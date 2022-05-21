Надёжность снова стала слабым местом «Ред Булл»! Леклер ошибся, но всё равно взял поул

После парада новинок на пятничных тренировках Гран-при Испании было особенно интересно посмотреть, как изменится расклад сил в Формуле-1. Станет ли «Мерседес» полноценной третьей силой, оставит ли «Феррари» позади «Ред Булл» и как сильно прибавит «Астон Мартин» со своей подозрительно обновлённой машиной? На всё должна была ответить квалификация на «Каталунье».

Q1: провал двух легенд. Причём неожиданный

Первый сегмент дал ответ на один вопрос — насчёт скорости «зелёного» «Ред Булл». Тут, как говорится, две новости. Что касается хорошей, то Феттель проиграл лучшему времени Q1 лишь чуть больше секунды. Плохая, как нетрудно догадаться, в том, что даже этого немцу не хватило, чтобы пробиться дальше — самый обидный 16-й результат. У Стролла всё ещё хуже: он проиграл напарнику полсекунды и стал 18-м.

Провальное 17-е время на счету Фернандо Алонсо. Да, Окон справился ненамного лучше, но всё-таки француз стал 15-м и прошёл дальше, а вот двукратный чемпион неожиданно провалился на глазах у родных трибун. Алонсо и команда не разобрались, сколько оставалось времени до конца сегмента, из-за чего испанец поторопился и начал финальный круг прямо позади Ландо Норриса. Неизбежные потери во времени привели к печальному итогу.



Что касается последнего ряда стартовой решётки, то там оказались два пилота «Уильямса». Алекс Албон на две с половиной десятые опередил Николаса Латифи и на столько же отстал от Стролла. Увы, легендарная британская команда осталась уверенно слабейшей.

Q2: ошибка Норриса помогла Шумахеру

Второй сегмент получился по-своему любопытным из-за разной тактики трёх топ-команд. Пилоты «Ред Булл» и «Феррари» провели первые попытки на использованном «софте», в то время как Расселл и Хэмилтон надели свежий и благодаря этому захватили лидерство. Так или иначе, все шесть фаворитов без проблем прошли дальше, причём Ферстаппен обошёл Сайнса, а Леклеру хватило первой попытки на старом комплекте.



Уже по традиции пробились дальше герои квалификации Магнуссен и Боттас, а оставшиеся две вакансии заняли Риккардо и Шумахер.

При этом Мику сильно повезло: он должен был завершить субботу на 11-й позиции, но у Ландо Норриса удалили последний быстрый круг из-за микроскопического нарушения границ трассы. Так что немца переставили обратно на 10-е место, а британцу предстоит стартовать с шестого ряда по соседству с Эстебаном Оконом.

Лишь 13-й и 14-й результаты на счету Цуноды и Гасли (инженер по радио извинился перед Пьером за машину), а 15-е время показал Чжоу. Китаец уступил Боттасу целую секунду — провал, «Альфа Ромео» по-прежнему фактически может рассчитывать лишь на одну машину.

Гуаньюй Чжоу снова сильно отстал от Валттери Боттаса Фото: Clive Mason/Getty Images

Q3: ошибка не стала помехой для Леклера

Первая попытка в решающей сессии субботы сложилась для «Феррари» провально. Шарль Леклер достойно проехал два первых сектора, но на третьем допустил ошибку в медленной связке предпоследнего поворота — разворот и отсутствие хоть какого-то результата! Сайнс сумел опередить Переса на половину десятой, но проиграл Ферстаппену больше трёх — звучало не слишком оптимистично. Что же до пилотов «Мерседеса», то навязать борьбу двум лидерам пока не получалось: Расселл и Хэмилтон проигрывали Ферстаппену более полусекунды.



В итоге радость «Ред Булл» оказалась недолгой. Леклер собрался и проехал практически идеальный финальный круг, благодаря которому опередил Ферстаппена на три десятые. А Макс… просто не имел возможности ответить! На болиде «Ред Булл» внезапно пропала мощность, так что голландцу пришлось возвращаться в боксы. Тем не менее голландец остался хотя бы вторым.



Карлос Сайнс улучшил, но проиграл Ферстаппену одну десятую. У Серхио Переса пятое время — он пропустил вперёд ещё и Расселла. Льюис Хэмилтон стал шестым. При этом не сказать, что результаты «Мерседеса» уж очень оптимистичные: Джордж проиграл времени Леклера шесть десятых, Льюис — семь с половиной. По сути ничего не изменилось. Надо работать дальше.

Валттери Боттас вновь стал лучшим из остальных — седьмое время, причём всего в десятой от Хэмилтона. Магнуссен — восьмой (зачем «Хаасу» новинки?), а замкнули десятку Риккардо и Шумахер (Мик проиграл напарнику семь десятых).



Ответит ли Ферстаппен Леклеру в воскресенье и кто лучше справится с контролем состояния шин? Старт воскресной гонки Гран-при Испании — в 16:00 мск.