«Ред Булл» нанёс удар по собственной молодёжи в Ф-1. Теперь увольнения почти неизбежны

Команда «Ред Булл» подтвердила продление контракта с Серхио Пересом ещё на два года — это означает, что как минимум до 2025 года в Милтон-Кинсе свободных вакансий для пилотов не будет. Разбираемся, как это скажется на других гонщиках, входящих в австрийскую систему, и трансферном рынке в целом.
Гасли не нужен?
Единственным реальным кандидатом на замену Переса в «Ред Булл» был Пьер Гасли, но новое соглашение Чеко ставит жирную точку на надеждах француза вернуться в основную команду. К концу прошлого года француз считался одним из сильнейших пилотов в середине пелотона, но в ближайшей перспективе шансов пробиться в топ-команду у него нет — в «Феррари» и «Мерседесе» места тоже заняты.
Хуже того — темп новой «Альфа Таури» уже не позволяет блистать так, как в прошлом году. Например, средняя позиция Гасли в квалификациях в 2021-м была 6,8, а в этом, даже если исключить результат Монако, — лишь 11,3. Сегодня Гасли уже не относится к главным звёздам середины пелотона и даже в общем зачёте почти вдвое уступает Юки Цуноде — немыслимый в прошлом году расклад.
В сезоне-2022 статус Гасли как лидера команды не совсем очевиден
Фото: Getty Images
Большого резона оставаться в «Альфа Таури» у Пьера нет, но куда податься? В «Альпин» мест нет — Алонсо, судя по всему, решил продолжить карьеру, а если он даже и уйдёт, в запасе есть очень быстрый Оскар Пиастри. Переход в «Альфа Ромео» на фоне успехов Боттаса и спонсорской поддержки Чжоу тоже выглядит маловероятным. В «Хаас» на место Магнуссена? Несмотря на явно более быструю машину, американская команда занимает лишь восьмое место Кубка конструкторов и всё ещё не выглядит проектом со стабильным будущим — нужно ли это Пьеру?
Более реалистичными вариантами выглядят «Макларен» и «Астон Мартин», но и здесь есть нюансы. Во-первых, перейти туда станет возможно лишь в случае ухода Риккардо или Феттеля, во-вторых — есть претенденты и без Гасли. Так, по слухам, одним из кандидатов в команду Зака Брауна считается Колтон Херта, появление которого в Формуле-1 очень обрадовало бы промоутеров из Liberty, а в команду Строллов в последние недели сватают Мика Шумахера — с коммерческой точки зрения его фамилия перспективнее. Вот и получается, что в конце концов Пьер может оказаться вообще никому не нужен…
Для Цуноды угрозы нет. Пока
Судьба Гасли имеет непосредственное отношение к дальнейшим перспективам Цуноды. Юки в этом году прибавил, но до того уровня, который ему пророчили в 2020-м, ещё очень далеко. И если Пьер в итоге не станет никуда уходить и продлит контракт с «Альфа Таури», место японца в команде окажется под угрозой со стороны молодёжной программы.
Притом никто из юниоров «Ред Булл» не демонстрирует в Формуле-2 той скорости, которую два года назад показывал сам Цунода, однако что со всеми ними делать? Лоусон и Випс проводят вторые сезоны в Ф-2, а Дарувала и вовсе третий – оставлять их ещё на год особенного смысла нет, а значит, пора либо двигать кого-то в основной состав «Альфа Таури», либо отказываться от пилотов вовсе.
Цунода продолжает ошибаться, но кандидатов на замену у Марко не так и много
Фото: Getty Images
С другой стороны, если Гасли Фаэнцу всё-таки покинет, именно на Цуноду падёт бремя лидерства в команде. Для дебютанта, занимающего освободившееся место, именно японец, за плечами которого к концу текущего года будет уже два сезона в Формуле-1, станет главным ориентиром. Ну а там — пусть победит сильнейший.
Так или иначе, в данный момент непосредственной угрозы для Цуноды нет — сложно представить, что Хельмут Марко решится дать шанс кому-то из молодёжи даже в случае продления контракта с Гасли. Но если к концу сезона картина изменится, лишним рискует оказаться Юки.
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