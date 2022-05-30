«Как не наказали Ферстаппена? Часть колёса на линии — получи 5 секунд». Оруджев — о Монако

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Монако Формулы-1, завершившегося победой Серхио Переса.

Как оцениваете тактические решения «Феррари»? Это провал — или лидерам в такой ситуации всегда нелегко?

Это безусловный провал. Понятно, что тому, кто едет впереди, сложнее. Но у вас две машины на первом-втором местах. Как можно так просчитаться, что вас обойдёт человек, который после остановки шёл четвёртым… Он же был где-то в восьми секундах позади Леклера — это пропасть! При этом они видели, как Гасли по несколько секунд с круга снимал в своём трафике. Ладно, Сайнс сам решил оставаться на дождевой резине. Но зазывать Шарля через несколько кругов после Чеко… Пытались состорожничать — ну, доосторожничались!

Почему «Ред Булл» первым позвал Переса, а не Ферстаппена? Не хотел рисковать лидером команды?

«Ред Булл» ничем не рисковал, зазывая Чеко. Ну оказался бы он четвёртым, поменялся с Максом местами — отлично. А так, может, и «Феррари» допустили бы ошибку, как и вышло.

Как вы как пилот вели бы себя внутри команды, если бы оказались на месте Леклера после подобной неудачи?

Сложно сказать. В моменте много эмоций, Шарля можно понять. Плюс Ф-1 – это шоу, и яркие радиопереговоры всегда имеют место быть. Я довольно сдержанный и не такой эмоциональный, так что, думаю, высказал бы всё после, за закрытыми дверьми.

Шарль Леклер на Гран-при Монако Фото: Eric Alonso/Getty Images

Как относитесь к спорам про наезд пилотами «Ред Булл» на жёлтую линию?

Это правила, и их надо исполнять. Я сам пару раз в своей карьере задевал эту линию, и всегда было наказание. Причём не важно, пересёк или нет, выиграл тысячную на этом или нет. Просто часть колёса на линии — получи пять секунд к гонке или что-то в таком духе. Как они не наказали Макса, которого сорвало через линию… Не понимаю, но это Ф-1, там очень много двойных стандартов.

Перес теперь всего в 15 очках от Ферстаппена. Есть ли у Чеко реальные шансы на титул?

Я удивлюсь, если есть. Я считаю, он едет вторым номером. Если, конечно, у Макса не начнётся череда технических сходов, то нет, шансы Переса стремятся к нулю.

Мик Шумахер снова попал в аварию. С чем связываете все его проблемы?

Как я понимаю, Мик попал задним левым колесом на влажную часть трассы. От того и убрался. Все вокруг ждут от него очень многого: он же Шумахер. А это Мик, не Михаэль. Вот и всё. Мик не так хорош, как многие считают/думают.

Окону дали пять секунд за контакт с Хэмилтоном — как считаете, по делу?

Думаю, дали не только за контакт, а в целом: Эстебан очень жёстко оборонялся. Да и если штраф за сам контакт, то по делу. Он же просто повернул в Льюиса.

Алонсо ехал на две-три секунды медленнее, чем мог бы, и невольно портил всем за собой гонку. Это спортивно или нет?

В Монако можно ехать как хочешь, если это выгодно твоей стратегии. Риккардо в 2018-м ехал на полуживой машине и выиграл, потому что не обогнать. Так что Алонсо мог ехать как хотел, если ему это выгодно!

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Посуху в Монако невозможно обгонять. Нужна ли Формуле-1 такая трасса?

Трасса нужна, это история/традиции. По мне, так это машины стали огромными. Просто гигантскими. Достаточно зайти на полметра уже, и никто к тебе не полезет.