Квят разбил очки боссу Ф-1 – может, отомстил, что не взяли в футбольную команду?

После довольно долгой паузы, вызванной коронавирусом, наконец-то состоялся очередной благотворительный футбольный матч с участием гонщиков Формулы-1. Во вторник, 24 мая, сборная пилотов Ф-1 Nazionale Piloti отметила собственное 30-летие игрой в Монако с традиционным соперником – сборной звёзд.

Вероятно, вы уже в курсе главного события вечера: россиянин Даниил Квят во время выхода один на один столкнулся с руководителем Формулы-1 Стефано Доменикали, исполнявшим роль вратаря. Никто не пострадал, но вот очки у босса Ф-1 треснули – пришлось сесть на скамейку запасных.

Интересно, что этого мелкого происшествия могло не произойти, если бы Квят выступал за сборную Ф-1, а не за команду звёзд. По какому принципу распределялись пилоты, не совсем понятно. Очевидно, что за Nazionale Piloti должны были играть все действующие гонщики Ф-1, но вот с ветеранами серии всё было не так однозначно: если Джанкарло Физикелла, Эмануэле Пирро, Иван Капелли и Риккардо Патрезе (с сыном Лоренцо) отправились в команду пилотов Ф-1, то Квят почему-то оказался в составе звёзд. Это не какие-то санкции в адрес россиянина: к звёздам также приписали Нико Росберга и Жерома Д’Амброзио. В общем, какая-то непрозрачная схема.

Фернандо Алонсо – капитан сборной Формулы-1 Фото: Nazionale Piloti

Капитаном сборной Ф-1 стал Фернандо Алонсо – вероятно, как самый титулованный гонщик. Этого звания его мог бы лишить Себастьян Феттель, который был в предварительной заявке, но до стадиона «Луи II» не добрался. Команда понесла и ещё целый ряд потерь по сравнению с анонсом: в составе не оказалось Кими Райкконена, Мики Хаккинена, Макса Ферстаппена, Валттери Боттаса, Ландо Норриса (тут всё понятно – ангина), Мика Шумахера и ряда других гонщиков. Даже странно: зачем вывешивать анонс, который имеет так мало общего с реальностью?

Тем не менее было на кого посмотреть. За Формулу-1, помимо Алонсо, отдувались местный герой Шарль Леклер, его партнёр по команде Карлос Сайнс, а также Пьер Гасли. За звёзд вместе с Квятом вышел теннисист Стефанос Циципас. При этом в составе обеих команд были и футбольные ветераны – например, итальянцы Тотти и Ди Бьяджо и бразилец Алдаир.

Главной звездой встречи оказался Карлос Сайнс. Пилоты Формулы-1 проигрывали со счётом 1:3, но после этого испанец оформил дубль. Правда, у нас есть некоторые вопросы…



В случае с первым голом куда-то загадочно пропала оборона звёзд.

Что касается второго гола, то хоть мы и говорим о выходе один на один, но явно неудачно сыграл вратарь.

Так или иначе, 3:3 – и все довольны. А самое главное, что матч позволил вновь собрать деньги, которые будут отправлены на благотворительность.