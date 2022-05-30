Машину разорвало на две части! Пугающая авария Шумахера в Монако. Фото

Мик Шумахер уже не в первый раз в нынешнем сезоне Формулы-1 стал автором серьёзной аварии. На сырой уличной трассе в Монте-Карло молодой пилот «Хааса» потерял контроль над болидом и улетел в отбойник, после чего машину пошвыряло по трассе перед финишем в другой стене.
Сам факт аварии на знаменитом Гран-при Монако никого не удивляет — здесь ошибались самые великие гонщики. Удивили скорее последствия инцидента. Сам гонщик, к счастью, не пострадал, а вот его автомобиль получил удивительно чудовищные повреждения.
Авария Мика Шумахера в Монако
Фото: Кадры из трансляции
Когда покорёженная машина остановилась в 15-м повороте, то выяснилось, что её разорвало на две части: от шасси оторвало коробку передач и заднее антикрыло. Причём это произошло ещё до последнего контакта со стеной. Внушает, ничего не сказать.
«Я в порядке, но [случившееся] сильно расстраивает. В плане темпа мы определённо были на уровне, просто нужно было сохранять машину на трассе. К сожалению, мне не удалось этого сделать. Темп был сильным, и было похоже, что мы способны атаковать. К сожалению, я выехал слишком широко — вероятно, на 10 сантиметров шире, и этого оказалось достаточно, чтобы потерять всё сцепление, что было. Результат — то, что случилось», — прокомментировал аварию сам Шумахер.
Авария Мика Шумахера в Монако
Фото: Haas F1 Team/LAT Photo
«Очевидно, мы видели, что случилось, — добавил со своей стороны босс Мика Гюнтер Штайнер. – Не слишком удовлетворительно вновь получить большую аварию. Нам нужно посмотреть, как мы будем двигаться дальше после такого».
Последнюю цитату можно интерпретировать по-разному. Некоторые зарубежные коллеги прокомментировали заявление Штайнера даже таким образом, что он уже раздумывает о досрочном расставании с Миком. Это почти наверняка перебор, тем более что Шумахер занимает место в болиде по «вакансии» от «Феррари», однако сам факт подобных разговоров показателен.
От сына семикратного чемпиона мира после добротного первого сезона, в котором он смотрелся значительно сильнее Никиты Мазепина, ждали ещё более сильного выступления в 2022 году. Однако когда Шумахер заполучил в напарники опытного Кевина Магнуссена, то на фоне моментальных успехов датчанина явно начал нервничать. В попытке соответствовать скорости Кевина Мик частенько ошибается и попадает в серьёзные аварии. Причём если новичку и за рулём худшей машины пелотона они были простительны, то на второй сезон спрос уже другой.
Очевидно, что и в самом «Хаасе» от Шумахера ждут большего. В то время как Магнуссен набрал 15 баллов, трижды попав в очковую зону, и идёт на десятом месте в личном зачёте, Мик остаётся одним из всего двух боевых пилотов, пока не попадавших в топ-10. Компания у Шумахера так себе — Николас Латифи.
Поэтому неудивительно, что, когда в прессе вдруг появляются слухи о потенциальном переходе Мика в «Астон Мартин» или даже «Макларен», Штайнер реагирует спокойно — мол, без проблем, место принадлежит «Феррари», они посадят кого-нибудь ещё. На данный момент не похоже, чтобы босс «Хааса» сильно держался за пилота, который не приносит очков, не оправдывает ожиданий и бьёт авариями по бюджету.
Разрушенный болид Мика Шумахера
Фото: Vince Mignott/Getty Images
Сам Мик, впрочем, оптимизма пока не теряет. «Сезон ещё длинный. Ситуация может очень быстро измениться. Я уже прежде показывал, как умею прибавлять, и я уверен, что покажу это и в нынешнем сезоне», — уверен Шумахер.
Вот только для гарантии собственного будущего показать этот прогресс юниору «Феррари» нужно как можно быстрее.
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