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Гонщики Формулы-1 дружно «расплакались»
Гонщики Формулы-1 дружно «расплакались»
Новый фильтр поиздевался над заставкой Ф-1.
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В Snapchat появилась «маска», благодаря которой люди на фото или видео плачут. Один из пользователей Reddit опробовал её на официальной заставке Формулы-1.
В Snapchat появилась «маска», благодаря которой люди на фото или видео плачут. Один из пользователей Reddit опробовал её на официальной заставке Формулы-1.
«Расстроился» даже Даниэль Риккардо — человек, который улыбается и не унывает в любых ситуациях.
«Расстроился» даже Даниэль Риккардо — человек, который улыбается и не унывает в любых ситуациях.
Печален и напарник Риккардо Ландо Норрис…
Печален и напарник Риккардо Ландо Норрис…
Фернандо Алонсо и правда нужно грустить: в каждом Гран-при 2022 года с ним <a href="https://www.championat.com/auto/news-4691715-v-alpin-obyasnili-pochemu-ne-soglasny-so-vtorym-shtrafom-alonso.html">что-то случается</a>.
Фернандо Алонсо и правда нужно грустить: в каждом Гран-при 2022 года с ним что-то случается.
Валттери Боттас — <a href="https://www.championat.com/auto/news-4691513-valtteri-bottas-pokazal-kak-kupaetsya-v-gornoj-rechke-golyshom.html">кремень</a>! Компьютерная «грустинка» в его случае практически незаметна.
Валттери Боттас — кремень! Компьютерная «грустинка» в его случае практически незаметна.
А вот Серхио Перес явно подозревает, что с его лицом сделали что-то не то…
А вот Серхио Перес явно подозревает, что с его лицом сделали что-то не то…
Хэмилтон — тоже кремень! Ладно, ладно: просто ему повезло стоять боком к камере.
Хэмилтон — тоже кремень! Ладно, ладно: просто ему повезло стоять боком к камере.
По выражению лица Ферстаппена и не скажешь, что перед нами чемпион сезона-2021 и победитель двух последних Гран-при. Ну а дальше — полное видео «новой» заставки!
По выражению лица Ферстаппена и не скажешь, что перед нами чемпион сезона-2021 и победитель двух последних Гран-при. Ну а дальше — полное видео «новой» заставки!
Гонщики Формулы-1 дружно расплакались. Новый фильтр поиздевался над заставкой Ф-1
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