«Могу ещё быстрее!» Как #Жигацарь оказалась одной из быстрейших на втором этапе RDS GP

Привет, любители дрифта!

С вами на связи Фёдор Воробьёв. Чтобы вы не скучали во время такого длительного перерыва между вторым и третьим этапом Российской Дрифт Серии, я продолжу делиться новостями из стана моей команды, расскажу о планах и, конечно же, поделюсь своими впечатлениями о прошедшем уикенде на трассе N-RING в Нижнем Новгороде. Погнали?

На второй этап я отправился с пониманием того, что буду использовать уже другие настройки по сравнению с трассой Moscow Raceway. И оказался прав: оставив наработки с тестов, о которых писал в предыдущей статье, понял, что я нахожусь в пятёрке самых быстрых пилотов чемпионата на постановке. Так, моя скорость была 154 км/ч, самая высокая — 158 км/ч, а другие не достигали и 150 км/ч. Но для чего она нужна? Всё просто: благодаря ей я смог получить хороший угол на постановке, а также мои проезды стали более динамичными, скоростными, с хорошим временем прохождения оцениваемых участков и с более резкими перекладками.

Сейчас настройки оптимальны? Скорее нет, чем да, ведь я могу ехать ещё быстрее! При ширине диска в 10 дюймов и ширине покрышки в 265 мм можно было понизить давление только до отметки 0,9-0,8 атмосфер. Если ниже, то из-за ямки в середине поворота на самой длинной дуге в «outside zone 1» колесо начинало «разбираться» и было невозможно продолжить заезд. В итоге я нашёл минимально возможный параметр, при котором можно было развивать хорошую скорость и ехать с солидным углом.

Теперь к самому интересному. В квалификации я занял 11-е место, набрав 84 балла. Доволен результатом, ведь уже давно не достигал отметки 80+. Да, вторая попытка сложилась не очень удачно, потому что уже в процессе заезда начал экспериментировать и траектория получилась неточной.

Второй этап RDS GP Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва

В топ-32 турнирная сетка свела меня с Иваном Никулиным. Как мне кажется, «лидером» я проехал отлично и, если бы ставили баллы, получил бы на 10 больше, чем в собственной квалификации. А вот в заезде в роли «преследователя» сразу же столкнулся со сложностями: уже на постановке #жигацарь начала «сваливаться» в очень большой угол при контролируемом заносе. Попытался исправить ситуацию, чтобы подстроиться к автомобилю соперника, но на следующей перекладке моя машина вновь поймала «сваливание». Да, я смог догнать Ваню и достаточно ярко проехал оставшуюся часть заезда, но из-за погрешностей в самом начале, к сожалению, проиграл.

Что дальше? N-Ring в Нижнем Новгороде мне очень нравится, и хотел бы отметить, что этот автодром, если можно так выразиться, является полномасштабным форматом трассы ADM Raceway в Мячково, где и пройдёт следующий этап RDS GP. Поэтому настройки, скорее всего, останутся теми же, но я продолжу дальше работать над автомобилем и собой, чтобы избежать ошибок в будущем. Более того, есть предварительная договорённость с одним из сильнейших пилотов чемпионата, который на предстоящих тестах проедет на #жигецарь и даст обратную связь по настройкам.

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P. S. В перерыве между этапами приму на себя роль судьи на мероприятии по дрифту в городе Иваново, так что, кто сможет, приходите, будет интересно!

Едем дальше!