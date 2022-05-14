Сможете верно расставить гонщиков Формулы-1 по возрасту? У вас всего три минуты
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Времени мало, но и расставить надо всего-то 20 нынешних боевых пилотов.
Во время небольшой паузы в нынешнем сезоне Формулы-1, разделяющей этапы в Майами и Барселоне, предлагаем вам, читатели, ещё один квиз про гонки. Задание вроде бы простое: нужно расставить по порядку нынешних боевых пилотов чемпионата мира — от самого старшего до самого младшего.
В расчёт берём лишь текущую двадцатку гонщиков, исключая резервистов (Нико Хюлькенберг, прости) и тех, кто потерял место (увы, Никита Мазепин). Квиз вроде не самый сложный, но пока вы не угадаете очередного пилота, то не сможете перейти к следующему в списке. А время между тем может начать поджимать… Испытайте себя!
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:
Сможете расставить боевых пилотов Формулы-1 по возрасту?
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