Новый этап Ф-1 стал объектом насмешек из-за фейковой бухты. Максимальная нелепость

В эти выходные впервые в истории состоится Гран-при Майами Формулы-1. Это Гран-при с непростой историей: авторы проекта с огромным трудом смогли создать уличную трассу таким образом, чтобы проект одобрили городские власти, а местные жители не сумели его отменить во время слушаний или даже в судебном порядке.

Трасса Международного автодрома Майами расположена вокруг арены «Хард Рок-стэдиум», где свои домашние матчи проводит клуб НФЛ «Майами Долфинс». Получилась теоретически интересная конфигурация с достаточно длинными прямыми, дающими шансы на обгоны, и непростыми местами, где пилоты запросто могут допустить ошибки.

Схема трассы Формулы-1 в Майами Фото: AMG Mercedes F1 Team

Вот только никто не обсуждает конфигурацию круга: практически всё внимание болельщиков в соцсетях занимает фейковая бухта, которая не имеет выхода к какому-либо крупному водоёму. Когда был опубликован проект трассы, подумалось: ничто не мешает заполнить новую искусственную бухту водой и затем расставить там яхты для радости гостей и эффектной телекартинки.



Как бы не так: если настоящие яхты на место действительно привезли, то вот воды никто так и не дождался. Организаторы решили не тратиться на создание сколько-нибудь реальной бухты и просто обложили яхты досками с фотообоями, имитирующими сияющую на солнце воду! В телевизионной трансляции разница не будет заметна, а на смехотворность такого решения для посетителей автодрома, видимо, решили просто наплевать.

Болельщики и журналисты Ф-1 ответили на появление псевдобухты максимальным стёбом и фотожабами, а ярче всех, пожалуй, выступил репортёр Sky Sports Крейг Слейтер, устроивший «заплыв» на спине.

Псевдобухта на ГП Ф-1 в Майами

А что же организаторы? Стёб со стороны поклонников Ф-1 нисколько их не смущает. По крайней мере, так заявил управляющий партнёр Гран-при Майами и генеральный директор «Хард Рок-стэдиум» Том Гарфинкель.



«Мы и не воспринимаем самих себя слишком серьёзно. Думаю, это весело, и это здорово. Мы стараемся сделать так, чтобы было весело», — заявил Гарфинкель.

Босс также объяснил, почему организаторы Гран-при пришли к столь странному решению: оказывается, они просто посчитали важным сдержать слово, данное представителям Ф-1.



«Когда изначальный проект предполагал проведение гонки в центре города, у Формулы-1 были идеи, что им хотелось бы видеть в трансляции стоящие там яхты. По ряду причин мы изменили расположение трассы — в первую очередь потому, что в даунтауне было бы трудно создать хорошую трассу для гонок. И я сказал Ф-1: у вас будет картинка с яхтами, будут ваши яхты! Они посмотрели на меня как на сумасшедшего. Но я подготовил для них рисунок и сказал: «Я хочу сделать бухту вот здесь, и мы сделаем это». Думаю, люди на яхтах получат удовольствие от просмотра гонок».



Настоящая американская фабрика грёз…