Звезда американских гонок, чемпион Ф-2 и ещё 3 кандидата на замену Риккардо

Не так давно мы пытались разобраться в карьерных перипетиях Даниэля Риккардо и в качестве одного из потенциальных кандидатов на замену австралийца называли пилота серии IndyCar Колтона Херту, который в прошлые выходные одержал красивую победу на «Индианаполисе», тем самым приблизившись ещё на один шаг к Формуле-1. Впрочем, помимо Херты, на место в «Макларене» претендуют ещё несколько пилотов.

Колтон Херта

Со времён Вильнёва и Монтойи Формула-1 не была так близка к появлению молодой звезды из-за океана, как сейчас. Херта – самый прогрессирующий пилот серии IndyCar. Первые слухи о переходе 22-летнего американца в Ф-1 начали ходить ещё в прошлом году: Майкл Андретти пытался купить «Заубер», а Херта на правах лидера конюшни должен был отправиться вслед за командой в мир «Королевских гонок». Как мы знаем, вместе со сделкой сорвался и переход американца в Ф-1.

Уже в этом году Херта начал взаимодействовать с более статусной командой Ф-1 – «Маклареном». В марте Колтон был подписан коллективом из Уокинга в качестве пилота развития. Также руководство «Макларена» обещало устроить американцу тестовую программу уже в этом году. А если учесть, какими темпами прогрессирует Херта в IndyCar, с адаптацией к формульному болиду у него также не должно возникнуть проблем.

Нет никаких сомнений, что Колтон – пилот большого таланта. Побеждать в IndyCar он начал с первого полноценного сезона, а в чемпионате 2022 года Херта по праву считается одним из главных фаворитов. В недавней гонке в Индианаполисе Колтон одержал блестящую победу в переменчивых погодных условиях, ещё раз доказав свою гоночную зрелость.

Также нельзя игнорировать ещё одно, пусть и не совсем спортивное, достоинство Колтона Херты – его паспорт. Зак Браун не раз говорил о нацеленности команды на американский рынок, а местный пилот с большой долей вероятности сделает «Макларен» самой популярной формульной командой на территории штатов.

Пато О’Уорд

Ещё один пилот серии IndyCar, претендующий на место Риккардо в «Макларене». В своё время мексиканец был изгнан из академии «Ред Булл», после чего пришлось забыть о европейских гоночных сериях. В тот момент у Пато был только один путь – отправиться обратно в Америку. Вернувшись в IndyCar, О’Уорд сразу же начал демонстрировать приличные результаты: четвёртое место в общем зачёте по итогам чемпионата 2020 года.

Следующий сезон мексиканец провёл ещё лучше, одержав свои первые победы на столь высоком уровне, а за три этапа до окончания чемпионата он и вовсе лидировал в личном зачёте. К сожалению для Пато, чемпионом он так и не стал, зато серьёзно заинтересовал руководство «Макларена»: в декабре О’Уорд провёл послесезонные тесты в составе команды из Уокинга.

Начало этого сезона Пато провёл не самым лучшим образом: только два финиша в топ-10 за пять этапов. Впрочем, у О’Уорда ещё есть время, чтобы поправить собственное положение в личном зачёте. И в случае победы мексиканца в чемпионате в «Макларене» наверняка задумаются о том, чтобы предоставить своему пилоту шанс в Формуле-1.

Пьер Гасли

В какой-то степени можно сказать, что Гасли и «Макларен» просто созданы друг для друга. После неудачного отрезка в «Ред Булл» и последующего разжалования до пилота «Торо Россо» карьера Гасли явно нуждается в перезагрузке. Дальнейшие перспективы француза в системе «быков» крайне туманны: в главной команде на Пьера, очевидно, уже не рассчитывают, а выступления за вечного середняка «Альфа Таури» в полной мере не раскрывают потенциал француза. Именно поэтому Гасли необходимо вырваться из вертикали системы «Ред Булл», если в будущем он рассчитывает бороться за что-то большее, чем небольшие очки.

Пьер Гасли уже засиделся в системе «Ред Булл» Фото: Peter Fox/Getty Images

В свою очередь «Макларену» банально нужен гонщик, который будет выжимать максимум из машины – как раз то, чем занимался Гасли на протяжении двух последних сезонов. Шутка ли, за чемпионаты 2020 и 2021 годов француз набрал почти 75% всех очков команды «Альфа Таури».

Да, в качестве минусов Гасли можно вспомнить его локальный провал в «Ред Булл». Но в защиту француза стоит сказать, что 12 гонок – уж слишком небольшая выборка, чтобы делать какие-либо выводы. К тому же с тех пор Пьер только добавил в опыте и хладнокровии, а его сменщики в составе «быков» справились несильно лучше.

Оскар Пиастри

Оскар Пиастри – с отрывом главный талант поколения. В 2019 году он начал славную традицию ежегодно выигрывать новую гоночную серию. После прошлогодней победы в чемпионате Формулы-2 австралиец навсегда попрощался с молодёжками. Казалось бы, самое время штурмовать Формулу-1, но не тут-то было: современные реалии «Королевских гонок» настолько жестоки, что даже чемпиону Ф-2 никто не гарантирует место в команде.

Пиастри является воспитанником академии «Альпин», да только вот французский коллектив пока что не готов усадить своего протеже в кокпит Формулы-1. В этом сезоне Оскар исполняет только лишь функции резервного пилота, причём не только в «Альпин», но и в «Макларене»: французы разрешили коллегам из Уокинга позаимствовать своего подопечного на случай крайней необходимости.

Оскар Пиастри терпеливо ждёт своего шанса в Формуле-1 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

И тут возникает логичный вопрос: а почему бы «Макларену» не попробовать переманить перспективного юниора в свои ряды? Особенно учитывая, что дальнейшие перспективы Пиастри в «Альпин», прямо скажем, не самые радужные. С большой долей вероятности Фернандо Алонсо останется в стане французской конюшни ещё как минимум на пару лет (согласно слухам, до 2024 года), а Эстебана Окона боссы «Альпин» не хотят выгонять по идеологическим соображениям. Так и получается, что, даже будучи главным талантом поколения, Пиастри рискует остаться без гоночной практики – это ли не шанс для «Макларена»?

Да, насчёт прямого трансфера Пиастри в стан британской команды может возникнуть некий скепсис – всё-таки речь идёт о пилоте без опыта выступления во взрослых гоночных сериях. Однако не стоит забывать, как «Макларен» умеет работать с молодёжью. Хэмилтон, Магнуссен, Вандорн, Норрис – все они дебютировали за команду из Уокинга без соревновательного опыта в Ф-1, и каждый из них делал это в разной степени успешно.

Кевин Магнуссен

В отличие от предыдущих героев, имя Кевина Магнуссена вообще никоим образом не всплывало в списке кандидатов на потенциально освободившееся место в «Макларене». Тем не менее, по трезвому размышлению, кандидатура датчанина выглядит едва ли не самой взвешенной. Магнуссен – именно тот пилот, который необходим «Макларену» в сегодняшних реалиях. Кевин опытен, быстр и способен без проблем адаптироваться к новым условиям, что не раз демонстрировал при переходах в новые гоночные коллективы. А в этом сезоне датчанин показал, что, даже пропустив сезон в Формуле-1, он сможет сесть в кокпит и сразу же начать демонстрировать достойные результаты.

Да, у Магнуссена есть долгосрочный контракт с «Хаасом», но Кевин и так сильно выручил американскую команду перед стартом сезона, так что если датчанину предложат более выгодный вариант, то американцы должны пойти ему навстречу. При этом Магнуссену всего 29 лет, поэтому условно двухлетний контракт вполне может устроить обе стороны.

Ну и не будем забывать, что в случае образования гоночного тандема Магнуссен – Норрис «Макларен» станет второй командой пелотона, пилотский состав которой состоит полностью из собственных воспитанников – даже у «Ред Булл» такого нет.