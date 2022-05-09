Шумахер снова лишил себя первых очков в Ф-1: Мик стал одним из антигероев Гран-при Майами

Первый в истории Гран-при Майами Формулы-1 завершился победой Макса Ферстаппена — действующий чемпион мира выигрывает вторую гонку подряд и сокращает отставание от Шарля Леклера до 19 очков, в то время как ещё месяц назад голландец уступал 46. Можно ли уже говорить, что «Ред Булл» перехватил у «Феррари» инициативу, или пока рано?

Подводим итоги пятого этапа сезона-2022.

Второе поражение «Феррари» подряд

Как и в Имоле, «Феррари» оказалась бессильна что-либо противопоставить «Ред Булл» — если бы не выезд автомобиля безопасности, гонка завершилась бы полным разгромом «Скудерии». Так, на 40-м круге, прямо перед столкновением Гасли и Норриса, Шарль проигрывал лидеру гонки семь с половиной секунд и никак не мог к нему приблизиться.



После рестарта Леклеру удалось закрепиться позади Ферстаппена, но пойти в атаку и вернуть себе первую позицию шанса так и не представилось. В то же время Серхио Пересу, несмотря на все усилия, опередить Карлоса Сайнса так и не удалось — в одном из эпизодов Чеко был очень близок к тому, чтобы пройти «Феррари» в первом повороте, но во второй его «Ред Булл» не уместился.

Ферстаппен обгоняет Леклера Фото: Getty Images

Отметим, что по максимальной скорости «Феррари» в гонке не уступала «Ред Булл», причём на двух отсечках из четырёх быстрее всех был Сайнс. Таким образом, в Майами «Феррари» уступала в эффективности прохождения поворотов, а это значит, что преимущества в аэродинамике у «Скудерии» больше нет.

Это, однако, не значит, что расстановка сил среди лидеров изменилась: «Феррари» и «Ред Булл» по-прежнему сражаются на равных, а решающими оказываются малые преимущества. Предсказать дальнейшее развитие событий в этой борьбе невозможно ещё и потому, что уже в Барселону обе команды привезут обновления, которые могут склонить чашу весов в ту или иную пользу.

В «Мерседесе» начинается борьба

До начала уик-энда большие надежды на обновления возлагали в «Мерседесе» — немецкая команда, кажется, в одном шаге от решения проблем с дельфинированием. И в первой тренировке W13 выглядела намного стабильнее, однако уже во второй, когда пилоты стали атаковать активнее, прежние проблемы вернулись.



Квалификация стала очередным прохладным душем для инженеров: Льюис Хэмилтон прошёл в финал и показал там шестое время — не так уж и плохо на фоне первых этапов, но всегда стабильный Джордж Расселл остался в Q2 — на этот раз подобрать сколь-нибудь работающие регулировки не удалось его стороне гаража.

В Майами у Расселла возникло больше проблем с машиной Фото: Getty Images

Тем не менее в гонке Расселлу удалось обогнать и Хэмилтона, и Валттери Боттаса, позади которого «Мерседесы» шли на рестарте. Причём с Льюисом Джорджу пришлось по-настоящему бороться — экс-чемпион не стал просто так пускать напарника вперёд, хотя у него были свежие шины и больше возможностей побороться с Боттасом.



Похоже, в немецкой команде начинается долгожданное внутрикомандное противостояние — и чем ближе «Мерседес» будет к лидерам, тем более ожесточённым оно будет становиться.

Упущенный шанс Боттаса

На протяжении большей части гонки в Майами пятую позицию занимал Валттери Боттас — у финна был реальный шанс оказаться быстрейшим среди пилотов команд-середняков. На первом отрезке Боттас отрывался от Хэмилтона, а терять преимущество начал лишь после того, как оказался позади Расселла, оттягивавшего пит-стоп. Даже после рестарта Боттасу удавалось какое-то время сдерживать позади себя пару «Мерседесов», и лишь после ошибки в конце 49-го круга Валттери позицию потерял…



Парадоксально, что, покинув «Серебряные стрелы», финн наконец получил технику, с которой может опережать Хэмилтона, однако он допускает ошибки (не будем забывать про вылет в тренировках) и теряет имеющиеся возможности. С другой стороны, после такого темпа становится очевидно, что положение в Кубке конструкторов не отражает истинного потенциала «Альфа Ромео».

Боттас потерял шанс на финиш в топ-5 из-за собственной ошибки Фото: Getty Images

Провал Шумахера

Одним из самых нашумевших эпизодов гонки стало столкновение Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля в конце заезда: два немца сражались в концовке топ-10, и Мик поспешил пойти в атаку в первом повороте: гонщик «Хааса» хотел выйти на восьмое (с учётом штрафа Алонсо) место, но в итоге протаранил «Астон Мартин».



Странные ошибки Мик допускал и раньше — можно вспомнить, например, вылет во время сейфти-кара в Имоле в прошлом году, однако тогда он был дебютантом и многое ему прощалось. Сейчас, когда у него за плечами полноценный сезон, от Шумахера ждут большей рассудительности и хладнокровия за рулём, однако, похоже, регулярные поражения от более опытного напарника выбивают немца из колеи. И каковы его дальнейшие перспективы, если даже на этом уровне Мик не справляется?

От следующего года будут ждать большего

Первый Гран-при на новой трассе вокруг стадиона «Хард Рок» прошёл не совсем гладко. Насмешки по поводу нарисованной на пластике воды праздника не испортили, а вот неудачная авария в 15-м повороте вполне могла бы — голые бетонные отбойники вызвали недовольство пилотов, которые просили установить в этом месте барьеры TecPro, но не были услышаны.



Другой проблемой стал скользкий асфальт, на котором гонщики не рисковали атаковать за пределами траектории. Возможно, по этой причине вплоть до аварии Норриса и Гасли заезд был довольно пресным. Но будем надеяться, что в следующем году сцепления будет больше, а пилоты смогут атаковать увереннее, ведь трасса от Apex Circuit Design получилась коварной и интересной.