У героя этапа RDS GP перед финалом кончились шины и топливо. Он не думал дойти так далеко!

Чем интересен дрифт, так это своей непредсказуемостью: никогда не знаешь, какая тактика окажется выигрышной. Излишняя осторожность лишит заезды зрелищности, за что судьи не похвалят, а чрезмерно агрессивные проезды могут обернуться ошибкой и поражением на трассе. Но если нащупать тонкую грань, которая отделяет стерильный проезд по оцениваемому участку от наскока в духе камикадзе, то всё получится идеально. Как у Дмитрия Ермохина, ставшего главным героем этапа Гран-при Российской Дрифт Серии в Нижнем Новгороде.

За те три недели, что разделяли старт сезона-2022 в RDS GP на трассе Moscow Raceway и уикенд на «Нижегородском кольце», спортсмен из Красноярска смог проделать путь, который иным пилотам не удаётся и за целый чемпионат. Московский этап для представителя BY Motorsport завершился бесславно — квалификация на 17-м месте хоть и помогла выйти в топ-32, но там борьба завершилась ещё до старта. Технические проблемы, которые Дмитрий и его команда не смогли победить за все дни, обернулись досадным сходом.

Но разделявшие старты в Подмосковье и Нижнем Новгороде недели Ермохин явно провёл с пользой. Там, где другой отдался бы на волю гнева и зависти, а то и других смертных грехов, пилот засучив рукава взялся за работу и демонстрацию добродетелей. Смирение, терпение и трудолюбие в итоге конвертировались во вполне осязаемый результат, которого от новобранца белорусской команды никто не ждал. В том числе и сам Дмитрий, едва не оставшийся без покрышек и топлива для продолжения борьбы!



Всё это, правда, случилось сильно позже квалификации, в которой Ермохин первой попыткой проехал на неплохие 86 баллов, а во второй решил валить на все деньги и сорвал куш в 93 балла, первым из всех пилотов этапа получив членский билет «клуба 90+». А потом и вовсе оказалось, что пятое место в квалификационных протоколах превратилось в путёвку в топ-16. Соперников в топ-32 для Дмитрия не нашлось, и он, совершив комфортный bye run, завершил свою субботнюю программу. Только для того, чтобы в воскресенье удивить всех. И зрителей, и своих соперников, и судей.

Дмитрий Ермохин Фото: BY Motorsport

Первым соперником Ермохина стал бывший напарник по команде Андрей Астапов, с которым Дмитрий без особых усилий взял верх — не помешало даже разбортировавшееся из-за небольшого вылета на обочину колесо. И если бы другого пилота эта ошибка могла бы осадить и заставить осторожничать, то красноярца, похоже, инцидент только раззадорил.

Иначе и не объяснить то, что случилось дальше. Давно (а, возможно, и вовсе никогда) не было в RDS такого, чтобы у одного пилота за этап было не просто три OMT-заезда, а три OMT-заезда подряд! Началось всё с дуэли в топ-8, где турнирная таблица свела Ермохина с великим и ужасным для соперников (но, как оказалось, не для Дмитрия) Дамиром Идиятулиным. Первый хит этих пилотов судьям не позволил выявить победителя, и они назначали OMT. Повторный заезд ясности не добавил — ещё один OMT. И только после двух внеплановых дуэлей определился участник полуфинала.



С учётом того, что оба пилота проехали и лидером, и преследователем не без помарок, судьбу места в топ-4 решил тот надрыв и самоотдача, с которыми ехал Ермохин: каждый заезд для Дмитрия был как последний, на радость зрителям. С судейской вышки смотрелось это ещё более впечатляюще, а потому наградой за такие зрелищные заезды стала победа над представителем Sintec Fresh Auto Drift.

Фото: BY Motorsport

Дальше бороться предстояло с пилотами «Форвард Авто». Первым соперником стал Роман Тиводар, и вновь судьям не удалось сразу определить победителя в дуэли двух Nissan Silvia S15 — третий подряд OMT-заезд для Дмитрия! Но доводить дело до второго перезаезда с новым уже оппонентом Ермохин явно не хотел, а потому выдал всё, на что способен. Таких плотных проездов с агрессивной постановкой и синхронными перекладками давно уже не было в российском дрифте — если пропустили, обязательно найдите заезды Ермохина и Тиводара на RDS TV и насладитесь тем, каким должен быть пилотаж на грани, за которой — в лучшем случае вылет, а то и серьёзный крэш.



Наградой за такой стиль езды стало место в финале и возможность побороться за первую для Дмитрия победу в RDS GP. Другой бы, оказавшись в такой ситуации, стал осторожничать, но Ермохин как поймал волну в топ-16, так и был на её гребне до самого конца. Тем более, что соперник позволял ехать плотно и агрессивно, ведь сетка заездов подкинула представителю BY Motorsport финального босса максимального уровня — мало того, что земляка, так ещё и какого. Шестикратного победителя этапов RDS в Нижнем Новгороде, трёхкратного чемпиона RDS GP, двукратного победителя Интерконтинентального кубка FIA IDC, лидера команды «Форвард Авто», а проще говоря — Георгия Чивчяна.

Дуэль Ермохина и Чивчяна в финале Фото: RDS GP

Правда, прежде чем встретиться с Гочей в финальной дуэли этапа, Дмитрию Ермохину пришлось решать куда более приземлённые проблемы. А именно — где найти шины и бензин. Пилот честно признался, что, во-первых, не ожидал пройти так далеко в парных заездах, во-вторых, что на этом пути придётся совершать столько OMT, так что покрышки и гоночное топливо банально закончились. Но непримиримое соперничество в RDS GP царит только на трассе, а за пределами гоночного полотна всем правит дух товарищества и взаимопомощи, так что всем миром одного красноярца собрали на решающее сражение с другим.

И в этом конкретном случае опыт взял верх над молодостью. Не в том плане, что Чивчян годится Ермохину в отцы, а исключительно в том отношении, что опыт Георгия помог тому собраться и выдать два заезда, в которых судьям не к чему было придраться, а вот Дмитрий сделал несколько небольших помарок, не позволивших отпраздновать первую победу. Зато Гоча в рекордный седьмой раз выиграл в RDS на «Нижегородском кольце» и укрепил свою статистику выходов в полуфинал — ни разу, оказавшись в топ-4, титулованный красноярец не занимал места ниже третьего!



Не стоит думать, будто в BY Motorsport расстроились поражению. Одному только дрифтерскому богу известно, сколько нервных клеток уничтожил лидер команды Сергей Сак, который на стадии топ-16 проиграл будущему победителю уик-энда в Нижнем Новгороде, наблюдая за заездами своего напарника. И в итоге второму месту белорусский коллектив радовался как победе — на радостях серебряного призёра этапа Гран-при Российской Дрифт Серии на «Нижегородском кольце» команда бросилась качать, не дожидаясь официальной церемонии награждения.

BY Motorsport поздравляет Ермохина со вторым местом Фото: BY Motorsport

Радоваться было чему. Второе место в личном зачёте у Дмитрия Ермохина, второе место в командном — у BY Motorsport. И вот уже пилот ворвался в топ-5, а команда оказался в тройке сильнейших коллективов RDS GP-2022. На контрасте с Sintec Fresh Auto Drift, которая на старте сезона добилась максимального успеха, а через три недели оказалась вне полуфинала.



Если такие взлёты и падения возможны всего за три недели, то что же ждёт нас через месяц, когда состоится третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии? Сюрпризы точно будут и весь вопрос в том, кто удивит со знаком плюс, а кто — со знаком минус. Ответы на все эти вопросы участники RDS GP и поклонники управляемого заноса получат 2-3 июля на трассе ADM Raceway в Москве, которая примет очередной этап главной дрифт-серии России.