Гонщики Формулы-1 дружно «расплакались»
Новый фильтр поиздевался над заставкой Ф-1.
В Snapchat появилась «маска», благодаря которой люди на фото или видео плачут. Один из пользователей Reddit опробовал её на официальной заставке Формулы-1.
«Расстроился» даже Даниэль Риккардо — человек, который улыбается и не унывает в любых ситуациях.
Печален и напарник Риккардо Ландо Норрис…
А вот Серхио Перес явно подозревает, что с его лицом сделали что-то не то…
Хэмилтон — тоже кремень! Ладно, ладно: просто ему повезло стоять боком к камере.
По выражению лица Ферстаппена и не скажешь, что перед нами чемпион сезона-2021 и победитель двух последних Гран-при. Ну а дальше — полное видео «новой» заставки!
Гонщики Формулы-1 дружно расплакались. Новый фильтр поиздевался над заставкой Ф-1
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