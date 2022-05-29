«Феррари» снова проиграла гонку! Умудрилась опустить Леклера с 1-го места на 4-е

Весь уикенд обитатели паддока и простые болельщики с интересом изучали прогноз погоды: синоптики не исключали дождя в ходе гонки. Утром в воскресенье погодный радар вроде бы резко уменьшил риск осадков, однако в итоге без дождя не обошлось…

Старт по плану Леклера. Даже с ливнем

Подозрительные облака начали собираться над Монте-Карло часа за полтора до старта, но дождь в итоге пошёл в самый неподходящий, по мнению гоночной дирекции, момент: прямо перед началом. В итоге Эдуарду Фрейташ и компания решили, что лучше отложить прогревочный круг на 10 минут, чтобы все команды получили шанс перейти на промежуточную резину или шины для сильного дождя. Пока подошёл срок, дождь успел и затихнуть, и вновь пойти, причём сильнее. В итоге пелотон проехал два установочных круга позади машины безопасности и дождался настоящего ливня — по трассе полились реки воды, приведшие к неизбежному красному флагу.

В общем, стартовали примерно на час позже, чем собирались. Гоночная дирекция вновь решила перестраховаться: старт дали с ходу. Ну, по крайней мере, наконец-то дали. Причём вместе с сейфти-каром в боксы поехали и несколько гонщиков: аутсайдеры решили рискнуть и сразу перейти на промежуточную резину. Не сказать, что это сильно помогло: да, лидер из числа ранних пташек Пьер Гасли быстро догнал среднюю группу, но ему пришлось повозиться перед красивыми обгонами Чжоу и Риккардо, выведшими француза на 12-ю позицию. Хотя потом Пьер поехал на две секунды быстрее всех, но должен был вскоре упереться в Боттаса и Магнуссена.



Впереди, несмотря на непростую погоду, всё шло по плану Леклера: монегаск был, бесспорно, быстрейшим в группе лидеров и отрывался от Сайнса. Причём и пилоты «Ред Булл» отнюдь не прессинговали испанца. Да и Ферстаппен, вроде бы подъехавший к Пересу, тут же вновь отстал на полторы секунды.

Перес срывает куш, Шумахер уничтожает «Хаас»

Лидеры долго размышляли, переходить ли на промежуточные шины или попробовать дотерпеть сразу до сликов. В итоге в «Ред Булл» зазвали Переса — и не прогадали! Чеко помчал настолько быстро, что в «Феррари» всполошились и организовали пит-стоп для Леклера — но было поздно! Мексиканец имел столь невероятное преимущество в скорости, что уверенно оказался впереди «Феррари» и помчался за Карлосом Сайнсом — второй номер «Скудерии» намеревался всё-таки сэкономить пит-стоп.

Дальше лучше для «Феррари» не стало. Сайнс таки дождался, когда можно сразу перейти на слики, но более ранний, чем у Переса, пит-стоп не сработал: пока испанец круг прогревал покрышки, Серхио отыграл достаточно времени, чтобы после собственного визита в боксы остаться в лидерах! Та же самая история с Леклером: пит-стоп на круг раньше привёл к тому, что монегаск очутился позади Ферстаппена. С первого места на четвёртое, причём после уверенного лидерства — полный провал!

Интересно, что «Феррари» в последний момент попробовала «отменить» пит-стоп Шарля, поняв, что ему придётся в боксах немного задержаться позади Сайнса. Но новый приказ инженера поступил слишком поздно — Леклер уже был на пит-лейне. Двойной пит-стоп прошёл нормально, но разъярённому Леклеру это уже не помогло… Оставалось посмотреть, сможет ли Шарль совершить чудо и каким-то образом отыграться.

Леклер недолго наслаждался лидерством в гонке в Монако Фото: Clive Rose/Getty Images

Маленькую дополнительную надежду «Феррари» давал Ферстаппен: при выезде из боксов его машину повело, и голландец пересёк линию на выезде с пит-лейна. Теоретически Максу за это мог прилететь штраф. Но не стоило забывать, что впереди всё-таки находился другой «Ред Булл»…



Гонку между тем прервали после 30-го круга: свой «Хаас» мощно разложил Шумахер. Сам Мик не пострадал, но вот на его машину без слёз смотреть было невозможно: коробка передач и заднее антикрыло оторвались, зажив своей жизнью. Какой-то соломенный этот «Хаас»… Ну а гонку пришлось прервать из-за слишком сильного повреждения отбойника.

Напряжённо, но не более. Победа у Чеко!

Было очевидно, что все пилоты наденут шины, на которых проедут оставшуюся дистанцию гонки. При этом старт гонки вновь решили дать с ходу — в общем, всё было против шансов «Феррари» отыграться после серии тактических провалов. При этом пилоты «Скудерии» предпочли остаться на уже использованном «харде», в то время как в «Ред Булл» предпочли новый «медиум». Так же разошлись в решениях Расселл («медиум») и Норрис («хард»).



До какого-то момента различия в шинах ничего не давали: в топ-4 напряжения не чувствовалось. К тому же в какой-то момент отсчёт кругов сменился на обратный отсчёт времени: из-за отложенного старта и красных флагов пелотон не успевал проехать положенные 78 кругов. Тем не менее минут за 15 до финиша Перес начал несколько терять время: к нему подъехала остальная троица. Но получится ли атаковать, даже с учётом, что Чеко и компания догнали круговых?



В итоге ничего не дали и круговые: необгонный характер трассы сыграл свою роль. Смелое решение Переса с ранним переходом на промежуточные шины принесло Серхио заслуженную победу, Сайнс остался вторым впереди Ферстаппена, а Леклер даже не попал на подиум! Провал для лидера «Феррари», в котором он сам не виноват.

В борьбе за место ниже четвёртого Расселл уверенно ехал лучшим из остальных, опережая Норриса. Дальше довольно странную тактику избрал Алонсо. После рестарта он ехал на пару секунд медленнее, чем мог бы, чтобы сэкономить шины. Затем пилот «Альпин» наконец прибавил и уехал от Хэмилтона, но от Норриса успел отстать аж на полминуты — Ландо получил возможность для «бесплатного» пит-стопа, который конвертировал в быстрейший круг.



Льюис, поражённый тактикой бывшего напарника, занимал восьмое место и опережал Окона и Боттаса. При этом Эстебана ожидал пятисекундный штраф за раннее сражение с тем же Хэмилтоном, когда француз слишком жёстко закрыл калитку в первом повороте и чуть не спровоцировал аварию. В итоге Окон застрял за Льюисом и очков не набрал: с учётом наказания француз откатился на 12-е место, а очковую зону замкнули Боттас и Феттель.



Победа в гонке снова за «Ред Булл», пусть и усилиями не того пилота, к которому мы привыкли. Новый шанс «Феррари» на контратаку наступит через две недели в Канаде.