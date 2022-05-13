Леклер слишком мягкий для борьбы за титул? Лидера «Феррари» снова критикуют

В Майами Шарль отдал Ферстаппену лидерство без борьбы — и это уже его третья оплошность в последних гонках.

На Гран-при Майами Шарль Леклер проиграл Максу Ферстаппену в третий раз в четырёх последних гонках, причём после финиша сразу несколько экспертов критиковали монегаска за то, что тот на девятом круге слишком легко отдал позицию своему главному сопернику.

И это уже не первый случай, когда к лидеру «Феррари», которого считали главным фаворитом сезона-2022, возникли вопросы… Разбираемся, насколько хорош Леклер в борьбе с действующим чемпионом мира.

Наипростейший обгон

В Майами Леклер стартовал с поул-позиции, но пропустил Ферстаппена на девятом круге и в этот момент де-факто проиграл гонку — выезд сейфти-кара в концовке расстановку сил не изменил. И сразу двое экс-пилотов Формулы-1 обратили внимание на то, что лидер «Феррари» практически не защищался в тот момент, когда решалась судьба гонки.

«Не понимаю, почему Леклер сразу не закрыл внутреннюю позицию и дал Максу спокойно проехать внутри, — считает Виталий Петров. — Скорее всего, Макс рано или поздно смог бы совершить обгон, но не понимаю, почему даже в борьбе Леклер не закрыл позицию. Ведь перед поворотом Макс только поравнялся с ним, а не проехал мимо. Если машина позволяет бороться за победу, гонщик обязан обороняться».

Ферстаппен обгоняет Леклера на девятом круге Гран-при Майами Фото: Mark Thompson/Getty Images

Джолион Палмер, помимо этого, обращает внимание на ошибку в 17-м повороте: Леклер прошёл его широковато, благодаря чему «Ред Булл» смог ещё плотнее преследовать соперника перед стартовой прямой. «Шарль по какой-то причине вообще не сопротивлялся и выехал на гоночную траекторию снаружи. Ферстаппен же в итоге провёл наипростейший обгон в борьбе за лидерство, — говорит Палмер. — У этих пилотов были великолепные битвы, но в данном случае Леклер, допустив в 17-м повороте ошибку, вообще не сопротивлялся обгону».

Оба эксперта приводят Шарлю в пример напарника. Когда за пять кругов до финиша Перес атаковал Сайнса в борьбе за третью позицию, Карлос на прямой занял внутреннюю траекторию и в итоге вынудил Чеко ошибиться и выехать за пределы трассы — в их дуэли именно этот эпизод стал в итоге решающим.

Тающее преимущество

Для Леклера ошибка в 17-м повороте стала уже третьей помаркой в трёх последних Гран-при. Так, вылет в Имоле стоил лидеру чемпионата трёх позиций и семи очков в чемпионате, а в Мельбурне Шарль едва не вылетел с трассы на рестарте, когда на фоне медленного сейфти-кара на его «Феррари» остыли шины. В Австралии Леклер не потерял позицию, но, если бы не ошибка на Гран-при Эмилии-Романьи, он бы опережал Ферстаппена на 26 очков, а не на 19.

Действующий чемпион, в отличие от Леклера, ошибок в гонках не допускает. Нельзя сказать, что каждый уик-энд проводит идеально — в Джидде он был медленнее напарника в квалификации, а в Майами ошибся во второй попытке Q3. Тем не менее в каждой из гонок Макс либо добивался максимально возможного результата, либо шёл на него, пока не сломалась машина. В борьбе с Леклером Ферстаппен ведёт себя так же, как с Хэмилтоном год назад, и старается выгрызать каждое очко и каждый сантиметр трассы.

Ферстаппен и Леклер на Гран-при Австралии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Манера Шарля традиционно была более аккуратной и не столь явно запугивающе-агрессивной. В каком-то смысле разницу между пилотами иллюстрирует их первая большая стычка в Формуле-1 — Гран-при Австрии — 2019. Тогда Леклер тоже пустил соперника на внутреннюю траекторию, однако на весьма узком выходе тот не оставил «Феррари» места снаружи и отобрал победу.

После гонок в Бахрейне и Джидде Леклер стал главным фаворитом чемпионата, однако «Ред Булл» быстро прогрессирует, и вот уже Ферстаппен празднует три победы в четырёх гонках. Изменившийся статус-кво и тающее преимущество в общем зачёте заставят Шарля действовать агрессивнее, чем когда-либо раньше — и тогда его сражение с Ферстаппеном выйдет на принципиально новый уровень.