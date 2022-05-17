Фаворит улетел в знаменитую «стену-магнит». Коварная трасса подловила гонщиков RDS Europe

Если Гран-при Российской Дрифт Серии можно с полным правом назвать Формулой-1 в мире дрифта, то всероссийский чемпионат по дрифту RDS Europe, если продолжать аналогии с кольцевыми гонками, подобен Формуле-2. Много молодых и горячих пилотов, которые на равных борются с «ветеранами». А баталии проходят на тех трассах, где не выступают пилоты RDS GP.

Фанатам дрифта в 2022 году стоит внести в свой календарь не только этапы Гран-при Российской Дрифт Серии — одного из топовых мировых дрифт-турниров — но и уик-энды RDS Europe, которых на этот год запланировано шесть. Потому что каждый из этапов совершенно точно будет богатым на события. И благодаря автодромам, и благодаря участникам чемпионата.

От «стены-магнита» в «Вираж» через «Каньон»

Главная фишка RDS Europe — календарь серии, ведь большая часть этапов (если быть точнее, то все, кроме двух) проходит на тех трассах, куда не приезжает Гран-при Российской Дрифт Серии. Помимо того, что вам не наскучит наблюдать за заездами двух чемпионатов на одних и тех же автодромах, удастся получить удовольствие от выступлений дрифтеров на весьма интересных, но малоизвестных зачастую треках.

Впрочем, Рязань хорошо известна всем поклонникам дрифта. Трасса «Атрон» известна своей «стеной-магнитом», в которой за время проведения этапов всех дивизионов Российской Дрифт Серии побывали десятки пилотов. И новички RDS, и легенды российского дрифта — никого не щадит коварный участок в зоне постановки. Так что градус непредсказуемости каждого этапа в Рязани зашкаливает.

Фото: RDS Europe

Радуют своей зрелищностью и выступления дрифтеров в Казани. Местный автодром «КазаньРинг Каньон» отличается своими компактными размерами, которые позволяют даже в кольцевых гонках видеть всю трассу целиком, не говоря уже об оцениваемом участке в дрифте, а главная фишка трека — рельеф. Перепад высот до 28 метров по ходу круга означает, что и участникам RDS Europe придётся проявить всё своё мастерство, чтобы контролировать машину в заносе по траектории, которая не просто следует влево-вправо на асфальте, но и периодически уводит дрифт-кар то вверх, то вниз.

Ну и не менее интересным будет этап на «Вираже» — этот автоспортивный комплекс в Белгороде является одной из гоночных трасс в Центральном федеральном округе, которая не слишком на слуху, но при этом давно принимает этапы региональных турниров RDS. Не станет исключением и сезон-2022, который проведёт один из уик-эндов в Белгородской области.

Автодромы в Москве и Нижнем Новгороде — трасса ADM Raceway в Мячково и NRing Circuit соответственно — в этом году будут представлены как во всероссийском чемпионате по дрифту RDS Europe, так и в Гран-при Российской Дрифт Серии. Так что можно ожидать гастролей пилотов RDS GP в RDS Europe ради тренировок и подготовки к своим основным этапам на этих трассах. Для зрителей — только польза!

RDS Europe. Календарь сезона-2022:



1. 14-15 мая — Atron International Circuit, Рязань

2. 18-19 июня — ADM Raceway, Москва

3. 9-10 июля — KazanRing Canyon, Казань

4. 6-7 августа — АСК «Вираж», Белгород

5. 27-28 августа — NRing Circuit, Нижний Новгород

5. 17-18 сентября — Atron International Circuit, Рязань

Полсотни пилотов в борьбе за победу

Но какой бы интересной ни была трасса, без участников не состоится ни один заезд. И на отсутствие внимания со стороны пилотов RDS Europe пожаловаться не может. На старте сезона-2022 в Рязани на места на подиуме претендовали полсотни пилотов! Естественно, через сито квалификации прошли лишь 32 участника, представляющих самые разные города страны.

Под стать разнообразию географии пилотов и ассортимент техники. Во всероссийском чемпионате по дрифту сражаются не только привычные Toyota, Nissan и BMW разных моделей, но и такая экзотика, как ГАЗ-24, Hyundai Genesis Coupe, Mazda RX-7, Mercedes-Benz AMG C63, Nissan Laurel и немало других интересных образцов подготовленных к езде в заносе автомобилей.

Если говорить о тех, кто сидит за рулём этих машин, то среди них и начинающие пилоты, и будущие звёзды российского дрифта (смеем ожидать этого от Григория Бурлуцкого, переключившегося с участия в СМП РСКГ на RDS), и те, кто уже хорошо знаком болельщикам RDS GP. К числу последних можно отнести Леонида Шнайдера, дебютировавшего в сезоне-2022 в составе команды «Форвард Авто», и выступавших в прошлом году в Гран-при Российской Дрифт Серии Максима Репьёва и Аркадия Пучинина, а также самого Дмитрия Добровольского!

Фото: RDS Europe

«Чемпионат» в дрифте

Да-да, вы не ослышались руководитель RDS GP и один из судей Гран-при Российской Дрифт Серии на этапах RDS Europe меняет свою строгую белую рубашку на гоночный комбинезон и садится за руль подготовленного для дрифта Nissan Silvia S14, чтобы за рулём 800-сильного купе прочувствовать всю прелесть езды в заносе в дуэлях с соперниками.

Выступает Дмитрий Добровольский в цветах команды WEGO, в которую также входят Тимофей Добровольский на 500-сильном Nissan Silvia S14 и Павел Киселёв на 400-сильном Nissan Laurel. Узнать пилотов можно с первого взгляда благодаря не только яркому стилю пилотажа, но и не менее яркой ливрее с оранжевыми цветами «Чемпионат.com» — в этом сезоне наш сайт будет рассказывать об этапах RDS Europe и RDS GP.

Фото: RDS Europe

Из победителя квалификации — в гости «стены-магнита»

Если об итогах Гран-при Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway мы уже говорили, то о результатах уик-энда RDS Europe в Рязани время пришло поговорить сейчас. И главное, что вы хотели услышать — список пилотов, которые отметились визитом в «стену-магнит», пополнился!

Одним из тех, кто побывал в стене, стал победитель квалификации. Леонид Шнайдер, возглавив протоколы с результатом 94 балла, на стадии топ-32 сложил оружие после аварии, которая поставила крест на его планах побороться за победу. Повреждённую после контакта с бетоном Toyota Mark II JZX90 эвакуировали с трассы, а самому пилоту оставалось довольствоваться лишь наградой за третье место в командном зачёте.

Вообще, эвакуаторам работать в Рязани приходилось не меньше, чем судьям (на «Атроне» эту роль на себя взяли создатель и руководитель гоночной команды FailCrew Darkside Сергей Белокур, а также три пилота команды в RDS GP — гонщик и организатор Sochi Drift Challenge Аркадий Цареградцев, Иван Никулин и Алексей Вахтин), но в итоге победители были определены.

Фото: RDS Europe

Сезон RDS Europe-2022 с победы начал пилот из Петропавловска-Камчатского Алексей Козлов, второе место занял москвич Денис Сорокопуд, а замкнул тройку призёров представитель Ульяновска Антон Козлов. В командном зачёте победила KrakeN Team (Алексей Козлов, Антон Новиков, Владимир Сафонов), вторыми стали пилоты BlackDrift (Антон Козлов, Кирилл Жигалов, Андрей Куликов), а третьими — дуэт TimeUp (Леонид Шнайдер, Александр Петров).

Следующий этап всероссийского чемпионата по дрифту RDS Europe состоится во второй половине июня в Москве, а до этого на трассу выйдут участники RDS GP — в конце мая их ждёт второй уик-энд 2022 года в Нижнем Новгороде.