льюис Хэмилтон («Мерседес»). 182 этапа — 82 победы, 6 чемпионских титулов

Если союз Шумахера и «Феррари» принято считать самым культовым, то альянс Хэмилтона и «Мерседеса» является самым успешным в истории Ф-1. В 2012-м Льюис выступал за ещё способный бороться за победы «Макларен», как вдруг ему поступило предложение пополнить ряды «Мерседеса», который на тот момент воплощал собой крепкого середняка. Интуиция подсказала Льюису поверить в амбиции немецкой команды и подписать с ней контракт – лучшее решение в жизни Хэмилтона.

Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер в 2012 году Фото: Clive Mason/Getty Images

На протяжении шести лет, начиная с сезона-2014, в распоряжении Льюиса находился быстрейший болид пелотона. В первые три года гибридной эры у британца был всего лишь один соперник – напарник Нико Росберг. Затем он два сезона успешно посостязался с Феттелем, после чего спокойно взял ещё два титула. И только в прошлом сезоне Льюис распрощался с чемпионской короной, остановившись на отметке в семь чемпионских титулов, шесть из которых он завоевал в составе «Мерседеса».

В эпоху нового технического регламента «Мерседес» построил крайне неудачный болид, на котором Льюис проводит свой худший сезон в карьере. Вполне вероятно, сотрудничество Хэмилтона и «Мерседеса» идёт к своему логическому завершению. Впрочем, ещё долгое время он будет оставаться самым удачным союзом пилота и команды в истории Формулы-1.