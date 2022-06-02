Квят и ещё 6 пилотов, которые терпели неудачи на домашних Гран-при

Шарль Леклер – один из главных неудачников минувшего Гран-при Монако. Шарль спокойно забрал первое место в квалификации и вполне уверенно начал воскресную гонку. Казалось бы, монегаск должен одержать долгожданную победу на домашней трассе, но у стратегов «Феррари» была иная точка зрения: неудачные пит-стопы похоронили шансы Леклера на триумф. Обладая быстрейшей машиной на трассе в Монако, Шарль финишировал лишь четвёртым – полный провал. Впрочем, Леклер не первый и далеко не последний пилот, потерпевший неудачу на домашней трассе.

Себастьян Феттель. Гран-при Германии — 2018

Сезон-2018 – вторая попытка Феттеля стать чемпионом вместе с «Феррари». На родном «Хоккенхаймринге» Себастьян прибывал в приподнятом настроении: в прошлой гонке на «Сильверстоуне» он одержал красивую победу, которая позволила ему оторваться от Хэмилтона на восемь очков. Гоночный уикенд в Германии также начинался для Феттеля очень оптимистично: в субботу Себ завоевал поул, в то время как Льюис из-за проблем с гидравликой был вынужден стартовать лишь с 14-й позиции – идеальный расклад для Феттеля.

На старте гонки Себастьян уверенно сохранил лидерство, а затем начал спокойно наращивать отрыв. В какой-то момент Феттель оказался позади находящегося на альтернативной тактике Райкконена, но капитанский мостик «Скудерии» быстро подвинул Кими в сторону, после чего немец мог спокойно идти к своей пятой победе в сезоне.

Однако далее в ход событий вмешались погодные условия: во второй половине гонки над «Хоккенхаймрингом» начал накрапывать дождь – не слишком сильный, но некоторые участки трассы становились достаточно влажными. В итоге на одном из таких фрагментов трека Феттель не смог удержать машину на торможении, после чего пролетел до отбойника и погряз в гравии – настоящая трагедия в контексте борьбы за титул с Хэмилтоном, особенно учитывая, что гонку выиграл как раз таки Льюис.

Даниил Квят. Гран-при России — 2016

Гран-при Китая 2016 года запомнился не только своей гоночной составляющей, но и ментальной дуэлью Феттеля и Квята, прошедшей в преддверии церемонии награждения. Выражая открытое недовольство стартовыми действиями Даниила, которые привели к контакту между пилотами, Себастьян нарёк россиянина «Торпедой», чем обеспечил поток мемов на ближайшие лет пять. В тот раз всё закончилось «хеппи-эндом»: Феттель и Квят вместе поднялись на пьедестал почёта. Кто бы мог подумать, что уже на следующем этапе в России эта история получит своё продолжение.

Подиум Гран-при Китая Формулы-1 Фото: Getty Images

По иронии судьбы, на стартовой решётке сочинского автодрома Феттель и Квят расположились по соседству, поделив четвёртый ряд стартового поля. Вторая часть противостояния Себа и Даниила получилась очень короткой, хоть и весьма драматичной. За первый круг россиянин дважды задел болид Феттеля – сначала на торможении, а затем в скоростной дуге. После второго контакта «Феррари» немца потеряла сцепление с трассой и направилась прямиком в барьер безопасности. На этом гонка для Феттеля была окончена.

Что касается Квята, то Даниил смог продолжить заезд, но финишировал лишь 15-м. Впрочем, всё самое интересное, досадное и драматичное вершилось уже после российского Гран-при. В «Ред Булл» решились на рокировку: Квят был разжалован до пилота «Торо Россо», в обратном направлении последовал Макс Ферстаппен. Таким вот досадным образом Даниил провёл свою последнюю гонку за главную команду «Ред Булл».

Михаэль Шумахер. Гран-при Германии — 2000

В 2000 году по итогам гонки на «Хоккенхаймринге» звучал итальянский гимн в честь победившей команды, однако местных болельщиков это не особо вдохновляло, ведь их кумир наблюдал за церемонией награждения со стороны. В двух гонках предшествующих Гран-при Германии неизменно побеждали пилоты «Макларена», в то время как Михаэль Шумахер каждый раз сходил с дистанции. Именно поэтому в контексте борьбы за титул гонка в Германии имела громадное значение для «Феррари» и Шумахера.

Поначалу гоночный уикенд на «Хоккенхаймринге» складывался для Красного Барона очень неоднозначно: с одной стороны, он уступил поул Дэвиду Култхарду, а с другой – на две позиции опередил в квалификации Мику Хаккинена – своего главного соперника по чемпионату.

Шумахер вылетает с трассы после контакта с Физикеллой Фото: Getty Images

Как бы то ни было, а шансы на победу у Михаэля были весьма неплохие, но ровно до старта гонки: на первых метрах дистанции Физикелла поддел Красного барона, после чего «Феррари» Михаэля направилась прямиком в стену. Так, вместо борьбы за первое место, Шумахер на протяжении всей гонки был вынужден наблюдать, как его напарник Баррикелло в одиночку отстаивает честь «Скудерии». Именно Рубенс и станет триумфатором того Гран-при, следом за ним финишировали Хаккинен и Култхард, которые после гонки в Германии вплотную приблизились к Шумахеру в личном зачёте.

Рубенс Баррикелло. Гран-при Бразилии — 2003

С точки зрения везения на домашнем автодроме Баррикелло смело можно назвать Леклером своего времени. Проведя несколько сезонов в лучшей команде пелотона, он так и не смог подняться на первую ступень бразильского пьедестала почёта. Ближе всего к заветной цели Рубенс был в 2003 году. Бразилец впервые выиграл домашнюю квалификацию, в то время как лидер «Феррари» Михаэль Шумахер показал лишь седьмое время. Для Баррикелло это был реальный шанс побороться за победу.

Из-за сильного дождя первые восемь кругов гонки пелотон следовал за машиной безопасности, а когда Бернд Майландер покинул трассу, произошла смена лидера. Во время старта с хода Баррикелло пропустил атаку Култхарда, потеряв лидерство уже в первом повороте. Чуть позже Рубенса прошёл Райкконен, затем Монтойя, а после ещё двое пилотов. Так любимец местной публики откатился на шестое место.

Впрочем, пара сходов соперников и удачно проведённый пит-стоп позволили Рубенсу отыграть несколько позиций, а на 45-м круге Баррикелло и вовсе возглавил пелотон после успешной атаки на Култхарда. К сожалению, лидировал бразилец недолго: спустя всего два круга на его «Феррари» вышла из строя топливная система – сход с дистанции.

Жак Вильнёв. Гран-при Канады — 1997

Можно сказать, у Жака Вильнёва было всего две попытки выиграть домашний Гран-при. И если в 1996-м он хотя бы поднялся на пьедестал почёта, то вот в следующем году гонка в родных стенах завершилась для канадца совсем уж печально. Гран-при Канады стоял седьмым по счёту в календаре сезона-1997, и к этому моменту уже успела обозначиться пара претендентов на титул: Михаэль Шумахер уступал Вильнёву всего лишь три очка.

Шумахер и Физикелла на подиуме Гран-при Канады Фото: Getty Images

Первый раунд канадского противостояния Вильнёв – Шумахер завершился в пользу немца: с перевесом в 0,013 секунды Михаэль вырвал поул у пилота «Уильямса». Впрочем, бороться за победу можно и стартуя со второй позиции. Жаль только, что сражения между Шумахером и Вильнёвым никто так и не увидел. Сначала канадец чуть хуже стартовал, упустив шанс на атаку в первом повороте, а в конце второго круга и вовсе потерял машину в последней связке поворотов, проскользил по трассе и сломал подвеску о место, которое через два года назовут «Стеной чемпионов». Победу в той гонке одержал Михаэль Шумахер, что позволило ему на семь очков оторваться от канадца в личном зачёте.

Нельсон Пике. Гран-при Бразилии — 1981

Для уроженца Рио-де-Жанейро вернувшийся в 1981-м в мир Формулы-1 этап на «Жакарепагуа» являлся самым что ни на есть родным. Первый шаг к домашнему триумфу Нельсон Пике сделал во время квалификации, показав быстрейшее время гоночной сессии. В преддверии гонки свою долю хаоса в размеренный уикенд внесла погода: с утра над Рио-де-Жанейро зарядил неслабый дождь. К началу гонки стихия хоть и усмирилась, но трасса по-прежнему оставалась мокрой.

Казалось бы, все пилоты уйдут в гонку на дождевой резине, однако в пелотоне нашлись трое смельчаков решивших стартовать на сликах: Дидье Пирони, Зигфрид Стор и Нельсон Пике. Если стартовавшие из глубины пелотона Пирони и Стор в случае тактического промаха теряли немногое, то вот обладатель поула Пике рисковал по полной. И, к сожалению для местных болельщиков, ставка Нельсона не сыграла. Уже на старте слики бразильца достаточно сильно пробуксовали, из-за чего он потерял несколько позиций, а далее продолжил своё падение вниз: третий круг он завершал на 17-й позиции! На этом гонка для Нельсона была испорчена: заезд он закончил 12-м, отстав на круг от победителя Гран-при Карлоса Ройтеманна.

Марио Андретти. Гран-при США — 1978

На домашний Гран-при в Уоткинс-Глен Марио Андретти прибывал в статусе новоиспечённого чемпиона: после трагической гибели его напарника Ронни Петерсона на прошедшем этапе в Монце у американца попросту не осталось конкурентов. Быстрейшая машина, статус чемпиона, ликующая толпа зрителей – у Андретти были идеальные условия для первого домашнего триумфа в Формуле-1. Но раз уж ему нашлось место в нашей подборке, значит, у Марио что-то пошло не так.

По традиции Андретти был силён в квалификации, завоевав свой восьмой поул в сезоне. Неприятности для пилота «Лотуса» начались в воскресенье: во время утренней разминки он немного повредил свой болид, из-за чего стартовать в гонке ему пришлось на машине нового напарника Жан-Пьера Жарье (француз использовал запасной болид).

Марио Андретти за рулём «Лотуса» в сезоне-1978 Фото: Getty Images

На старте Андретти удалось сохранить лидерство, но ровно на два круга. Затем на «Лотусе» американца дали о себе знать проблемы с тормозами. Новоиспечённый чемпион сначала пропустил вперёд Карлоса Ройтеманна, а кругом позже отдал вторую позицию Жилю Вильнёву. Спустя ещё некоторое время Андретти оказался позади Алана Джонса и Ники Лауды, а на 27-м круге он и вовсе сошёл с дистанции по причине сгоревшего двигателя. А ведь как хорошо всё начиналось…