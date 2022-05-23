«Прекрати плакать, «сэр». Хэмилтона обвинили в лицемерии после желания сдаться

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон провёл крайне противоречивый Гран-при Испании Формулы-1. С одной стороны, и в квалификации, и в гонке проиграл партнёру по команде Джорджу Расселлу. С другой — после столкновения на старте с Кевином Магнуссеном Льюис совершил блестящий прорыв с 19-го места на пятое, причём если бы не утечка охлаждающей жидкости, то Хэмилтон финишировал бы четвёртым. Однако у болельщиков всё равно возникли вопросы к бойцовскому духу пилота.

19-е место и 30 секунд отставания

Несмотря на выбор на стартовый отрезок более жёстких шин «медиум», Хэмилтон достойно стартовал и сохранил шестое место. Однако в атаку на Льюиса по внешнему радиусу пошёл Кевин Магнуссен — два болида соприкоснулись, и оба заработали проколы колёс, откатившись на последние позиции. После визита в боксы Льюис оказался 19-м и с отставанием в 30 секунд от ближайшего соперника.



Такое положение вещей не слишком ободряло Хэмилтона, и он вступил в радиопереговоры с командой: «Я бы на вашем месте поберёг мотор. Простите, ребята». Тем самым Льюис прозрачно намекнул, что был бы не против сойти ради того, чтобы силовая установка осталась более свежей на последующие Гран-при.



Командный мостик «Мерседеса», однако, предложение пилота не поддержал, отметив, что, по их предварительным прикидкам, Льюис ещё вполне может занять восьмое место. Реальность оказалась ещё более приятной: если бы не описанная выше проблема, Хэмилтон опередил бы даже «Феррари» и таким образом финишировал сразу за своим напарником Расселлом.

«Где его бойцовский дух?»

Прорыв Льюиса болельщики оценили, признав пилота гонщиком дня. Но вот его попытка быстренько завершить борьбу у многих вызвала вопросы.



«Очевидно, у него нет никакого желания бороться в середине пелотона. Должно быть, он хочет посетить какие-то хорошенькие ювелирные магазины в Барселоне!» — написал в «Твиттере» один из рассерженных болельщиков.



«Прекрати плакать и пилотируй, «сэр», — написал другой недовольный фанат.

«Представьте: вы — семикратный чемпион мира и сдаётесь таким образом»; «Слоган «никогда не сдаваться» работает, только когда вещи идут хорошо»; «Где его бойцовский дух?» — вот ещё несколько мнений.



Справедливости ради было и полно реплик, что Хэмилтон имел право на подобное предложение. В конце концов, перспективы и правда выглядели не супер, двигателей на сезон всего три, а финальное решение всё равно оставалось за командой.

«Думал, вернуться в очки нереально»

Вот как своё предложение обосновал после гонки сам гонщик: «Я отставал на 30 секунд и думал, что использую весь потенциал мотора ради того, чтобы ехать последним или в районе топ-15, а потом получить штраф за замену двигателя. Думал, что мы можем поберечь мотор и побороться в другой раз. К счастью, мы так не поступили. В Джидде после старта 15-м мне было трудно даже попасть в топ-10, так что я думал, что вернуться в очки нереально. Но мне ответили, что я могу стать восьмым. Я не мог понять как, и думал, что они настроены супероптимистично. Но я подумал: давайте выложимся по максимуму и посмотрим, где я окажусь».

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Тото Вольф спокойно отнёсся к минутной слабости своего гонщика.



«Всегда нужно принимать решение, когда ты вроде потерял гонку — стоит ли продолжать. С точки зрения пилота: «Это невозможно, я в 50 секундах позади». Но мы никогда не сдаёмся. В итоге его гоночный темп был приличным. Он мог бы побороться за победу», — оптимистично заключил австриец.

Так или иначе, осадочек после пораженческого предложения Хэмилтона остался… А как считаете вы, имел ли Льюис право выходить к команде с подобной идеей?