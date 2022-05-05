Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Шумахер, Хэмилтон, Райкконен и другие самые преданные пилоты в истории Формулы-1

И здесь Хэмилтон обошёл Шумахера. Льюис — самый верный гонщик в истории Формулы-1
Лев Дорогов
Cамые преданные пилоты в истории Формулы-1
Комментарии
Дольше всего пилоты задерживаются в «Феррари» и «Макларене».

Прошлая гонка в Имоле стала одной из худших в карьере Льюиса Хэмилтона. Однако этот печальный факт не помешал британцу установить очередной рекорд: проведя свой 182-й Гран-при в цветах «Мерседеса», Хэмилтон единолично возглавил рейтинг пилотов с наибольшим количеством этапов, проведённых в составе одной команды. В честь нового рекорда Льюиса представляем вашему вниманию десятку самых преданных пилотов в истории Формулы-1.

Марк Уэббер («Ред Булл»). 129 этапов — 9 побед

Марк Уэббер пополнил ряды «Ред Булл» в преддверии их третьего сезона в Ф-1. На тот момент «быки» ещё не были топ-командой, представляя собой самого обычного середняка. На третий год своего пребывания в стане «быков» австралиец получит в своё распоряжение боеспособную машину. В 2009-м на «Нюрбургринге» Уэббер одержит свою первую победу в Формуле-1. Что интересно, в той гонке он установил рекорд по наибольшему количеству стартов перед первой викторией (в 2020-м этот рекорд перебьёт Серхио Перес).

В следующем году Уэббер проведёт лучший сезон в своей формульной карьере. Вплоть до последнего этапа чемпионата Марк считался реальным претендентом на титул. Даже в «Феррари» считали Уэббера главным соперником Алонсо в преддверии финальной гонки сезона в Абу-Даби. Подобный ход мыслей привёл к тому, что стратеги «Скудерии» скопировали тактику Марка, из-за чего слишком рано зазвали Фернандо на пит-стоп. Ну а далее испанец застрял за Петровым, и титул чемпиона отправился Себастьяну Феттелю.

После 2010 года Уэббер окончательно закрепился в статусе второго номера «Ред Булл». В дальнейшем Марк выиграет ещё два раза, доведя общее количество своих побед до девяти, и в 2013-м со спокойной душой завершит формульную карьеру в составе австрийской команды.

P.S. Через 8 этапов место Уэббера в этом рейтинге займёт Макс Ферстаппен.

10 пилотов, которые выиграли больше всего гонок, но не стали чемпионами Формулы-1 10 пилотов, которые выиграли больше всего гонок, но не стали чемпионами Формулы-1

Жак Лаффит («Лижье»). 132 этапа – 6 побед

Лаффит – главный пилот в истории «Лижье»: он принёс команде 2/3 всех её побед в Формуле-1. За французскую команду Лаффит начал выступать ещё в начале 1970-х, принимая участие в гонке «24 часа Ле-Мана» на машине «Лижье» JS2 (ему даже доводилось делить экипаж с основателем гоночной конюшни Ги Лижье).

Как только французский коллектив созрел к Формуле-1, Жак тут же присоединился к новичку «Королевских гонок». Свой первый формульный сезон в стане хорошо знакомой команды Лаффит провёл в 1976 году. Получилось очень даже неплохо: француз трижды поднялся на пьедестал почёта, а также принёс команде её первый поул в Формуле-1.

Дальше – больше. В следующем году на Гран-при Швеции Лаффит одержит дебютную победу в «Королевских гонках» – как для себя, так и для команды. На стыке 1970-х и 1980-х «Лижье» переживёт самый удачный отрезок в своей истории. В сезоне-1981 Жак одержит две победы и вплоть до последней гонки сезона будет претендовать на титул. Чемпионом в тот год он так и не стал, но Ройтеманну и Пике нервы потрепал изрядно.

В 1983 году Лаффит покинет «Лижье» ради «Уильямса», где проведёт следующие два сезона, после чего вернётся в родную команду, в которой и завершит свою формульную карьеру в середине сезона-1986 после серьёзной аварии на старте Гран-при Великобритании.

Президент Франции «помог» провалиться команде Ф-1. Легендарный Прост выдержал лишь 5 лет Президент Франции «помог» провалиться команде Ф-1. Легендарный Прост выдержал лишь 5 лет

Мика Хаккинен («Макларен»). 133 этапа — 20 побед, 2 чемпионских титула

К команде Рона Денниса Хаккинен присоединился в 1993 году. Поначалу финский пилот выполнял функции тест-пилота, а повышения до статуса боевого гонщика добился только после изгнания из «Макларена» Майкла Андретти. В концовке сезона-1993 Хаккинен провёл три этапа за рулём красно-белого болида, тем самым успев застать последнюю на следующие несколько лет боеспособную машину «Макларена». Далее команда из Уокинга вступала в кризис.

Мика Хаккинен в сезоне-1994

Мика Хаккинен в сезоне-1994

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В 1994-м «Макларен» перешёл на моторы «Пежо» и впервые за 13 лет закончил сезон без единой победы. Уже в следующем году британцы начнут использовать двигатели «Мерседеса», но до былого величия дотянутся не сразу. Ещё два сезона Хаккинен будет бороться за редкие подиумы, а уже в 1997-м получит в своё распоряжение конкурентоспособный болид. В том же сезоне он одержит свою первую победу, а уже в следующем году станет тем самым пилотом, кто вернёт «Макларен» на вершину.

Всего же за 133 этапа, проведённых в составе команды из Уокинга, Хаккинен выиграл 20 гонок, завоевал 2 чемпионских титула, а также подарил миру красивейшую дуэль с Михаэлем Шумахером. За последнее финскому пилоту скажут спасибо не только поклонники «Макларена».

5 громких дуэтов гонщиков Формулы-1, о которых вы могли забыть или не знать 5 громких дуэтов гонщиков Формулы-1, о которых вы могли забыть или не знать

Нико Росберг («Мерседес»). 136 этапов — 23 победы, 1 чемпионский титул

Нико – идеальный пример пилота, прошедшего с командой все этапы становления. Вместе с Михаэлем Шумахером Росберг составил тандем пилотов, с которым «Мерседес» возродил свою формульную команду. Первые три сезона «Серебряные стрелы» представляли собой команду чуть выше среднего. Тем не менее именно в этот период Росберг выиграл свою первую гонку в Ф-1.

В 2013-м немцы аккуратно заявили о своих намерениях сражаться за победы, а затем наступила гибридная эра, провозгласившая «Мерседес» доминатором на долгие годы вперёд. В 2014-м Росберг впервые принял участие в чемпионском сражении, на финише сезона уступив титул Хэмилтону. В следующем году он практически без борьбы отдаст победу в чемпионате всё тому же Льюису. Зато в 2016-м Нико выдаст сезон всей жизни и с третьей попытки заберёт заслуженный титул. На этом сотрудничество Росберга и «Мерседеса» подошло к своему логическому завершению – Нико внезапно покинул Формулу-1 с высоко поднятой головой.

Хэмилтон пошёл против команды и подставил напарника. Грязная игра Льюиса в Абу-Даби-2016 Хэмилтон пошёл против команды и подставил напарника. Грязная игра Льюиса в Абу-Даби-2016

Дженсон Баттон («Макларен»). 137 этапов — 8 побед

Если Уэббер, Хаккинен и Росберг наблюдали за прогрессом команды, с которой они связали себя контрактными обязательствами, то вот Дженсон Баттон стал свидетелем затяжного регресса своей конюшни. Но обо всём по порядку.

В «Макларен» Дженсон приходил в статусе действующего чемпиона мира. Свой первый сезон за новую команду британец начал с места в карьер: две победы в первых четырёх гонках сезона. К экватору чемпионата Дженсон виделся реальным претендентом на титул, но, к сожалению, неудачи второй части сезона перечеркнули шансы Баттона на повторение прошлогоднего успеха.

Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон перед сезоном-2010

Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон перед сезоном-2010

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В следующих двух сезонах британец занесёт в свой актив ещё шесть побед, после чего «Макларен» нырнёт в затяжное пике: за последующие четыре года Баттон лишь один раз финиширует в топ-3 (да и то в результате дисквалификации Риккардо после гонки в Австралии), а те два сезона, в которых он управлял «Маклареном», оснащённым мотором «Хонда», вообще лучше не вспоминать.

В 2016-м Баттон распрощается со статусом боевого пилота «Макларена». В следующем сезоне он вернётся в команду на один этап, чтобы подменить Фернандо Алонсо, после чего окончательно завершит формульную карьеру.

«Впервые в жизни мне было страшно». Откровенное признание струсившего чемпиона Ф-1 «Впервые в жизни мне было страшно». Откровенное признание струсившего чемпиона Ф-1

Фелипе Масса («Феррари»). 140 этапов — 11 побед

У Фелипе с «Феррари» были долгие и достаточно тёплые отношения (по крайней мере, до 2010 года). Пожалуй, именно Массу можно назвать первым воспитанником академии «Феррари», пусть даже как таковой академии в начале 2000-х у «Скудерии» ещё не было.

В 2006-м Фелипе наконец дорос до статуса боевого пилота «Феррари». В дебютном сезоне за «красных» бразилец одержит свои первые победы, а заодно узрит, как его товарищ по команде сражается за титул. В 2007-м сценарий повторится: Масса в роли второго пилота, а его напарник гонится за чемпионством. А вот уже в следующем году Фелипе (неожиданно) сам примет участие в чемпионских разборках: в последней гонке сезона на «Интерлагосе» Масса обиднейшим образом упустит титул.

В следующем году бразилец пережил самый тяжёлый отрезок в своей формульной карьере: реабилитацию после полученной на «Хунгароринге» травмы. Затем в «Феррари» придёт Фернандо Алонсо, и Масса снова окажется на вторых ролях – особенно показательной получилась гонка на «Хоккенхайме», когда бразильца заставили отдать победу напарнику. После немецкого инцидента результаты Массы резко упали – Фелипе словно был психологически надломлен. А в конце сезона-2013 была поставлена точка в многолетней истории взаимоотношений Массы и «Феррари».

6 ошибок, которые стоили чемпионства в Формуле-1 — от ужасной тактики до пропажи колеса 6 ошибок, которые стоили чемпионства в Формуле-1 — от ужасной тактики до пропажи колеса

Дэвид Култхард («Макларен»). 150 этапов — 12 побед

В составе «Макларена» Дэвид Култхард провёл целых девять лет, но так и не примерил на себя роль лидера команды. Да, в отдельных сезонах он мог опередить своего напарника, как Хаккинена в 1997-м и 2001-м или же новичка команды Райкконена в 2002-м. Однако в те сезоны, когда «Макларен» по-настоящему претендовал на титул, шотландец каждый раз оказывался не у дел, уступая своим напарникам право побороться за чемпионство.

Впрочем, назвать неудачным девятилетний отрезок Дэвида в «Макларене» просто язык не повернётся. Култхард был отличным бойцом второго плана, способным отбирать важнейшие очки у соперников. В 1998-м и 1999-м он не раз финишировал впереди сражающихся за титул пилотов «Феррари», чем здорово помогал Хаккинену.

По окончании сезона-2004 Дэвид покинет команду из Уокинга, уступив место в кокпите молодому и пока ещё голодному Монтойе. За годы, проведённые в стане «Макларена», Култхард успел одержать девять побед, а также стать одним из символов своей эпохи в Формуле-1.

Шумахеру зло и сладко отомстили за грязную оборону. Потом Култхард извинялся Шумахеру зло и сладко отомстили за грязную оборону. Потом Култхард извинялся

Кими Райкконен («Феррари»). 152 этапа — 10 побед, 1 чемпионский титул

При переходе в «Феррари» на плечи Райкконена легла жутко непростая и ответственная миссия: заменить великого Шумахера. Итальянцы видели в Айсмене именно того, кто сможет закрыть позицию первого пилота на долгие годы вперёд. Впрочем, построить долгосрочные отношения у Кими и «Скудерии» с первой попытки не получилось. Райкконен блестяще провёл дебютный сезон, одержав победу в чемпионате, однако затем наступил 2008 год: после выигранного титула Кими несколько утратил былую мотивацию – настолько, что сражаться за титул пришлось Фелипе Массе. А после сезона-2009 Айсмен и вовсе покинул «Скудерию», несмотря на действующий контракт: в Маранелло сделали ставку на Алонсо.

Кими Райкконен и Фелипе Масса в 2007 году

Кими Райкконен и Фелипе Масса в 2007 году

Фото: Vladimir Rys/Getty Images

После возвращения из творческого отпуска Райкконен присоединился к «Лотусу», а спустя два года вернулся в стан итальянской команды. Второй заход в красную реку получился не столь успешным, но куда более продолжительным. На сей раз Кими провёл в составе «Феррари» целых пять лет. В конце своего финального сезона за «Скудерию» Айсмен одержал последнюю победу в Ф-1, после чего попрощался с Маранелло, отправившись заканчивать карьеру в «Альфа Ромео».

Ф-1 прощается с легендой. Кто ещё чуть не проспит дебютный старт и покуролесит в Питере? Ф-1 прощается с легендой. Кто ещё чуть не проспит дебютный старт и покуролесит в Питере?

Михаэль Шумахер («Феррари»). 181 этап — 72 победы, 5 чемпионских титулов

Пожалуй, самый легендарный союз пилота и команды в истории Формулы-1. Думаю, нет смысла распыляться о величии этого сотрудничества – все и так всё понимают. Шумахер и «Феррари» словно были созданы друг для друга. В то время, пока Михаэль выжимал максимум из «Бенеттона», Жан Тодт готовил в «Скудерии» масштабную перестройку, одним из первых пунктов которой было приглашение в команду Шумахера.

В 1995-м было подписано эпохальное соглашение – со следующего года «Феррари» и Шумахер начали совместную работу. Сначала у них получился не самый боеспособный болид, затем они два раза проиграли чемпионское сражение и, наконец, в 2000 году добрались до вершины: спустя 21 год пилот «Феррари» вновь стал чемпионом. Затем Михаэль выиграет ещё 4 титула подряд, а в 2006-м проведёт свою последнюю гонку за «Скудерию».

От увольнения его спасла только угроза Шумахера. Как Жан Тодт вернул величие «Феррари» От увольнения его спасла только угроза Шумахера. Как Жан Тодт вернул величие «Феррари»

Льюис Хэмилтон («Мерседес»). 182 этапа — 82 победы, 6 чемпионских титулов

Если союз Шумахера и «Феррари» принято считать самым культовым, то альянс Хэмилтона и «Мерседеса» является самым успешным в истории Ф-1. В 2012-м Льюис выступал за ещё способный бороться за победы «Макларен», как вдруг ему поступило предложение пополнить ряды «Мерседеса», который на тот момент воплощал собой крепкого середняка. Интуиция подсказала Льюису поверить в амбиции немецкой команды и подписать с ней контракт – лучшее решение в жизни Хэмилтона.

Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер в 2012 году

Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер в 2012 году

Фото: Clive Mason/Getty Images

На протяжении шести лет, начиная с сезона-2014, в распоряжении Льюиса находился быстрейший болид пелотона. В первые три года гибридной эры у британца был всего лишь один соперник – напарник Нико Росберг. Затем он два сезона успешно посостязался с Феттелем, после чего спокойно взял ещё два титула. И только в прошлом сезоне Льюис распрощался с чемпионской короной, остановившись на отметке в семь чемпионских титулов, шесть из которых он завоевал в составе «Мерседеса».

В эпоху нового технического регламента «Мерседес» построил крайне неудачный болид, на котором Льюис проводит свой худший сезон в карьере. Вполне вероятно, сотрудничество Хэмилтона и «Мерседеса» идёт к своему логическому завершению. Впрочем, ещё долгое время он будет оставаться самым удачным союзом пилота и команды в истории Формулы-1.

А нужен ли Хэмилтон «Мерседесу»? Такими темпами расставание топ-дуэта уже не за горами А нужен ли Хэмилтон «Мерседесу»? Такими темпами расставание топ-дуэта уже не за горами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022