«Уверен, мы были пьяны, когда согласились». Уникальный «Мерседес» с мотором от Формулы-1

Публично дать слово и не сдержать его — колоссальный удар по репутации, который может уничтожить компанию в глазах клиентов. Особенно если речь идёт об избранной аудитории, способной купить себе выпущенный ограниченным тиражом гиперкар за несколько миллионов евро. Поэтому Mercedes-AMG дорого — во всех смыслах слова — стоило превратить анонсированный в 2017 году концепт-кар Mercedes-AMG Project One в серийный автомобиль Mercedes-AMG One.

Подробно о проекте мы рассказывали несколько лет назад, но за прошедшее время машина изменилась достаточно, чтобы поговорить о ней вновь. Повторять то, о чём уже писали ранее, не будем, а обратим внимание на те перемены, что появились в гиперкаре за то время, что над автомобилем бились инженеры AMG и Mercedes-AMG High Performance Powertrains, отвечающие за силовую установку.

От идеи построить дорожную машину с агрегатами от болида Формулы-1, несмотря на все возникшие сложности, в компании не отказались. Адаптировать под Mercedes-AMG One взялись узлы от чемпионского болида Mercedes F1 W06 Hybrid (мотор Mercedes-Benz PU106B Hybrid) 2015 года, который в том сезоне сделал Льюиса Хэмилтона чемпионом. Но всё равно мотор получился не тем же самым, что был в победоносной машине британца.

Гоночный 1,6-литровый турбомотор V6 сохранил шестерёнчатый привод газораспределительного механизма (здесь сразу четыре распредвала!) и пневмопривод клапанов, хотя они, как и поршни, новые, а также вся управляющая двигателем электроника полностью изменена в сравнении с формульной техникой. Для работы на обычном товарном бензине максимальные обороты 574-сильного агрегата снизили до 11 000 об/мин, но по меркам дорожных автомобилей и это безумно много.

Фото: Mercedes Benz AG

Дополняют двигатель внутреннего сгорания две системы из Формулы-1. Установленный через шестерёнчатую передачу на коленчатом валу двигателя 163-сильный мотор-генератор MGU-K преобразовывает кинетическую энергию, выделяющуюся во время торможения, в электричество, которое затем помогает на разгоне. А 122-сильный тепловой мотор-генератор MGU-H расположен на валу турбины и раскручивает её до 100 000 об/мин, а на торможении также выступает в роли генератора для получения электроэнергии. Такая система позволяет обеспечить практически мгновенный отклик на педаль газа уже с холостых оборотов, когда поток выхлопных газов минимальный, повышает крутящий момент на низких оборотах двигателя, а также поддерживает постоянное давление — до 3,5 бар — даже при отпущенной педали газа.

Помимо мощности, такая система обеспечивает и необходимую экологичность. ДВС получил сразу две системы впрыска топлива: непосредственный под давлением до 270 бар и распределённый для достижения высокой удельной мощности — со струйным управлением сгоранием. Всё это работает вместе с очень сложной и эффективной системой очистки отработавших газов с четырьмя предварительно нагретыми металлическими каталитическими нейтрализаторами, двумя керамическими каталитическими нейтрализаторами и двумя сажевыми фильтрами твёрдых частиц. Четыре нагревательных элемента с общей мощностью 16 кВт позволяют соответствовать ограничениям выбросов выхлопных газов «Евро-6» в реальных условиях движения — пока все нейтрализаторы не прогреются, двигатель не запустится. Система очистки выхлопных газов, включающая в себя большой титановый глушитель, также оптимизирована с учетом противодавления, чтобы избежать потерь мощности.

Система из ДВС, MGU-K и MGU-H обеспечивает пиковую мощность на задней оси 737 л.с., но это не единственные двигатели в Mercedes-AMG One, поскольку каждое из передних колёс имеет отдельные 163-сильные электромоторы, способные раскручиваться до 50 000 об/мин. Отдельные блоки управления каждым двигателем и редукторы обеспечивают полный привод AMG Performance 4 Matic+ с системой векторизации тяги. Суммарная мощность гиперкара в пике составляет 1063 л.с. Работает бензо-электрическая силовая установка с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с одним четырёхдисковым карбон-керамическим сцеплением, гидроприводом переключения передач и интегрированным в трансмиссию самоблокирующимся задним дифференциалом.

За передней осью в полу гиперкара расположен блок литий-ионных аккумуляторов, которые хоть и имеют небольшую ёмкость — всего 8,4 кВт•ч — зато работают с напряжением 800 вольт. Они отличаются максимально возможным на текущий момент уровнем энергообмена и системой жидкостной терморегуляции, которая поддерживает постоянную оптимальную температуру в среднем +45 градусов Цельсия. Запас энергии в батареях пополняется как за счёт рекуперации на торможениях (передние электромоторы способны обеспечивать до 80% общего заряда), так и от внешнего источника электричества — встроенное бортовое зарядное устройство мощностью 3,7 кВт позволяет подключать гиперкар к сети переменного тока. На электротяге Mercedes-AMG One способен проехать до 18 км, но этого достаточно для начала поездки и прогрева нейтрализаторов, чтобы мог запуститься бензиновый турбомотор.

Предусмотрены шесть режимов работы силовой установки и прочих систем гиперкара. Базовым, не считая полностью электрического EV, является Race Safe, в котором ДВС «просыпается» только при необходимости. В Race турбомотор уже работает постоянно и заряжает батарею, чтобы она всегда имела полный заряд. А дальше уже идут те режимы, которые можно использовать только на гоночной трассе. Race Plus активирует уменьшение дорожного просвета, делает подвеску жёстче и меняет настройки активной аэродинамики. В Strat 2 все установки становятся ещё более агрессивными, а силовая установка выходит на режим максимальной мощности — подобно квалификационному режиму болидов Формулы-1. Ну а в режиме Individual водитель может задать собственные настройки в любом их сочетании. Предусмотрены система ABS, противобуксовочная система с девятью режимами работы и система стабилизации, которую можно отключить целиком.

Инженеры обещают, что с места до 100 км/ч гиперкар массой 1695 кг сможет разогнаться за 2,9 секунды, к 200 км/ч машина доберётся через 7 секунд после старта, а 300 км/ч разменяет за 15,6 секунды. При активированной системе DRS максимальная скорость составит 352 км/ч. И показатели эти, говоря откровенно, не самые выдающиеся для столь технически сложной модели.

Фото: Mercedes Benz AG

В основе Mercedes-AMG One лежит углепластиковый монокок, и, подобно формульным болидам, двигатель и коробка передач являются частью силовой структуры машины — к их картерам крепятся рычаги задней подвески. Сама регулируемая подвеска (с режимами Comfort, Sport и Sport+) многорычажная «по кругу», с толкающими штангами, дополненная системой подъёма передней части кузова для проезда тех же лежачих полицейских, а кроме того, на 37 мм спереди и на 30 мм сзади можно менять дорожный просвет в рамках работы системы активной аэродинамики, которая имеет режимы Highway, Track и Race DRS.

Отчасти активной аэродинамикой, помимо подвижного заднего антикрыла, активных заслонок в переднем бампере и жалюзи в крыльях, можно считать углепластиковые «колпаки» на колёсах. Для модели, оснащённой карбон-керамическими тормозами, предложены либо 10-спицевые алюминиевые диски, либо 9-спицевые магниевые (оба варианта с креплением центральной моногайкой), которые обуты в специальные покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 с силуэтом гиперкара на боковине.

Фото: Mercedes Benz AG

Под углепластиковыми кузовными панелями скрыт достаточно аскетичный двухместный салон. Карбоновые кресла-ложементы AMG Motorsport являются частью структуры автомобиля, поэтому можно выбрать только один из двух вариантов настройки — угол наклона спинки 25 или 30 градусов — и то лишь для водителя. Зато есть электрорегулировка руля, механическая регулировка педального узла и даже настройка подставки под ноги пассажира.

Оснащение включает в себя два 10-дюймовых экрана — цифровая приборная панель и блок управления второстепенными функциями машины — отдельный дисплей MirrorCam для камеры заднего вида, мультифункциональный руль в стиле болида Формулы-1, а чтобы водитель и пассажир не чувствовали себя обделёнными, предусмотрены отсек для мелочей, пара USB-портов, кондиционер и электростеклоподъёмники. Несмотря на отделку кожей и микрофиброй Dynamica, салон преимущественно лишён декора — доминирует в интерьере неокрашенный углепластик. Но зато у каждого из 275 покупателей Mercedes-AMG One будет возможность выбрать оформление кузова и салона по своему вкусу.

Фото: Mercedes Benz AG

Фото: Mercedes Benz AG

Публичный ездовой дебют серийного гиперкара ожидается в июне на Фестивале скорости в Гудвуде, а поставки машин клиентам ожидаются до конца 2022 года. Так проект, который создавали на 50-летие AMG, станет реальностью уже в год 55-летия бренда. Но главное, что он вообще оказался возможен.

Глава Mercedes-AMG Филипп Шимер назвал машину «выходом за рамки возможного» и признался, что в процессе реализации идеи к топ-менеджерам и инженерам марки приходили мысли, что сделать задуманное вовсе невозможно, а периодически работу над Mercedes-AMG One и вовсе в компании называли проклятием. Что уж говорить, если даже генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус всерьёз выразил сомнения в трезвости совета директоров немецкого концерна в момент, когда они принимали решение о выпуске автомобиля — мол, дать зелёный свет такому проекту можно было только спьяну!

Фото: Mercedes Benz AG

Как бы то ни было, но данное всему миру слово Mercedes-Benz сдержал. Только самым высоким руководителям концерна известно, чего — в плане усилий и финансовых затрат — это стоило Mercedes-AMG, но такова цена репутации. Если уж пообещали, то надо выполнять. Иного от чемпионов и не ждут.