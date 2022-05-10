Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Масса, Баттон, Хайдфельд и другие гонщики Формулы-1, которым удалось перезапустить карьеру после неудач

Боттас и ещё 6 пилотов Формулы-1, которые перезапустили карьеру после неудач
Лев Дорогов
7 пилотов Формулы-1, которые перезапустили карьеру
Комментарии
Как показывает история, лучше всего для переосмысления карьеры подходит «Уильямс».

По итогам первых пяти этапов сезона Валттери Боттаса смело можно назвать главным героем второго плана. Финский пилот регулярно сражается за приличные очки, навязывает борьбу своему бывшему напарнику Хэмилтону и в одиночку тащит команду на пятую строчку командного зачёта. А ведь ещё в прошлом году переход Боттаса в «Альфа Ромео» выглядел предвестником заката карьеры финского пилота. Но Валттери удалось отправиться на понижение и пережить настоящий гоночный ренессанс. В честь успехов Боттаса представляем вашему вниманию семёрку гонщиков Формулы-1, которым удавалось перезагрузить карьеру после нескольких неудачных сезонов.

Клей Регаццони («Уильямс»)

В 1970-х Клей Регаццони вместе с Ники Лаудой сформировал один из самых культовых гоночных дуэтов в истории Формулы-1. На первых ролях по большей части пребывал австриец, однако в сезоне-1974, когда неопытному Лауде катастрофически не везло с надёжностью техники, Регаццони выпал шанс побороться за титул. В преддверии последней гонки чемпионата швейцарец делил первую строчку личного зачёта с Эмерсоном Фиттипальди, но провал на «Уоткинс-Глен» стоил ему титула – чемпионом стал бразилец.

Проведя в стане «красных» ещё два года, Регаццони оказался не нужен «Скудерии»: итальянцы сделали ставку на Ройтеманна. В преддверии сезона-1977 швейцарец имел на руках предложение от «Брэбема», но по личным соображениям отказался идти к Берни Экклстоуну. В итоге Регаццони примкнул к скромному «Энсайну», а спустя год пилотировал такой же «статусный» «Шэдоу».

Проведя два года в составах команд-аутсайдеров, Регаццони рисковал окончательно погрязнуть в борьбе за редкие очки, но в 1979-м ему повезло присоединиться к молодому коллективу Фрэнка Уильямса. В том сезоне Патрику Хэду наконец-таки удалось построить конкурентоспособную машину. В Монако Регаццони впервые за три года поднялся на пьедестал почёта, а спустя полтора месяца принёс «Уильямсу» первую победу в Формуле-1.

По иронии судьбы, в преддверии следующего сезона он снова потерял место в команде из-за Карлоса Ройтеманна. 40-летнему гонщику пришлось возвращаться в «Энсайн», а авария на четвёртом этапе в Лонг-Бич завершила карьеру Клея в Ф-1: травма спины сделала Регаццони инвалидом. Как бы то ни было, а вернуться в борьбу за высокие места швейцарцу всё же удалось, хоть и совсем ненадолго.

Как «Уильямс» выиграл свою первую гонку в Формуле-1. К успеху причастен отец бен Ладена Как «Уильямс» выиграл свою первую гонку в Формуле-1. К успеху причастен отец бен Ладена

Риккардо Патрезе («Уильямс»)

После нескольких сезонов, проведённых в стане «Шэдоу» и «Эрроуза», Рикардо Патрезе добрался до «Брэбема» – первой топ-команды в своей формульной карьере. В составе коллектива Берни Экклстоуна итальянец одержит первые победы в Ф-1. Казалось бы, карьера Патрезе идёт по нарастающей, но в 1984-м последует провальный переход в «Альфа Ромео»: за два сезона Риккардо лишь три раза финиширует в очковой зоне.

В конце концов, Патрезе вернётся в «Брэбем», только вот британская команда к тому времени уже не была столь боеспособным коллективом, как пару лет тому назад. К счастью для итальянца, в 1987 году на него обратили внимание в «Уильямсе»: Риккардо подменил травмированного Мэнселла в последней гонке чемпионата, а также подписал полноценный контракт с командой сэра Фрэнка на следующий сезон.

Риккардо Патрезе – победитель Гран-при Мексики 1990 года

Риккардо Патрезе – победитель Гран-при Мексики 1990 года

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В 1988-м «Уильямс» был вынужден использовать моторы «Джадд», из-за чего несколько выпал из борьбы за высокие позиции. Однако уже в следующем году британцы заключили соглашение с «Рено», после чего вернулись в лидирующую группу – спустя шесть лет Патрезе вновь сел за руль боеспособной машины. В сезоне-1989 итальянец шесть раз поднимался на пьедестал почёта, а уже в 1990-м впервые за семь лет выиграл гонку.

Следующие два сезона так вообще стали лучшими в карьере Патрезе: в 1991-м он впервые в карьере одержал две победы в рамках одного чемпионата, а в 1992-м прикоснулся к величайшему сезону «Уильямса» в Формуле-1, после чего со спокойной душой отправился завершать карьеру в «Бенеттоне».

Одна из скандальнейших гонок в истории: Формулу-1 не остановил даже бойкот трёх команд Одна из скандальнейших гонок в истории: Формулу-1 не остановил даже бойкот трёх команд

Эдди Чивер («Эрроуз»)

Как и наш предыдущий герой, Эдди Чивер также пострадал от сотрудничества с «Альфа Ромео», причём, что интересно, за итальянскую команду они выступали в одно и то же время. До перехода в «Альфа Ромео» карьера Чивера шла по нарастающей: «Тиррелл» – «Лижье» – «Рено». Затем случился злосчастный трансфер в итальянский коллектив, где он за два года лишь раз финишировал в топ-6.

После того как «Альфа Ромео» свернула свою формульную программу, Чивер остался без команды. Сезон-1986 он вообще провёл в чемпионате мира спорткаров. На этом его карьера в «Королевских гонках» могла подойти к логическому завершению, но «Эрроуз» протянул американцу руку помощи, позволив Эдди достойно завершить формульную карьеру. На протяжении трёх сезонов Чивер демонстрировал приличные результаты, частенько сражаясь за очки, а также дважды финишировал в топ-3. После сезона-1989 он отправился за океан покорять родной чемпионат CART.

Да, в «Эрроузе» Чивер так и не стал суперзвездой, однако выступления за британский коллектив он точно может занести к себе в актив, ведь завершение карьеры в Ф-1 после неудач с «Альфа Ромео» стало бы слишком печальным исходом для столь талантливого пилота.

Правда ли, что пилоты IndyCar выглядят слабаками на фоне гонщиков Ф-1? Полный разбор Правда ли, что пилоты IndyCar выглядят слабаками на фоне гонщиков Ф-1? Полный разбор

Ник Хайдфельд («БМВ»)

В данном случае перезапустить карьеру пилоту помогла не конкретная команда, а целый концерн. Но обо всём по порядку. После убедительного дебюта в составе «Заубера» Ник Хайдфельд считался реальным кандидатом на переход в «Макларен». Как мы знаем, Рон Деннис сделал выбор в пользу его напарника по «Зауберу» Кими Райкконена, а сам Хайдфельд остался в швейцарской команде.

Далее гоночные перспективы немца начали постепенно затухать. В 2003-м он проиграл командную дуэль опытному Френтцену, после чего перешёл в почти угасший «Джордан» – не лучший расклад для пилота, который всего пару лет назад едва не заменил Хаккинена в «Макларене». К счастью для Ника, в преддверии сезона-2005 на него обратил внимание альянс «Уильямса» и «БМВ», которые испытывали кадровый голод после ухода Монтойи и Ральфа Шумахера, а также срыва контракта с Дженсоном Баттоном. О том, что «Уильямс» выбрал его, а не Антонио Пиццонию, Ник узнал за несколько минут до презентации команды.

Ник Хайдфельд после единственного в карьере поула

Ник Хайдфельд после единственного в карьере поула

Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

К 2005 году сине-белый болид FW27 стал самым конкурентоспособным в карьере Хайдфельда: в том сезоне он завоевал свой единственный поул в Ф-1, а также трижды финишировал в топ-3. Впрочем, в «Уильямсе» немец надолго не задержался. По окончании сезона-2005 «БМВ» прекратила сотрудничество с командой сэра Фрэнка, на прощание прихватив с собой Хайдфельда: сезон-2006 Ник начинал уже в «БМВ-Заубер».

Благодаря немецкому концерну Хайдфельд пережил лучший отрезок в своей формульной карьере. В 2007 и 2008 годах «БМВ-Заубер» представлял собой третью силу пелотона, что позволяло его пилотам частенько сражаться за подиумы. Да, Хайдфельд так и не добрался до настоящей топ-команды, но если бы не «БМВ», он бы так и не достиг большей части своих формульных успехов.

7 лучших пилотов, ни разу не побеждавших в Формуле-1 7 лучших пилотов, ни разу не побеждавших в Формуле-1

Дженсон Баттон («Браун»)

Случай Баттона во многом уникален: чтобы пережить свой гоночный ренессанс, ему даже не пришлось никуда уходить. Целых семь лет он провёл в командах, базирующихся в Брэкли: сначала это был «БАР», затем «Хонда» и наконец «Браун». В 2008-м Баттон начинал свой девятый сезон в Формуле-1, ни в одном из которых в его распоряжении не было машины, способной бороться за победы (хотя одну викторию всё же одержал), а в 2007 и 2008 годах «Хонда» вообще докатилась до статуса аутсайдера. Казалось бы, Баттон станет ещё одним пилотом, который не реализовал свой потенциал, как вдруг наступил 2009-й.

Росс Браун и Дженсон Баттон после победы гонщика в сезоне-2009

Росс Браун и Дженсон Баттон после победы гонщика в сезоне-2009

Фото: Clive Mason/Getty Images

«Хонда» покинула мир Формулы-1, по сути подарив команду Россу Брауну, который занимался разработкой болида на сезон-2009. С началом нового чемпионата оказалось, что быстрейшую машину пелотона построил именно «Браун». Так у Баттона появился реальный шанс впервые в карьере побороться за титул. В то время, пока команды-соперники пытались подстроиться под новую техническую эру, британец выигрывал одну гонку за другой – шесть побед на семи первых этапах сезона. Этого задела хватило, чтобы отпраздновать триумф по итогам чемпионата.

Во многом именно благодаря сезону-2009 Баттону удалось привлечь внимание «Макларена», в составе которого он будет бороться за победы на протяжении трёх следующих сезонов. Стоит ли говорить, что, не перезапусти он свою карьеру в 2009-м, ни о каком «Макларене» не могло бы идти и речи?

И здесь Хэмилтон обошёл Шумахера. Льюис — самый верный гонщик в истории Формулы-1 И здесь Хэмилтон обошёл Шумахера. Льюис — самый верный гонщик в истории Формулы-1

Фелипе Масса («Уильямс»)

Карьера Массы в «Феррари» напоминает то ли качели, то ли аритмию. На первых порах он достаточно неплохо выполнял функции второго пилота – сначала при Шумахере, а затем при Райкконене. В 2008-м бразилец и сам поборется за титул, пережив лучший и в то же время самый драматичный отрезок в своей гоночной карьере. Затем последует трудный для «Феррари» 2009 год, осложнённый ещё и серьёзной травмой Фелипе. Вернувшись в кокпит в следующем сезоне, Масса отлично начал чемпионат, но после отобранной капитанским мостиком победы в Германии как будто попал в ментальную яму. За весь сезон-2011 он ни разу не финишировал в топ-3.

В конце концов, Масса покинул «Скудерию» после трёх откровенно слабых сезонов в конце 2013 года. Бразилец отправился перезапускать карьеру в менее статусный «Уильямс». Переход оказался максимально удачным: в 2014-м команда из Гроува являлась третьей силой чемпионата и, что особенно символично, была быстрее «Феррари». В том сезоне Фелипе хоть и проиграл своему напарнику Боттасу, но зато стал единственным, кому удалось отобрать поул у «Мерседеса». Следующие три сезона бразилец также проведёт на приличном уровне, после чего со спокойной душой завершит формульную карьеру.

«Фернандо быстрее тебя». Как «Феррари» наплевала на запрет приказов и чувства Массы «Фернандо быстрее тебя». Как «Феррари» наплевала на запрет приказов и чувства Массы

Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

За пять лет сотрудничества с «Мерседесом» Валттери Боттас успел одержать 10 побед, а также закрепиться в статусе одного из лучших вторых пилотов в истории Ф-1. Излишняя лояльность Боттаса к командной тактике порой гневила нейтральных болельщиков, хотя финн просто выполнял свою работу, причём делал это превосходно. Однако в какой-то момент одной лояльности для пребывания в столь амбициозном коллективе оказалось недостаточно – на место напарника Хэмилтона был подписан молодой Джордж Расселл.

Боттас не жалеет, что больше не является напарником Хэмилтона

Боттас не жалеет, что больше не является напарником Хэмилтона

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

В прошлом году Валттери Боттас оказался в незавидном положении: одним командам он был просто неинтересен, а другие не могли дать ему конкурентоспособную машину. В конечном итоге он подписал контракт с «Альфа Ромео», которая на тот момент являлась серым аутсайдером.

Как мы видим, с итальянским коллективом Боттас не прогадал. Согласившись пойти на понижение, Валттери не просто получил в своё распоряжение достойную машину, но ещё и вспомнил, каково это – быть лидером команды. После пяти прошедших гонок он занимает восьмую строчку личного зачёта, всего лишь на 6 очков отставая от своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона.

В чём главная проблема «Феррари» и кто виноват в авариях в Майами. Разбор от Оруджева В чём главная проблема «Феррари» и кто виноват в авариях в Майами. Разбор от Оруджева
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022