Квалификация Ф-1 в Монако закончилась аварией топ-пилотов! А Леклер — в собственной лиге

Основные вопросы перед квалификацией Гран-при Монако были такими: правда ли Перес быстрее Ферстаппена, не случится ли что-то с Леклером и как в ход борьбы вмешается трафик?

Q1: Цунода всё испортил Гасли

Главное событие старта квалификации произошло за две с половиной минуты до конца сегмента. Юки Цунода перестарался при атаке шиканы после тоннеля и задел отбойник передним левым колесом. На болиде «Альфа Таури» сломался колёсный диск, после чего японец медленно пополз в боксы. Не сказать, что на трассе происходило что-то совсем опасное, но гоночная дирекция решила вывесить красный флаг, превратив концовку сегмента в триллер.

В итоге от ошибки Цуноды больше всего пострадал… его напарник! Гасли ехал позади японца и не успел закончить попытку до остановки сессии, а после её возобновления Пьер пересёк стартовую отсечку уже под красные огни светофора. Итог — провальное 17-е место. Не успел уйти на финальный круг и Чжоу (20-й). Кроме них дальше не прошли Стролл и Латифи. А вот Боттас, тоже оставшийся без финальной попытки, всё-таки удержался на 15-й позиции впереди Албона.

Q2: Леклер отделался испугом

В группе лидеров никаких проблем во втором сегменте не возникло. Единственное, Шарль Леклер чуть не подставился под штраф, когда его зазвали на взвешивание, а он проехал мимо. Но монегаск всё-таки остановил свою «Феррари», механики оттолкали болид назад в зону боксов ФИА — пронесло.

Заставил поволноваться своих болельщиков Фернандо Алонсо. Испанец отлично провёл первую попытку, но в концовке сегмента его начали оттеснять назад — и дело дошло до десятой позиции. На ней Фернандо всё-таки удержался, опередив Цуноду на одну десятую секунды. Вообще было плотно: 10-е место от 15-го отделили менее четырёх десятых секунды.

В топ-10 помимо Цуноды не пробились Боттас, Магнуссен, Риккардо и Шумахер. Выходит, размышления о потенциально блестящей форме «Альфа Ромео» в Монако абсолютно не подтвердились. «Хаас» отработал средненько, ну а Риккардо вновь провалился по сравнению с Норрису и продолжает осложнять жизнь самому себе.

Q3: Перес завершил всё досрочно

Первая попытка Q3 обернулась блестящим выступлением Шарля Леклера. Пилот «Феррари» собрал отличный круг и привёз Карлосу Сайнсу более двух десятых, в то время как сам испанец слегка опередил Переса и Ферстаппена, который весь уик-энд смотрелся не так шустро, как напарник. Алонсо и Норрис опережали пилотов «Мерседеса» в борьбе за лучшие позиции позади фаворитов.

В итоге выяснилось, что первая попытка оказалась ключевой. В попытке угнаться если не за Леклером, то хотя бы за Сайнсом Перес потерял машину перед входом в тоннель и перегородил трассу. В развёрнутый «Ред Булл» ещё и влетел не успевший замедлиться Сайнс, а Ферстаппен уже просто наблюдал за столь необычной картиной, подъехав к месту ДТП чуть позже.

Ферстаппен проиграл и «Феррари», и напарнику Фото: Clive Rose/Getty Images

Шанса подняться выше четвёртого места голландец не получил — если, конечно, на «Ред Булл» или «Феррари» не придётся менять коробки передач. Ну а Леклер абсолютно заслуженно заработал поул. Он и на последнем-то круге проехал первый сектор ещё быстрее своего рекордного…

Позади «Феррари» и «Ред Булл» Норрис сохранил за собой пятое место, а Расселл успел вскочить на шестое, оттеснив Алонсо (сам Фернандо между тем тоже влетел в стену перед «Лёвсом»). Хэмилтон — восьмой, впереди Феттеля (зелёный «Ред Булл» прибавил) и Окона.

Итак, если не будет каких-то штрафов, две «Феррари» начнут гонку в Монако с первой линии впереди двух «Ред Булл». Получится ли у «быков» что-то предпринять и не вмешается ли в ход гонки дождь? Узнаем в воскресенье в 16:00 мск!