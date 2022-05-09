Худшая гонка Алонсо и вторая подряд неудача Шумахера. Оценки за Гран-при Майами

Пятый этап Формулы-1 — в как обычно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

В воскресенье Ферстаппену не было равных — на старте он опередил Сайнса, затем выждал несколько кругов и прошёл Леклера. Даже после рестарта Макс безупречно отбивался от Шарля и принёс команде более чем заслуженную победу. Но ошибки, подобные той, что голландец допустил в квалификации, если будут повторяться, испортят гонщику защиту титула.

Шарль Леклер — 9

Леклер тоже провёл далеко не самую чистую квалификацию (помарки на первом секторе, не улучшил на третьем), однако всё же оказался на поуле. К сожалению для «Феррари», темпа, чтобы сдержать Макса, у Шарля не было, и даже после рестарта шанса не обгон так и не представилось. Второе место в этот уик-энд было максимумом.

Александер Албон — 8

Темп «Уильямса» в этот уик-энд был безнадёжен, но Албон вновь продемонстрировал отличный темп на «харде» и к рестарту в конце гонки прорвался на 11-е место. Столкновение Шумахера с Феттелем и штраф Алонсо превратили его в девятое.

Льюис Хэмилтон — 7,5

В квалификации британец чувствовал себя уверенно, но уже на старте потерял две позиции и первый круг закончил только восьмым. Гасли и Алонсо Льюис сумел контратаковать, но в этой борьбе отстал от Боттаса и лишь перед самым сейфти-каром смог его догнать — не факт, что без аварии Норриса Хэмилтон опередил бы своего бывшего напарника.

В Майами Хэмилтон чувствовал себя за рулём машины увереннее, чем Расселл Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Лэнс Стролл — 7,5

В Майами Лэнс впервые в сезоне прошёл в финал квалификации, но собрать оптимальный круг в Q3 канадцу не удалось. Тем не менее это оказалось неважно, поскольку оба «Астон Мартина» стартовали с пит-лейн. Шансов на очки оставалось не так много, но Стролл провёл очень стабильную гонку и прорвался к финишу на 11-е место. И после всех аварий и штрафов финального круга был вознаграждён одним баллом.

Карлос Сайнс — 7

После неприятной аварии в тренировках Сайнс смог реабилитироваться и в квалификации проиграл напарнику менее двух десятых секунды. Уже на старте Карлос выбыл из борьбы за победу, но смог удержать позади второй «Ред Булл» и поднялся на подиум — впервые после гонки в Джидде.

Валттери Боттас — 7

Как и Сайнс, Боттас по ходу уик-энда разбил машину, что в итоге стоило ему второй тренировки, однако в квалификации Валттери добился максимально возможного пятого места. На этой позиции финн и ехал вплоть до самого конца гонки, но допустил ещё одну ошибку: зацепил стену в повороте после длинной прямой и откатился на седьмую строчку. Неплохие очки, но при идеальном выступлении «Альфа Ромео» могла быть в топ-5.

Пьер Гасли — 7

Гасли проводил отличный уик-энд и на старте вырвался на шестое место. И пусть сдержать Хэмилтона не получилось, даже седьмое место стало бы для Пьера лучшим в сезоне. Однако сначала в «Альфа Таури» врезался Алонсо, а затем сам француз не заметил атаку Норриса и ударил его в заднее колесо. Второй Гран-при подряд Гасли покидает без очков.

В Майами Расселлу, как и в Австралии, помогло появление автомобиля безопасности Фото: Mark Thompson/Getty Images

Джордж Расселл — 6,5

В Майами проблемы с балансом в квалификации испытывал Расселл: во второй раз подряд британец не пробился в финал. Как и Хэмилтон в предыдущих гонках, Джордж не смог прорваться на первом отрезке и застрял в трафике, однако за счёт позднего пит-стопа и подвернувшегося под руку сейфти-кара Расселл смог побороться за пятое место. Без автомобиля безопасности Джордж был бы в районе седьмого места и Валттери с Льюисом не догнал бы.

Серхио Перес — 6

Чеко плохо провёл первую попытку в Q3, квалифицировался в итоге лишь четвёртым и ничего не отыграл на старте. Всю дистанцию Перес прессинговал Сайнса, но смог провести лишь одну атаку, которая так и не позволила совершить обгон и едва не привела к вылету во втором повороте. Правда, если бы не проблемы с сенсором, шансов у Серхио было бы больше.

Себастьян Феттель — 6

Немец ошибся во втором сегменте квалификации, что не позволило пройти в финал в субботу, а в воскресенье полгонки провёл позади напарника и уже не рассчитывал попасть на очки. Впрочем, и представившийся в концовке шанс Себастьян уступил, когда поехал в первый поворот так, словно Шумахера там не было.

Ландо Норрис — 6

Британцу гонку испортил первый пит-стоп, после которого Ландо выехал в плотный трафик, выбраться из которого шансов почти не было. Окончательно их не осталось после инцидента с Гасли, когда Норрис не слишком аккуратно обгонял замедлившуюся «Альфа Таури».

Норрис после столкновения с Гасли Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Пустой уик-энд для китайского гонщика: квалификация для него закончилась уже в первом сегменте, когда в конце круга он уткнулся в плотный трафик, а гонка продолжалась всего шесть кругов — технические проблемы.

Эстебан Окон — 5

Авария в субботу утром вынудила Окона пропустить квалификацию, и хотя французу удалось пробиться с последнего ряда в топ-10, без выезда автомобиля безопасности это оказалось бы невозможно: пит-стоп в режиме зелёных флагов неизбежно отбросил бы гонщика «Альпин» за пределы первой десятки.

Даниэль Риккардо — 5

Риккардо потерпел пятое поражение в пяти квалификациях сезона, почти всю гонку провёл позади напарника, а в конце концов получил 5-секундный штраф за то, что срезал трассу в борьбе с Магнуссеном — если бы не он, Дэн занял бы 10-е место.

Мик Шумахер — 5

Гран-при Майами был 26-м в карьере Мика, и теперь он входит в первую десятку самых опытных пилотов, никогда не набиравших очки в Ф-1. Немец проводил довольно сильную гонку, но в один момент всё потерял: пусть Феттель закрывал траекторию чересчур жёстко, атака Мика на последних кругах была слишком оптимистичной.

Цуноде в Майами вновь не хватало темпа Фото: Peter Fox/Getty Images

Юки Цунода — 4,5

Посредственный уик-энд в исполнении японца: четверть секунды отставания от напарника в квалификации и не самая аккуратная работа с резиной — менять шины Юки поехал быстрее всех. Не помог и рестарт на мягких шинах: Цунода обогнал лишь Латифи и пересёк линию финиша 13-м.

Фернандо Алонсо — 4

Скорость «Альпин» в этот уик-энд не позволяла творить чудес, однако восьмое место (четвёртое в группе середняков) Алонсо было по силам. Однако Фернандо допустил несвойственную для себя ошибку и мощно влетел в Пьера Гасли, за что получил пять секунд штрафа. А затем ещё пять — за срезку поворота. Так что в потере этих четырёх баллов экс-чемпион виноват исключительно сам.

Кевин Магнуссен — 4

В Майами датчанин впервые в этом году уступал в темпе напарнику. Проблемы начались в квалификации, когда из-за проблем со связью Кевин остался на трассе и проехал в первом сегменте лишь одну серию кругов. После пит-стопов Магнуссен опередил Шумахера, но позже пропустил его вновь, ну а под финиш схлестнулся с Лэнсом Строллом и потерял переднее антикрыло.

Николас Латифи — 3

Латифи, в отличие от напарника, реализовать потенциал «харда» не смог и после пит-стопа на 34-м круге откатился в конец пелотона. Можно было бы отметить небольшое отставание от Албона в квалификации (всего 0,06 секунды), однако для Алекса это был далеко не идеально исполненный лучший круг.