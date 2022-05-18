Жигацарь теперь с телеметрией. Как Воробьёв готовится ко второму этапу RDS GP

Привет, читатели, на связи Фёдор Воробьёв! Соскучились по дрифту?

Уже в предстоящие выходные состоится второй этап Российской Дрифт Серии, который пройдёт в Нижнем Новгороде на автодроме N-RING. А сейчас я нахожусь в районе Печатники, где в «Центре технических видов спорта Москва» провожу запланированные тесты. Люблю это место, потому что легально могу снять трассу для дрифта и спокойно тренироваться!



Сама идея провести тесты родилась ещё во время первого этапа RDS GP, когда я фактически на разгоне проиграл заезд моему сопернику в ТОП-32. Ошибки в настройках автомобиля были выявлены — о них я писал в своей предыдущей статье. Что ж, теперь нужно их устранить! Приступим?

Основная задача тестов — это погрузиться в малейшие настройки #жигицарь, потрогаться с разным темпом и набором скорости. Почувствовать нюансы вождения, например, где стоит поднять обороты двигателя, а где, наоборот, просесть. Ну и, конечно же, проработать все варианты «зацепа» с трассой: попробовать движение автомобиля как на низком, так и высоком давлении. Далее уже сравнить показатели и понять, насколько высокое давление отличается от низкого на определённой степени жёсткости подвески. В итоге я со всем справился, а также успел поездить на более мягких настройках подвески.

Тесты выдались крайне интересными: они продолжались три часа, и за это время я успел проехать и по сухой трассе, и по сложному покрытию, когда асфальт только начинает высыхать, и в дождь! Этот опыт сейчас важен, поскольку все трассы уникальны. На каждой из них нужно учитывать температуру, давление в шинах и настройки подвески. Более того, регулируются даже углы установки задних колёс, ориентируясь на износ шин. В этом сезоне комплекты резины у всех пилотов одинаковые, поэтому такая деталь может помочь выиграть заезд.

Но и это еще не всё — хотите инсайд? Перед вторым этапом мы начали тестировать DriftBox! Это электронный прибор, который способен замерять угол скольжения автомобиля, а также записывать множество показателей, включая скорость постановки, траекторию, расстояние, времена круга и секторов. Ранее я не мог взаимодействовать с телеметрией — приходилось ориентироваться на собственные ощущения. Теперь же у меня и моей команды появилась возможность более скрупулёзно подходить к процессу подготовки к этапам и заездам в целом.

Тестами я остался очень доволен и с боевым настроем готовлюсь к этапу в Нижнем Новгороде. Основная цель — пройти как можно дальше по турнирной сетке, и для этого мы с запасом закладываем количество топлива и покрышек. Трасса мне нравится, ведь на ней я уже провёл множество захватывающих дрифт-баталий. С нетерпением жду продолжения!



Кстати, если вы не смотрели прямую трансляцию первого этапа, то на моём YouTube-канале вышел фильм, посвящённый ему. В видео есть всё: заезды от первого лица, неподдельные эмоции и мои комментарии относительно результатов.

А в комментариях под этой статьей пишите, сколько баллов я наберу в квалификации. После этапа будет интересно почитать предположения и сравнить их с результатом. Буду рад видеть вас на трибунах!