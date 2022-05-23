Новый провал Сайнса. А вот Расселл доказывает свой талант. Оценки за Гран-при Испании

Шестой этап сезона Формулы-1 — в ещё более субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 10

Блестящий уик-энд в исполнении британца: буквально в каждой сессии Джордж был быстрее Хэмилтона, а в гонке даже поборолся за победу с пилотами «Ред Булл». Борьба, правда, шла недолго, но это лишь подчёркивает отставание «Мерседеса» — и талант Расселла, который при наличии достойной техники, вне всяких сомнений, включился бы в погоню за чемпионством.

Шарль Леклер — 9,5

Леклер в этот уикенд сделал всё, что от него зависело: выиграл квалификацию, удержался впереди на старте, планомерно создавал отрыв от преследователей, а после своего пит-стопа всего за пять кругов отыграл у пелотона семь секунд (за это нужно поблагодарить Расселла), но машина, увы, такой гонки не выдержала. Правда, безупречным выступление не получилось — первую попытку в Q3 Шарль потерял по собственной вине.

Валттери Боттас — 9

Успех финна мог оказаться незамеченным за борьбой грандов, однако Валттери провёл очень сильный уикенд. Несмотря на технические проблемы в пятницу, Боттас выдал отличный круг в квалификации, в гонке всю дистанцию поддерживал максимальный для «Альфа Ромео» темп. Если отнести «Мерседес» к топ-командам, Валттери доминировал среди середняков — и, возможно, сдержал бы Сайнса и Хэмилтона, если бы не изношенные шины.

Льюис Хэмилтон — 8

Удар от Магнуссена на первом круге испортил Хэмилтону весьма многообещающую гонку — Льюис пробовал реализовать альтернативную тактику со стартом на «медиуме». Вместо этого к концу второго круга он оказался на «софте» и в 40 секундах от топ-10. Тем удивительнее получившийся прорыв в топ-5 — экс-чемпион и сам не верил, что удастся набрать очки, но за три круга до финиша он уступал лишь пилотам «Ред Булл» и своему напарнику.

Ферстаппен и Хэмилтон после финиша Гран-при Испании Фото: Getty Images

Эстебан Окон — 8

Решающий круг Окона во втором сегменте получился не совсем чистым, однако уже на старте француз прорвался с 12-го места на девятое, после чего прошёл Риккардо и Шумахера и в какой-то момент прорвался даже на шестую позицию. Сдержать Хэмилтона и Сайнса у «Альпин» шансов было немного, но и седьмое место — вполне достойный результат для Энстоуна.

Фернандо Алонсо — 8

Экс-чемпион стал одним из главных героев домашней гонки — при старте с последнего места Фернандо прорвался на девятое место, удвоив количество очков в чемпионате. Правда, на втором отрезке Алонсо никак не мог догнать Цуноду и опередил японца лишь на пит-стопах.

Макс Ферстаппен — 7,5

Победа в Испании вывела Макса в лидеры чемпионата, но этого успеха могло и не быть, если бы голландец заглох в гравии. После вылета Ферстаппен чётко реализовал агрессивную стратегию с мощным третьим отрезком на «софте» и вышел в лидеры, но, в конце концов, этот успех в первую очередь — заслуга команды, а не гонщика.

Ландо Норрис — 7,5

Квалификация в Барселоне стала первой за последние четыре этапа, когда Норрис не прошёл в финал — и причиной тому стала его собственная ошибка. На старте Ландо пропустил Окона, и хотя затем смог пройти Шумахера и Риккардо, так до конца гонки и проехал за «Альпин». Впрочем, нет сомнений, что, если бы не тонзиллит, британец выступил бы лучше.

Весь уикенд Ландо Норрис чувствовал себя неважно Фото: Getty Images

Серхио Перес — 7

Мексиканец сколько угодно может жаловаться на стратегов команды, но неоспоримый факт в том, что, получив второй комплект «медиума», он ехал на секунду с круга медленнее напарника в той же фазе гонки и на тех же шинах. Не будем забывать, что и в Q3 Чеко уступил Максу треть секунды, хотя у того в итоге была лишь одна попытка.

Юки Цунода — 7

Очень солидная гонка в исполнении японца, который сумел уберечь шины от повышенного износа и на протяжении всего второго отрезка держался впереди Фернандо Алонсо, не подпуская его на дистанцию атаки. На финальном пит-стопе Юки всё-таки оказался позади «Альпин», но это не помешало приехать в топ-10 и набрать один балл.

Себастьян Феттель — 6,5

Во второй раз в сезоне Себ выбыл уже в первом сегменте квалификации, причём круг Феттеля оказался медленнее его собственного результата во второй и даже третьей тренировках. В воскресенье немец рискнул проехать дистанцию с двумя остановками, но до топ-10 всё равно не добрался.

Мик Шумахер — 6

И снова немец без очков! Великолепный старт и шестое место к концу первого отрезка превратились в восьмую позицию, но это было лишь началом проблем: стратегия двух пит-стопов себя не оправдала, а Мик на изношенном «медиуме» за последние 10 кругов отвалился с девятой строчки на 14-ю.

Второй сезон с «Феррари» для Сайнса складывается намного труднее первого Фото: Getty Images

Карлос Сайнс — 5,5

Ещё один разочаровывающий уикенд Карлоса, который к тому же пришёлся на домашнюю гонку. В квалификации Сайнс проиграл Леклеру более 0,4 секунды, затем провалил старт, а на седьмом круге убрался в гравий. В отличие от Ферстаппена, Карлос не смог удержать машину от разворота и потерял гораздо больше времени. Как итог, обладая самым быстрым автомобилем на трассе, Сайнс даже за подиум побороться не смог.

Николас Латифи — 5,5

В пятый раз в шести квалификациях сезона канадец оказался позади напарника, однако в гонке вырвался вперёд и демонстрировал более высокий темп. Правда, в контексте «Уильямса» даже такой темп никаких шансов на очки не оставлял.

Лэнс Стролл — 5

Катастрофическая квалификация в исполнении Стролла, который проиграл Феттелю почти полсекунды, привела к старту с 17-й позиции, откуда Лэнс смог пробиться лишь на 14-е место — и то лишь на несколько мгновений, пока не получил удар от Гасли.

Гуаньюй Чжоу — 5

Уикенд в Барселоне оказался для дебютанта трудным, хотя после трёх лет в Ф-2 он должен был знать испанскую трассу наизусть. Но уже в первом сегменте Чжоу истратил весь «софт», лишив себя шанса подняться выше 15-го места, затем потерял несколько мест на старте, а в итоге сошёл с дистанции из-за технических проблем.

Чжоу по-прежнему не хватает уверенности за рулём Фото: Getty Images

Александер Албон — 5

Не самая чистая квалификация (не улучшил во второй попытке) и удручающий темп в гонке — пропустив на 21-м круге Латифи, Албон проигрывал ему порой по секунде с круга. Алекс объяснил проблемы с темпом повреждением днища.

Пьер Гасли — 4,5

Контакт со Строллом стал для Гасли четвёртым столкновением за три последних уикенда (Чжоу в спринте в Имоле, Алонсо и Норрис — в Майами), и стало оно результатом отчаянного желания француза отыграться после неудачной квалификации. Субботний провал отчасти можно объяснить пропуском третьей тренировки и рискованными настройками, но вот потерю хладнокровия столь опытным гонщиком понять трудно.

Даниэль Риккардо — 4

Австралиец впервые в сезоне опередил напарника в квалификации, но в гонке полностью провалился: ни на одном из комплектов у Риккардо не было темпа, а к 47-му кругу он проигрывал Норрису 27,5 секунды. То есть в среднем Даниэль был на каждом круге на 0,6 секунды медленнее.

Кевин Магнуссен — 3

За счёт более крепкого днища «Хаас» прибавил в скорости, однако свой шанс Магнуссен выбросил уже на первом круге, когда при атаке по внешней траектории влетел в машину Хэмилтона. Всю оставшуюся гонку Кевин шёл в последних рядах и смог опередить лишь Албона. Столь агрессивный манёвр уже на первом круге явно того не стоил.