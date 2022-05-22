Ужас для «Феррари»: Леклер сошёл, Сайнс провалился, а Ферстаппен выиграл даже с вылетом!

Гран-при Испании максимально интриговал: вмешается ли «Мерседес» в борьбу «Феррари» и «Ред Булл», кто лучше справится с износом шин и сколько пит-стопов понадобится всем гонщикам?

Две ошибки Сайнса и ответ Ферстаппена

На старте гонки два пилота «Феррари» сработали совсем по-разному: если Шарль Леклер достаточно уверенно сохранил лидерство, то Карлос Сайнс провалился. Испанец моментально пропустил Расселла с Пересом и даже от Льюиса Хэмилтона отбился с большим трудом. Второй гонщик «Мерседеса», к слову, стал единственным, кто выбрал на стартовый отрезок шины «медиум».



Несмотря на более жёсткие шины, Хэмилтон достойно стартовал, но дальше всё стало гораздо хуже: Льюиса по внешнему радиусу попробовал опередить Кевин Магнуссен. По ощущениям, датчанин зашёл поворот слишком узко, и в итоге две машины столкнулись. Обе повредили колёса и сразу поехали на пит-стоп — гонка была испорчена. Хэмилтон даже предложил команде сойти, чтобы поберечь ресурс мотора, но «Мерседес» решил, что сразу сдаваться не стоит.



Если вернуться к лидирующей группе, то Сайнс и пятым ехал недолго: «Феррари» внезапно снесло с трассы в гравий, после чего Карлос стал лишь 11-м! Впрочем, чуть позже оказалось, что этот поворот коварен не только для «Феррари»: в похожем стиле с трассы соскользнул и Ферстаппен, уступавший Леклеру всего полторы секунды! Теперь Макс очутился позади пары Расселл-Перес.

Леклер теряет верную победу

Чеко подчинился приказу пропустить напарника, но дальше выяснилось, что на болид голландца вернулась проблема с DRS, мешавшая ему накануне: система работала на стартовой прямой со сбоями. «Мы даже эту чёртову DRS не можем заставить работать!» — ругался Ферстаппен по радио. «Ред Булл» попробовал опередить Расселла за счёт пит-стопа, но Джордж поехал в боксы на том же круге, что и Макс, а механики «Мерседеса» сработали почти так же хорошо.



Действующий чемпион ещё долго любовался диффузором «Мерседеса», прежде чем, казалось, всё-таки сумел выйти вперёд за счёт позднего нырка внутрь. Расселл, однако, не растерялся, вошёл в поворот по внешней траектории и за счёт более высокого сцепления с трассой отбил атаку Ферстаппена — красота! После этого в «Ред Булл» перешли на агрессивную тактику с тремя пит-стопами и позвали Макса в боксы за «софтом».



К этому моменту настроение в рядах «Ред Булл» стало гораздо лучше: и DRS на болиде голландца более-менее заработала, и, что самое важное, Шарль Леклер потерял уже почти гарантированную победу! Болид «Феррари» внезапно потерял мощность, и монегаску пришлось уныло ехать в боксы. Что ж, проблемы с надёжностью теперь и у второго лидера сезона…

Алонсо прорвался, Шумахер провалился

После схода Леклера ситуация впереди оказалась запутанной: Расселл сдерживал теперь уже второй «Ред Булл» Переса, а позади них на свежем «софте» штамповал круги Ферстаппен. Мексиканца, в отличие от голландца, Джордж надолго задержать не сумел, так что Перес вышел в лидеры гонки — оставался вопрос, сможет ли Чеко сохранить первую позицию и вмешается ли в борьбу пилотов «Ред Булл» команда. Расселл подсобить Пересу не мог: после финальной остановки Ферстаппен вернулся на трассу уже впереди «Мерседеса» и всего в шести секундах от напарника. При этом «медиум» Макса был на семь кругов свежее, чем у Серхио.



Позади двух «Ред Булл» и «Мерседеса» четвёртым ехал Валттери Боттас — лидер «Альфа Ромео» уже по традиции становился лучшим среди остальных. Финна догонял Сайнс, чьи потери оказались слишком велики для борьбы за подиум. Хэмилтон в ожидании финального пит-стопа шёл шестым — его пораженческий настрой совершенно не оправдывался. Окон занимал седьмую позицию впереди Норриса и Алонсо — «Альпин» в гоночном режиме смотрелась очень здорово, позволив Фернандо подняться в топ-10 после старта последним. Замыкал очковую зону Цунода.



А вот у «Хааса» всё было плохо. Магнуссен после неоправданного риска на старте шёл 17-м, ну а Шумахер, поднявшийся поначалу аж на шестое место, потом пропустил сразу нескольких соперников и быстро выпал из очковой зоны.

Серхио Перес лидирует в гонке после обгона Джорджа Расселла Фото: Lars Baron/Getty Images

Перес подчинился приказу

Борьбы за победу в итоге не вышло. Ферстаппен, несмотря на относительно небольшую разницу в свежести шин, стремительно сократил отставание от Переса, после чего Серхио попросили по радио не сопротивляться — мол, вы на разной тактике. Мексиканец назвал такой приказ «несправедливым», но добавил, что подчинится ему. Так что бороться за лидерство Ферстаппену не пришлось. А Переса потом ещё раз позвали боксы, чтобы он отобрал быстрейший круг у… Хэмилтона — да, на свежем «софте» Льюис был в полном порядке и даже заставлял нервничать Боттаса и Сайнса, приближаясь к ним в борьбе за четвёртую и пятую позиции.



Боттаса два пилота топ-команд проехали без проблем: Карлос — на торможении к первому повороту, Льюис — моментально следом по внешней траектории в третьем. Сразу после этого Боттас констатировал, что тактика с двумя пит-стопами не сработала. Впрочем, и она не помешала Валттери уверенно занять шестое место. Ну а впереди него Льюис быстренько прошёл Сайнса, хотя разница в жизни шин составляла всего три круга — максимально слабое выступление пилота «Феррари». Правда, Карлосу немного повезло: из-за риска схода (видимо, нехватка топлива) Хэмилтон резко сбросил скорость и буквально доковылял до финиша на пятой позиции, но всё-таки впереди Боттаса.



Окон и Норрис уверенно заняли седьмое и восьмое места. Шумахер вроде бы выбрался на девятое, но лишь потому, что Алонсо и Цунода поехали за свежими шинами — очень быстро сказка немца подошла к концу и вновь обернулась реальностью в виде обидной 11-й позиции. А потом и 12-й, когда его обошёл Феттель — на сей раз два немца не столкнулись. В итоге Шумахер вообще оказался 14-м.

Ну а впереди последние круги не принесли «Ред Булл» никаких волнений: Ферстаппен выиграл, Перес стал вторым с быстрейшим кругом. Правда, Серхио при этом сказал по радио, что ещё хочет «поговорить позднее» — Чеко явно недоволен, что ему не дали побороться за победу.



Впереди, уже через неделю, Гран-при Монако. Леклер и «Феррари» должны быть там быстры, но как насчёт традиционных неудач Шарля на родной земле? Проверим в следующие выходные!