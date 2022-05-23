Задвинул ли «Ред Булл» Переса, выиграет ли «Мерседес»? Разбор Гран-при Испании от Оруджева

Имел ли Хэмилтон право предлагать сход и почему Риккардо так много уступает даже больному ангиной Норрису?

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Испании Формулы-1, завершившегося победой Макса Ферстаппена.

Стала ли для вас «Феррари» снова фаворитом сезона после скорости Леклера до схода и решения проблем с шинами?

Они и были фаворитами после первых гонок. Классно, что с обновлениями расстановка сил меняется. За это и любят Ф-1. Если «Феррари» действительно решили проблему износа, то, возможно, они снова перехватили инициативу, несмотря на сход.

Можно ли оправдать ошибки Макса и Сайнса порывами ветра?

Думаю, можно списать на ветер. С такой огромной аэродинамикой машин сильный/резкий порыв может реально сорвать машину в повороте. С другой стороны, не улетел бы там же Макс, про ветер бы вряд ли кто-то вспомнил из-за количества вылетов Карлоса в этом году.

Был ли «Ред Булл» справедлив по отношению к Пересу или делает из него второго номера?

«Ред Булл» явно показал, что Перес – второй номер. Я удивлён, что это случилось уже в пятой гонке сезона. Думаю, здесь уже зависит от Чеко. Пойдёт ли он на конфликт с командой или «скушает» такое отношение к себе.

Как оцените прогресс «Мерседеса»?

Они приблизились. Но если считать 0.6 в квалификации от поула и 32 секунды от Макса в гонке, который вылетал и много боролся, то они всё ещё очень далеко. Не думаю, что они дотянутся до «чистой» победы. А вот победа, как у «Макларена» в Монце прошлого года, может, и случится! Они сейчас лучшие из остальных.

Джордж Расселл сдерживает Макса Ферстаппена Фото: Lars Baron/Getty Images

Кто виноват в стартовом столкновении Хэмилтона и Магнуссена? Стоило ли Кевину так рисковать?

Думаю, это гоночный инцидент. Пилот снаружи всегда рискует, но здесь это не оправдалось.

Льюис после аварии предложил команде поберечь мотор и сойти. Позволительно ли великому чемпиону предлагать добровольный сход?

Нет. В моей голове так делать нельзя. Это твоя работа, и Льюис за неё получает огромные деньги, так что надо выжимать максимум из каждой сложившейся ситуации. По такой логике все пилоты ниже очковой зоны могли бы сходить и сохранять мотор.

Норрис выступал в Гран-при на фоне ангины. Можно ли назвать Ландо героем и почему Риккардо проигрывает даже больному напарнику?

Ландо опять был на высоте. Быть больным и пилотировать болид Ф-1 – это очень круто. Я думаю, что изначально Дэну не подходит их болид. А поменять стиль езды, чтобы он был очень быстрым, не получается. Также тут сказывается и возраст. Пусть разница в возрасте с напарником не как в «Мерседесе», но всё-таки она есть. Ландо молод и готов выжимать все соки из машины. Думаю, у Дэна мотивации меньше.

Обновлённый болид «Астон Мартин» очень похож на «Ред Булл». Верите объяснениям британцев, что они всё придумали сами ещё в 2021-м?

Нет, не верю. Придумали бы в 2021-м, то на тестах увидели бы. А ещё, скорее всего, обновление сработало бы. А так привезли новинки, которые не работают. Очень похоже на копирку. Днище-то у «Астон Мартин» не как у «Ред Булл». Странно, что так провалились, даже копируя.

Поборет ли Леклер проклятие домашней гонки в Монако или его снова ждёт неудача?

Вообще, тут невозможно предсказать. Каждая гонка преподносит сюрпризы. Макс тоже долго не мог финишировать в Монако. Я бы поставил, что в этом году у Шарля всё получится.