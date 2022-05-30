Риккардо убивает репутацию, а Шумахер скоро станет «Хаасу» не по карману. Оценки за Монако

Главным героем гонки неожиданно стал второй номер «Ред Булл». Или уже не совсем второй?

Седьмой этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Серхио Перес — 9,5



Блестящая победа мексиканца, который идеально прочувствовал подсыхающую трассу и дважды заезжал в боксы именно в тот момент, когда это было необходимо. Правда, после рестарта Чеко немного подпортил комплект резины блокировкой, а накануне вылетел в квалификации. Сильный, но всё-таки не совсем идеальный уикенд.

Карлос Сайнс — 9



Похоже, недавняя серия неудач испанца осталась позади, хотя в квалификации, увидев развернувшегося Переса, Карлос свою «Феррари» не удержал. Тем не менее на стартовой решётке он оказался вторым, а в дождевой фазе гонки принял смелое решение переходить сразу на слики — именно оно в итоге и позволило ему опередить Леклера, хотя по чистой скорости Сайнс уступал напарнику.

Шарль Леклер — 9



Леклер, в отличие от напарника, не рисковал и вместе с командой принимал консервативные и запоздалые решения: на первый пит-стоп нужно было ехать раньше или не ехать вовсе — во втором случае при переходе на «хард» Шарлю не пришлось бы ждать Сайнса и он наверняка выехал бы впереди Ферстаппена.

Ландо Норрис — 9



Британец продолжает блистать, несмотря на то что всю неделю страдает от тонзиллита. В квалификации он проехал великолепный круг, опередив гонщиков «Мерседеса», и, хотя в гонке откатился на шестое место (из-за «промежуточного» пит-стопа во время дождя), набрал неплохие девять очков за счёт лучшего круга.

Ландо Норрису нездоровилось второй уикенд подряд Фото: Eric Alonso/Getty Images

Джордж Расселл — 8,5



Третью гонку подряд британец на финише уступает лишь пилотам «Ред Булл» и «Феррари», однако в этот раз на пути Джорджа чуть не оказался Норрис — его Расселл прошёл за счёт того, что с «дождевых» перешёл сразу на слики. Отметим, что в квалификации опередить Хэмилтона Джорджу удалось лишь за счёт второй попытки, которой Льюис из-за вылета Переса оказался лишён.

Пьер Гасли — 8



Француз был одним из претендентов на выход в финал квалификации, но после контакта Цуноды с отбойником Пьер попросту не успел на быстрый круг и оказался только 17-м. Шансов на очки де-факто не оставалось, но Гасли пытался: уже на третьем круге перешёл на «промежуточные», обогнал Чжоу и Риккардо и прорвался на 12-е место. На этом, увы, всё и закончилось.

Макс Ферстаппен — 7,5



Голландец уступал напарнику на протяжении всего уикенда и в итоге оказался позади на стартовой решётке, а в самой гонке задержался на пару кругов с первым пит-стопом. Правда, всё могло сложиться иначе, если бы Макс из-за аварии Переса не потерял финальную попытку в Q3.

Льюис Хэмилтон — 7



Экс-чемпион буквально всю гонку провёл позади пилотов «Альпин» и был недоволен тем, что Алонсо так долго его сдерживал. Правда, в концовке гонки и сам Хэмилтон ехал не так уж и быстро, отставая от Фернандо и сдерживая Окона.

Хэмилтон полгонки ехал позади Алонсо и так и не смог протиснуться вперёд Фото: Clive Mason/Getty Images

Валттери Боттас — 7



В квалификации в этот раз финн блеснуть не смог и даже не выбрался из второго сегмента — всего лишь во второй раз в сезоне. Но за счёт сэкономленного пит-стопа и перехода сразу на слики Боттас прошёл Феттеля и оказался в топ-10. Подняться выше в условиях Монако у Валттери шанса не было.

Фернандо Алонсо — 6,5



Буквально всю гонку испанец провёл на седьмом месте и шёл, мягко говоря, не в самом высоком темпе, практически ничем не рискуя. В то же время в квалификации опытнейший Фернандо разбил машину — де-факто авария на результат не повлияла, поскольку из-за Переса круг он всё равно не закончил бы, но, как выразился позже сам Алонсо, ошибка была «очень глупой».

Эстебан Окон — 6



Окон очень слабо смотрелся в тренировках, но в итоге выяснилось, что темп у француза был: в финал он прошёл с шестого места. Но на этом позитив от уикенда исчерпан — в борьбе с Хэмилтоном, у которого не было DRS, Эстебан куда менее чётко, чем напарник, контролировал ситуацию, а в одном из эпизодов чересчур жёстко блокировал уже находившегося в базе соперника — за это и лишился очков после начисления пятисекундного штрафа.

Кевин Магнуссен — 6



Судя по секторам, «Хаасу» в этот раз по силам было пройти в Q3, но, когда соперник между первым и вторым сегментами прибавили по полсекунды, Магнуссен улучшил свой результат лишь на полторы десятых и оказался 13-м. Добраться до финиша Кевину помешал отказ двигателя, однако до этого момента он шёл позади Боттаса и Гасли, а потому вряд ли мог набрать хоть какие-то очки.

В топ-10 Себ попал только благодаря штрафу Окона Фото: Dan Istitene/Getty Images

Себастьян Феттель — 5,5



Немец отлично проехал круг во втором сегменте и пробился в финал, но в третьем допустил помарку и в итоге проехал круг медленнее. В гонке Себ тоже допустил неточность, после чего отправился на ранний пит-стоп и из-за него в итоге оказался позади Боттаса. В конце концов один балл Феттель из Монако увёз, но лишь благодаря штрафу Окона.

Александер Албон — 4,5



У «Уильямса» в этот уикенд был шанс пробиться во второй сегмент, но Албону не удалось достаточно прибавить под клетчатым флагом: шести сотых не хватило, чтобы опередить Боттаса. В гонке Алекс держался достойно и вышел было на 13-е место, но допустил ошибку, а затем получил штраф за срезку.

Гуаньюй Чжоу — 4



Дебют в Монако дался китайскому гонщику непросто. В квалификации Чжоу не повезло дважды: круг пришлось бросить из-за красных флагов, а после возобновления Q1 он не успел уйти на новую попытку. На рестарте же Гуаньюй был 16-м, но и эту позицию не удержал — в борьбе с Цунодой он едва не вылетел в шикане и на финише оказался предпоследним.

Юки Цунода — 3,5



Для Цуноды уикенд в Монако стал чередой ошибок — не слишком больших, но значимых. Контакт с рельсом безопасности в квалификации с одной стороны выбил из борьбы Гасли, а с другой — помешал самому Юки во втором сегменте. В гонке японец пару раз ошибался в первом повороте, на чём терял время, и в итоге расположился в протоколах на самой нижней строчке.

Даниэль Риккардо — 3



Очередная катастрофа австралийца: авария в тренировках, беззубое 14-е место в квалификации (0,7 секунды проигрыша Норрису в Q2!) и почти вся гонка позади Пьера Гасли, у которого уже были «промежуточные» шины. Репутация Риккардо в последние месяцы летит вниз со скоростью свободного падения…

С каждой гонкой у Риккардо всё меньше поводов улыбаться Фото: Eric Alonso/Getty Images

Лэнс Стролл — 2,5



Канадец потерял гонку ещё до того, как она началась в боевом режиме: за автомобилем безопасности Стролл зацепил отбойник и вынужден был ехать в боксы. Нескольких соперников Лэнс опередил перед рестартом, но шанса побороться за очки уже не было.

Николас Латифи — 2



Канадский пилот с каждым уикендом, кажется, лишь всё больше проигрывает Албону: на короткой трассе в Монако квалификационный круг Латифи оказался на 0,7 секунды медленнее. В гонке же он, как и Стролл, ещё до ухода сейфти-кара уткнулся в отбойник и отвалился в конец пелотона.

Мик Шумахер — 2



Очередное поражение в квалификации от напарника и не слишком выдающийся темп в гонке можно было бы оправдать нехваткой опыта, но аварию, которая, к счастью, обошлась без травм, объяснить чем-то сложно. Мик шёл последним, шансов на очки не было никаких, а «Хаас» в итоге вынужден выложить ещё кучу денег на ремонт машины. Шумахер обходится команде слишком дорого.