Сенсационная победа середняка Формулы-1 — жульничество? Есть сразу две теории заговора

10 лет назад – в мае 2012 года – Пастор Мальдонадо на трассе «Каталунья» подарил Формуле-1 одну из самых сенсационных побед в её многолетней истории. Триумф венесуэльца был настолько шокирующим, что практически сразу начал обрастать различными мифами и теориями заговора. Некоторые до сих пор считают, что победа Мальдонадо была срежиссирована не то Берни Экклстоуном, не то шинниками из «Пирелли». В преддверии Гран-при Испании пытаемся разобраться, что же на самом деле произошло 10 лет назад на автодроме «Каталунья».

Такого темпа, как в Барселоне, Мальдонадо не демонстрировал ни на одном этапе сезона

В мае 1997-го Жак Вильнёв принёс «Уильямсу» шестую победу на Гран-при Испании в рамках официальных этапов Формулы-1. В тот день успех команды сэра Фрэнка никого не удивил: для «Уильямса» эта победа стала четвёртой в первых шести гонках сезона. А вот следующая виктория «Уильямса» на испанской земле стала настоящим шоком для формульной общественности.

В середине 2000-х «Уильямс» начал своё затяжное падение и к 2012 году уже закрепил за собой статус середняка. Сезон-2011 для команды из Гроува так вообще обернулся настоящей катастрофой: пять набранных очков за 19 гонок чемпионата (и это при 25-очковой системе!) – худший результат «Уильямса» со времён дебютного сезона-1977. В 2012-м для конюшни сэра Фрэнка шёл восьмой год без побед, как вдруг «Королева автоспорта» пожаловала в Барселону.

Поначалу гоночный уикенд в местности Монмело вообще не предвещал «Уильямсу» ничего хорошего: в пятничных практиках Мальдонадо не поднимался выше 13-го места – разве что молодой тест-пилот Боттас порадовал старика Фрэнка, показав пятое время в первой части свободных заездов. Как выяснится позже, это было самое обычное начало самого необычного этапа сезона.

Можно сказать, первые осторожные намёки на великую сенсацию показались в субботней сессии свободных заездов: Мальдонадо показал второй результат. Однако, помимо венесуэльца, высоко запрыгнули и два «Заубера», да и вообще третья практика зачастую самая непоказательная. А вот спустя пару часов Мальдонадо сотворил уже полноценную сенсацию: на протяжении трёх сегментов квалификации Пастор гнал в темпе лидеров и в итоге смог квалифицироваться на второй позиции.

После окончания квалификации у судей возникли вопросы к завоевавшему поул Льюису Хэмилтону: британец не смог самостоятельно вернуться в боксы после завершения гоночной сессии, что по тогдашним правилам каралось исключением из протокола квалификации. Таким образом, Мальдонадо поднялся на одну позицию выше на стартовой решётке, тем самым став гордым обладателем поула.

Старт Гран-при Испании — Алонсо обходит Мальдонадо Фото: Mark Thompson/Getty Images

В самой гонке Пастор на удивление не стал лёгкой мишенью для соперников, выступающих за более внушительные команды. Да, на старте венесуэлец отдал лидерство Алонсо, но дальнейшего падения Мальдонадо в протоколе гонки не случилось: Пастор комфортно следовал в темпе лидера, располагаясь прямиком позади Фернандо. А после второй волны пит-стопов пилот «Уильямса» и вовсе опередил Алонсо благодаря более раннему заезду в боксы.

Более свежие шины должны были помочь Алонсо побороться за победу, но необгонный характер трассы сыграл на руку Пастору. Так венесуэльский пилот принёс «Уильямсу» первую победу с 2004 года.

Конспирологи считают Экклстоуна причастным к победе Мальдонадо, но Алекс Вурц объяснил успех «Уильямса» грамотной работой с резиной

На фоне других сенсационных побед испанский успех Мальдонадо выглядел особенно необычно. Венесуэлец выиграл не благодаря погодным условиям, как Феттель времён «Торо Россо» в Италии, и не благодаря всеобщему хаосу, как Панис в 1996-м – Пастору даже сейфти-кар не помог. Что в квалификации, что в гонке Мальдонадо держался в темпе лидера, находясь в абсолютно естественных условиях. И вот это уже странно, ведь на предыдущих четырёх этапах сезона пилоты «Уильямса» и близко не демонстрировали ничего подобного. Просто представьте, если предстоящую гонку на «Каталунье» выиграет Кевин Магнуссен, причём сделает это без какой-либо внешней помощи – исключительно благодаря гоночному темпу. Согласно тогдашней расстановке сил, ситуации примерно сопоставимы.

Триумф «Уильямса» настолько шокировал общественность, что со временем оброс полноценными теориями заговора. Подлил масла в огонь слухов и юбилей Фрэнка Уильямса: за месяц до Гран-при Испании основатель команды отпраздновал 70-летие. Именно день рождения сэра Фрэнка стал одним из главных аргументов конспирологов в пользу срежиссированности триумфа Мальдонадо. Согласно одной из теорий заговора, Берни Экклстоун закрыл глаза на несоответствие машины «Уильямса» техническому регламенту: если быть точнее, на её недовес – такой вот оригинальный подарок от Берни на юбилей Фрэнка.

Пожар в боксах «Уильямса» после финиша гонки Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Также есть версия, согласно которой команда из Гроува получила преимущество благодаря «Пирелли». Как будто бы шинники предоставили «Уильямсу» несколько комплектов более выносливой резины, что и позволило Мальдонадо отбиться от атак Алонсо во второй половине гонки. На этом фоне поползли слухи о неслучайном характере пожара, который произошёл в боксах «Уильямса» по окончании Гран-при – якобы таким образом команда пыталась избавиться от улик в виде использованных покрышек.

Пару лет назад прокомментировать вышеперечисленные слухи попросили Алекса Вурца, который в 2012-м занимал должность консультанта в «Уильямсе». К сожалению всех конспирологов, теории заговора были разбиты внятными аргументами австрийца. В частности, Вурц объяснил, в чём таился секрет внезапно возросшего темпа «Уильямса» в Испании – оказывается, команда из Гроува раньше всех догадалась, как нужно работать над прогревом передних колёс. Такая вот скучная и правдивая версия без единого намёка на конспирологию.

Также стоит отметить, что, помимо испанского триумфа, «Уильямс» периодически блистал и на других этапах сезона-2012. Например, в первой гонке чемпионата в «Альберт-Парке» Мальдонадо активно прессинговал Алонсо в споре за пятое место – жаль только, что для Пастора погоня обернулась разбитой машиной на последнем круге дистанции. В Валенсии Мальдонадо так и вообще боролся с Хэмилтоном за подиум, и только излишняя бескомпромиссность не позволила венесуэльцу подняться на пьедестал почёта в тот день. На «Спа-Франкоршам» венесуэлец показал третье время в квалификации, а в Сингапуре и вовсе стартовал с первого ряда.

Конечно, то, что показал «Уильямс» на «Каталунье», не вписывается в общую картину сезона. Но в то же время нельзя сказать, что победа в Барселоне была разовым всплеском темпа команды сэра Фрэнка. А если взять в расчёт конкретные аргументы Алекса Вурца касательно причин победы Мальдонадо, различные теории заговоров будут смотреться ещё более надуманными. Дело закрыто.