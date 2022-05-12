Что происходит с одним из главных талантов Ф-1? Риккардо рискует вылететь из чемпионата

Ещё год назад Риккардо готовился тащить «Макларен» к титулам, а теперь его пребыванию в команде угрожают пилоты без опыта в Ф-1.

Ещё два года назад трансфер Риккардо в «Макларен» выглядел как операция по спасению карьеры австралийца: не дождавшись прорыва от заводской команды «Рено», он переходил в команду, которая подбирается к лидерам не на словах, а на деле. К сожалению, чудесного ренессанса не случилось: спустя всего год после дебюта за «Макларен» Риккардо вообще рискует остаться без команды на следующий сезон. Пытаемся разобраться, что происходит с карьерой австралийца.

«Макларен» должен был помочь Риккардо спасти карьеру после неудачного отрезка в «Рено»

Гоночный путь Риккардо напоминает перманентные метания из крайности в крайность – от больших надежд до таких же больших разочарований. Первый серьёзный шанс выпал австралийцу в 2014 году, когда он был призван в «Ред Булл» заменить Марка Уэббера. Да, в том сезоне «быки» уже не были столь грозной силой, как в предыдущих нескольких сезонах. Однако «тауриновые» по-прежнему находились в лидирующей группе, представляя вторую силу пелотона. Для Риккардо сезон-2014 был отличной возможностью заявить о себе как о топ-пилоте и одном из главных талантов Ф-1, что он, собственно, и сделал: Даниэль одержал дебютные победы в Ф-1, став единственным пилотом не из «Мерседеса», кто выигрывал гонки в том сезоне, а также разгромил во внутрикомандном сражении действующего чемпиона Феттеля.

После столь мощного сезона в исполнении Риккардо могло показаться, что «Ред Булл» обрёл своего лидера на долгие годы вперёд, но нет: в 2015-м за «Торо Россо» дебютирует 17-летний Макс Ферстаппен. Уже через год голландца повысят до главной команды, что ознаменует собой начало конца сотрудничества Риккардо и «Ред Булл». Со временем стало понятно, что многолетним лидером «быков» будет отнюдь не австралиец: Ферстаппен невероятно мощно дебютировал за главную команду, одержав победу в первой же гонке, а начиная со второго сезона начал опережать Риккардо уже в квалификациях. Подобный расклад не мог сулить Даниэлю ничего хорошего: «Ред Булл» уже начал выстраивать команду вокруг голландца, и статус второго пилота был для Риккардо чем-то практически неизбежным. Не желая мириться с ролью второй скрипки, австралиец сделал очень рискованный шаг – подписал контракт с «Рено».

В 2018-м «Рено» проводила только третий сезон после возвращения в Ф-1, а руководство команды делало громкие заявления о намерениях бороться не просто за очки, а за победы. Риккардо соблазнился амбициями французов, чем обеспечил себе двухлетний абонемент на борьбу в середине пелотона. Более-менее «Рено» начала ехать только в 2020-м: по итогам того сезона Риккардо наконец-таки поднялся пьедестал почёта (аж два раза), а также запрыгнул в топ-5 личного зачёта. По крайней мере, Даниэль в обоих сезонах смотрелся сильнее вполне авторитетных напарников – Хюлькенберга и Окона. Так что к уровню пилота вопросов пока не было.

Впрочем, главным событием 2020 года для австралийца стали не локальные успехи с «Рено», а подписание контракта с «Маклареном». В тот момент казалось, что переход в команду из Уокинга – панацея для немного забуксовавшей карьеры Риккардо. К тому моменту «Макларен» успел преодолеть кризис середины 2010-х, готовился возобновить сотрудничество с «Мерседесом» и что самое главное – начал постепенно подбираться к лидирующей группе. Казалось бы, что может пойти не так?

Даже победа не спасла Риккардо от неудачного дебюта

Сегодня может показаться странным, но начинал в «Макларене» Риккардо очень даже неплохо: после первых четырёх этапов он опережал Ландо Норриса в квалификационной дуэли со счётом 3-1, а также неизменно набирал очки в каждой из прошедших гонок. Первый тревожный звоночек прозвучал на пятом этапе сезона в Монако: Дэн не смог пробиться в третий сегмент квалификации, провёл неудачный старт гонки и в итоге финишировал 12-м, в то время как Норрис по итогам Гран-при поднялся на подиум.

Далее он будет проигрывать квалификационную дуэль Норрису в шести последующих этапах, причём в четырёх из них он даже не сможет пробиться в третий сегмент. По гоночному темпу Дэн также уступал напарнику: в первых 10 гонках австралиец лишь раз опережал Норриса в воскресенье.

Пилоты «Макларена» и Ландо Норрис после победного дубля на Гран-при Италии Фото: Lars Baron/Getty Images

Чёрная полоса прервалась для Риккардо на Гран-при Италии. На автодроме в Монце Даниэль провёл один из лучших гоночных уик-эндов в своей карьере. Стартовав пятым, австралиец отыграл две позиции по ходу спринта и должен был стартовать третьим, а замена мотора на болиде Валттери Боттаса и вовсе подняла Дэна на второе место стартового поля. С первых метров гоночной дистанции Риккардо вырвался в лидеры, опередив Макса Ферстаппена. И австралиец наверняка бы поборолся с Максом и Льюисом за победу, да только вот двое последних самоликвидировались на экваторе гонки. В итоге Дэн спокойно довёл дело до победного конца, а «Макларен» отпраздновал первую победу с 2012 года.

Впрочем, этот триумф в глобальном плане не спас сезон австралийцу: в последующих восьми этапах он шесть раз проиграл Норрису в квалификационном сражении и всего лишь трижды финишировал в очковой зоне. По итогам сезона Риккардо в пух и прах проиграл напарнику, уступив на финише чемпионата 45 баллов. Что тут говорить, если Пьеру Гасли не хватило всего пяти очков, чтобы дотянуться до Риккардо.

В «Макларене» рассматривают возможность приглашения пилота из IndyCar

С началом нового сезона Риккардо продолжил свою прошлогоднюю традицию – блёкнуть на фоне Ландо Норриса. На данный момент Дэн всухую проигрывает напарнику в квалификационной дуэли. В гонках примерно такая же печаль: даже подходящие для «Макларена» условия австралиец не всегда может конвертировать в достойный результат. Взять ту же Имолу, когда Норрис выжал максимум из машины и после ошибки Леклера финишировал третьим, в то время как Дэн, по сути, закончил гонку после столкновения с Сайнсом на первом круге.

Прямо сейчас дельнейшие перспективы Риккардо выглядят несколько туманными. Действующий контракт Дэна с «Маклареном» заканчивается в следующем году, и нет никакой уверенности, что у команды из Уокинга возникнет желание продолжать сотрудничество с Риккардо. Более того, пошли разговоры, что теоретически команда может расстаться с «дорогим» и неубедительным Даниэлем досрочно – после сезона-2022.

Потенциальные кандидаты на замену австралийца уже есть. Общаясь с журналистами, Зак Браун частенько вспоминает имена пилотов IndyCar Пато О’Уорда и Колтона Херты. Первый уже успел ознакомиться с болидом «Макларена» на послесезонных тестах в Абу-Даби, в то время как Херта в марте этого года был подписан командой из Уокинга в качестве пилота развития. К тому же Браун чуть ли не открытым текстом говорил, что чемпион IndyCar достоин попадания в «Макларен», поэтому при удачном сезоне Херты или О’Уорда сохранить место в команде Риккардо будет ещё сложнее.

Что касается альтернативных вариантов продолжения карьеры, то здесь у Дэна также мало поводов для оптимизма. В Формуле-1 практически нет команд, куда мог бы податься Риккардо. «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседесу» он попросту не нужен, в «Альпин» не могут найти место даже для мегаталантливого Пиастри, у «Альфа Ромео» есть Боттас и экономически выгодный Чжоу, «Уильямс» самостоятельно не определяет пилотский состав, отдавая вакантные места рента-драйверам и «академикам», а «Хаас» вряд ли откажется от такого Кевина Магнуссена, а если и откажется, то в пользу условного Колтона Херты.

А вот куда Риккардо реально может перейти, так это в «Астон Мартин». Себастьян Феттель, вполне вероятно, проводит свой последний сезон в Ф-1, поэтому Лоуренсу Строллу наверняка потребуется опытный пилот, способный делать результат. Перспективы «Астон Мартин», конечно, сомнительны, но это точно лучше, чем ничего. Или же… Дэн может попробовать свои силы в IndyCar, если не получится найти место в Ф-1. С его послужным списком и уровнем медийности он моментально станет звездой в Америке. К тому же Риккардо при должном желании легко сможет получить место в одной из топовых команд, что позволит ему регулярно сражаться за победы – не худший вариант при отсутствии возможности продолжить карьеру в Ф-1.

Как бы то ни было, Риккардо всё ещё является пилотом «Макларена», но как долго он им будет оставаться, во многом зависит от него самого.