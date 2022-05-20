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Обновлённый к Гран-при Испании Формулы-1 2022 года «Астон Мартин» похож на машину «Ред Булл»

Команда Ф-1 опять скопировала машину конкурента. Легален ли «Астон» со вкусом «Ред Булл»?
Дмитрий Захарченко
Легален ли «Астон» со вкусом «Ред Булл»?
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Столь сильной схожестью двух машин моментально заинтересовались и соперники, и судьи.

На Гран-при Испании Формулы-1 «Астон Мартин» привезла обновлённое шасси — и оно наделало немало шума, ещё даже не покинув боксы! Всё дело в новых боковых понтонах, которые очень напоминают обводы «Ред Булл» RB18.

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AMR22 и надежды «Астон Мартина»

Сезон-2022 для команды Лоуренса Стролла начался не самым лучшим образом: в первых трёх квалификациях ни одному из гонщиков не удалось пройти дальше первого сегмента, ни одного очка в трёх первых гонках. В Имоле Феттель пробился в финал, команда набрала пять очков, а шестой балл за счёт штрафа Алонсо в Майами завоевал Стролл-младший.

Год назад у «Астон Мартин» было в три раза больше очков — 19 против шести, а в 2020-м, когда команда выступала на «розовых Мерседесах» под брендом «Рейсинг Пойнт», результаты были ещё выше: в пяти первых гонках команда набрала 41 очко и шла в Кубке конструкторов пятой.

Первые очки в сезоне-2022 команда «Астон Мартин» набрала в Имоле

Первые очки в сезоне-2022 команда «Астон Мартин» набрала в Имоле

Фото: Clive Mason/Getty Images

Трассу Гран-при Испании в командах знают до каждого миллиметра — это традиционный уик-энд для выкатывания масштабных обновлений, именно здесь их эффективность можно оценить в полной мере. И потому совсем неудивительно, что именно здесь AMR22 получила обновления: помимо понтонов, у автомобиля переработанное днище и заднее антикрыло.

Понтоны при этом очень напоминают конфигурацию, которую выбрали в «Ред Булл»: с небольшим отверстием воздухозаборника и зауженным профилем, ближе к задней оси уходящим вниз. Получается, команда Стролла взялась за старое и копирует чужие решения? И помог ей в этом Дэн Фэллоуз, который перебрался из «Ред Булл» в «Астон Мартин»? Не совсем.

Обновлённые боковые понтоны AMR22

Обновлённые боковые понтоны AMR22

Фото: Aston Martin F1

В 2020 году инженеры использовали идеи «Мерседеса» напрямую, что стало очевидным после протеста «Рено» на воздуховоды тормозов, в то время как понтон можно «перерисовать» с фотографии. Но невозможно просто взять понтон с одной машины, поставить на другую и надеяться на прогресс.

Сайдподы должны быть вписаны в общую концепцию шасси и эффективно работать с другими элементами — днищем, кожухом двигателя, задним антикрылом, подвеской. Область вокруг задних колёс — одна из самых чувствительных с точки зрения аэродинамики, отклонение даже в долю миллиметра приведёт к срыву потока и потере «прижима». Да и кто в «Ред Булл» позволил бы кому-либо из «Астон Мартин» смотреть в свои чертежи прямо в разгар борьбы с «Феррари»?

Феттель в тренировках перед Гран-при Испании

Феттель в тренировках перед Гран-при Испании

Фото: Aston Martin F1

Кроме того, все обновления должны быть утверждены в ФИА — и представители федерации даже побывали на базе «Астон Мартин», чтобы убедиться, что между командами нет запрещённого регламентом сотрудничества. ФИА считает, что всё чисто. Ну а если говорить про Фэллоуза, то он приступил к работе в команде лишь в апреле и просто не успел бы скопировать машину из Милтон-Кинса.

Более того, в «Астон Мартине» утверждают, что готовы показать фото из аэродинамической трубы с работой над этой конфигурацией понтонов — эту концепцию инженеры прорабатывали ещё в прошлом году параллельно с той, что использовалась в первых гонках.

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Последняя надежда Феттеля

Обновлённое шасси «Астон Мартина» — это, возможно, последняя надежда Феттеля на продолжение карьеры в Формуле-1 в 2023 году. Сложно представить, насколько интересно четырёхкратному чемпиону мира бороться за выход в Q3 и набирать в лучшем случае по нескольку очков.

Если в прошлом году у Феттеля, который пилотировал пусть и двухлетней давности, но «Мерседес», были шансы на подиум — и он дважды на него поднимался, то в первых гонках сезона-2022 зелёные машины бесконечно далеки от борьбы за места в топ-3.

Себастьян Феттель на пресс-конференции в Испании

Себастьян Феттель на пресс-конференции в Испании

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Сам Себастьян в последние месяцы всё чаще говорит об экологии и социальных проблемах и всё меньше – о гонках. Например, в эфире канала BBC немец заявил, что стал сомневаться в своей работе: «Путешествовать по миру и просто растрачивать ресурсы — это и правда то, чем мы должны заниматься?».

В той же передаче Феттель заявил, что по-прежнему любит автоспорт и гонки, но какой смысл продолжать, если гоняться экс-чемпиону особо-то не за что? Если обновлённая AMR22 окажется существенно эффективнее и позволит бороться с лидерами середины пелотона, мотивация к Феттелю наверняка вернётся, а если нет, то его карьера в Ф-1 может закончиться уже в этом году.

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