Катастрофа в «Мерседесе»: машина не едет, Хэмилтон проигрывает Расселлу. Есть ли надежда?

Не пора ли чемпионам Кубка конструкторов переключиться на сезон-2023, чтобы не провалить ещё и его?

Чемпионы восьми последних Кубков конструкторов с трудом дотягиваются до подиумов и ни разу не побеждали в четырёх гонках сезона-2022 — новый «Мерседес» хронически страдает от дельфинирования, никакие изменения настроек не решают проблемы.

На предстоящий в этот уик-энд Гран-при Майами инженеры привезут очередную порцию обновлений в надежде улучшить баланс и сделать движение шасси более стабильным. Удастся ли? И если да, позволит ли это бороться за победы?

Майами в контексте Барселоны

По сравнению с теми трассами, которые уже были в этом сезоне, Майами отчасти напоминает Джидду и её скоростные пологие очертания. И в Саудовской Аравии у «Мерседеса» были большие проблемы с настройками — Джордж Расселл, как он рассказывал после квалификации, сам не понимал, как инженерам удалось попасть в регулировки, а Льюис Хэмилтон выбыл тогда уже в Q1, а в воскресенье занял только 10-е место. «Мы пошли в неверном направлении, я не мог почувствовать машину», — сказал тогда экс-чемпион.

С тех пор Формула-1 побывала ещё на двух трассах, но в Мельбурне W13 уступила «Макларену» в квалификации, а в Имоле — и на длинной дистанции. В Саудовской Аравии Расселл почти всю гонку шёл пятым и был недоволен тем, что «Мерседес» — лишь третья сила, но теперь «Серебряные стрелы» ещё дальше.

В Австралии Норрис опередил оба «Мерседеса» в квалификации, но уступил им в гонке Фото: Getty Images

В Майами для «Мерседеса» уже пятое место (позади «Феррари» и «Ред Булл») будет прогрессом. И настоящим чудом — если инженеры смогут разобраться в машине, а её поведение будет предсказуемым при более широком диапазоне настроек. На этом базисе уже можно было бы приблизить машину к её максимуму на трассе в Барселоне — только так можно оценить её истинный потенциал.

Решение проблемы с дельфинированием, по разным оценкам, позволит «Мерседесу» отыграть от нескольких десятых до секунды с круга — едва ли такой рывок удастся совершить в Майами, но если обновления сработают, а пилоты смогут свободнее работать с настройками, такая прибавка вполне реальна в Испании. Ну а если её не будет, то Тото Вольфу стоит задуматься о том, чтобы переключиться на сезон-2023 — иначе ресурсов вновь может не хватить и в следующем году снова возникнут проблемы.

«Мерседес» без лидера

На фоне нехватки скорости в паддоке всё больше говорят о проблемах Льюиса Хэмилтона — экс-чемпион, мол, проигрывает молодому напарнику и уже не тот. Джордж Расселл действительно блестяще начал сезон, хотя и сам не всегда безупречен и в двух квалификациях из четырёх был позади. Тем не менее очевидно, что в данный момент именно Расселл ближе к пределу автомобиля, чем опытный Хэмилтон.

Пока говорить о том, что семикратный чемпион сдаёт, преждевременно — едва ли для Льюиса есть большая разница между четвёртым и 12-м местом, и если машина не позволяет бороться за титул, он готов пробовать любые настройки в отчаянной попытке узнать машину. Хэмилтон менее сфокусирован на результате, чем Расселл, но это не значит, что он растерял форму.

В сезоне-2022 Расселл ближе к максимуму машины, чем Хэмилтон Фото: Getty Images

Ситуация в «Серебряных стрелах» в каком-то смысле напоминает приход Сайнса в Маранелло в прошлом году (раз уж в паддоке говорят, что «Мерседес» и «Феррари» поменялись местами, разовьём аналогию). Испанец отлично вписался в команду и даже набрал больше очков, однако в тот момент, когда в его руках оказалась техника, способная выиграть чемпионат, он уступает напарнику.

Хэмилтон рассчитывает остаться лидером команды в тот момент, когда «Мерседес» сможет бороться за титулы — случись это в нынешнем сезоне или следующем, и именно в этот момент можно будет по-настоящему оценить, превосходит ли его молодой напарник или нет. Паддоку же остаётся надеяться, что оба британца как можно быстрее получат шанс показать настоящий максимум — и своей машины, и своего таланта.