Пилоты предупреждали Ф-1 об опасном повороте, но их не послушали. Зато запретили пирсинг!

Аварии Сайнса и Окона могли бы быть не такими жёсткими, однако в ФИА были заняты другим очень важным делом.

По ходу тренировок перед Гран-при Майами самым опасным местом трассы вокруг «Хард Рок Стэдиум» стала связка 13-14-15-го поворотов — в пятницу в ней разбил машину Карлос Сайнс, а в субботу утром в стену улетел Эстебан Окон — его шасси от удара треснуло, и француз в итоге вынужден был пропустить квалификацию. Помимо машин, в этих инцидентах пострадали и пилоты — Окон не стал вдаваться в детали, а вот Сайнс признал, что у него болит шея.



А таких последствий можно было избежать — и гонщики предупреждали об этом дирекцию гонки.

Сайнс призывал установить TecPro

Сама по себе связка 13-го, 14-го и 15-го поворотов является одним из украшений трассы и проходится на не слишком высокой скорости, однако на торможении перед узкой эской легко потерять заднюю часть машины. И проблема в том, что зоны вылета здесь нет, а почти вплотную к трассе стоят бетонные отбойники — именно в них прилетают допустившие ошибку пилоты.

Поскольку расстояние до стены небольшое, автомобиль не успевает погасить скорость, при ударе о бетон он мгновенно останавливается, а потому организм пилота испытывает крайне резкие и высокие перегрузки. «Я говорил ФИА, что вылет на второй передаче не должен приводить к такому жёсткому удару. Я предлагал поставить барьеры TecPro, но там так и осталась голая бетонная стена», — говорит Сайнс.

Сайнс после вылета в тренировке Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Такое столкновение не должно заканчиваться ударом в 51g, это неприемлемо, — добавляет Окон. — Карлос обращался к гоночному директору, но ничего не изменилось. Это была, наверное, самая большая авария в моей карьере, Карлосу тоже досталось. ФИА должна больше стараться на благо нашей безопасности».



С мнением коллег согласен и Фернандо Алонсо, опасным этот поворот также назвали Лэнс Стролл, Пьер Гасли и Серхио Перес. Последний, правда, отметил, что не уверен, что TecPro возможно установить в этом месте.

Дисквалифицированный пирсинг

К квалификации никакой дополнительной ударопоглощающей защиты в эске не появилось, однако ФИА сделала другой важный шаг в вопросе безопасности пилотов: окончательно запретила пирсинг.



Льюис Хэмилтон снимать его отказался, и тогда федерация переложила ответственность за этот вопрос на команды и пригрозила штрафами. Даже это не помогло: британец заявил, что часть его пирсинга можно снять лишь хирургическим путём. Чиновники дали 7-кратному чемпиону миру отсрочку, но он дал понять, что всё равно не будет снимать украшения.

Британец выступает с этим пирсингом уже 16 лет — и это никого не волновало. С этим пирсингом Льюис выигрывал гонки и становился чемпионом, но теперь чиновники грозят наказать гонщика за то, что он продолжит с ним выступать. Это, надо полагать, важное достижение ФИА — куда более важное, чем отбойники в 15-м повороте.

На пресс-конференцию в Майами Хэмилтон надел максимум украшений Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Сам Льюис, к слову, никаких проблем с трассой не видит. «Я считаю, что с безопасностью они всё сделали прекрасно. Заранее не предскажешь, в каком повороте понадобится TecPro, а в каком — нет. Если мы поймём, что что-то нужно будет улучшить, то обязательно улучшим».



С пирсингом и украшениями, судя по всему, поняли и улучшили. До трассы дойдут в следующем году.