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Роберт Шварцман может получить шанс стать гонщиком «Хааса», если Мик Шумахер покинет команду — расклады

Неужели у россиянина появился шанс попасть в Ф-1? Да, но надо стать израильтянином
Евгений Кустов
Шварцман может получить шанс стать гонщиком Хааса
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До конца непонятно, надо ли желать Мику Шумахеру удачи или новых провалов.

Февральские события 2022 года, по сути, выбросили Россию из Формулы-1: «Хаас» разорвал контракт с Никитой Мазепиным и теперь судится с компанией «Уралкалий», досрочно прекращён контракт на проведение Гран-при России. Казалось, теперь мы не скоро дождёмся российского представителя в чемпионате мира. Но похоже, что шанс — пусть слабый и теоретический — всё-таки появился. Вот только должно сойтись очень много факторов, да и российского флага в протоколе, разумеется, не будет.

«Хаас» открывает вакансию?

Очевидно, что для появления россиянина в Ф-1 нужны как минимум две составляющие — этот россиянин (речь про вице-чемпиона Формулы-2, воспитанника «Феррари» Роберта Шварцмана) и вакансия, которую он может занять. До недавнего времени казалось, что приткнуться в Ф-1 Роберту вообще негде, но старт сезона-2022 может привести к появлению места в составе «Хааса» (мы ранее уже писали, что если Шварцман сможет где-то поехать, то только в американской команде).

Почему «Хаас» — последний реальный шанс Шварцмана попасть в Формулу-1 Почему «Хаас» — последний реальный шанс Шварцмана попасть в Формулу-1

Сейчас дуэт гонщиков «Хааса» составляют Кевин Магнуссен и Мик Шумахер. По датчанину никаких вопросов нет: после неожиданного возвращения в Формулу-1 он сразу начал давать результат. При этом Кевин сразу обговорил, что ему нужен многолетний контракт, а иначе нет смысла отказываться от имеющихся проектов (включая выступления за заводскую команду «Пежо» в Ле-Мане). В общем, место Магнуссена закреплено за ним как минимум до конца сезона-2023.

А вот с Миком Шумахером не всё так однозначно. Во-первых, сразу было известно, что контракт немца рассчитан лишь на год. Во-вторых, по сути, второго пилота «Хааса» определяет не сама команда, а её стратегический партнёр — «Феррари». Именно «Скудерия» второй год подряд делегирует в «Хаас» участника академии «Феррари» Мика Шумахера. Но если сезон-2021 все для немца посчитали успешным, то по 2022-му пока полно вопросов.

В то время как Магнуссен трижды финишировал в очковой зоне и сейчас идёт 10-м в личном зачёте, Шумахер никак не может набрать первые очки в карьере и является всего одним из двух боевых гонщиков сезона-2022, остающимся без зачётных баллов. Вдобавок ко всему Мик уже неоднократно попадал в аварии, после которых ремонт его болида обходился в копеечку. Хорошую такую копеечку — условно в $ 1 млн за крэш.

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Неудивительно, что в такой ситуации босс «Хааса» Гюнтер Штайнер начал высказываться о Мике как-то более равнодушно, чем прежде. «Мик? Согласно нашему контракту, одно из мест в команде должен занимать гонщик «Феррари», — высказался Гюнтер в дни Гран-при Монако в интервью F1-Insider.

«Терпение «Хааса» на исходе, и говорят, что, вероятно, они бы хотели видеть в следующем году другого пилота, однако тут своё мнение может высказывать «Феррари», — добавляет со своей стороны известный гоночный инсайдер Джо Сейвуд.

Дальше начинается самое интересное. Охлаждение в отношениях между Миком и «Хаасом» наслаивается на слухи, что представители Шумахера и сами изучают другие варианты в Формуле-1. В частности, речь идёт про «Астон Мартин», где до конца непонятно, чем хочет заниматься дальше Себастьян Феттель — гонками, активизмом или садоводчеством у себя дома.

Потенциальный переход Мика в «Астон Мартин» — это, помимо прочего, разрыв с «Феррари». И по данным F1-Insider, в «Скудерии» не будут чинить Шумахеру препятствий, если Мик захочет сделать такой следующий шаг в карьере.

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А что Шварцман?

Итак, если Шумахер переходит в «Астон Мартин», то в «Хаасе» остаётся так называемая вакансия «Феррари». И сейчас на неё у «Скудерии» есть лишь два реальных претендента: Шварцман и бывший пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Итальянец предпочтительнее в том плане, что он опытен и сразу выйдет на определённый уровень результатов. С другой стороны, три сезона Антонио в Ф-1 доказали: это добротный пилот, который, однако, явно не тянет уровень «Феррари». Так зачем «Скудерии» вновь вкладывать ресурсы в середняка?

Вариант со Шварцманом интереснее. Раз «Феррари» имеет возможность попробовать в Ф-1 новичка, почему бы им не воспользоваться? Один-два сезона покажут истинный потенциал Роберта, после которого уже будет легко решить, нужно ли дальше сотрудничать с россиянином или нет.

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Но тут в дело, разумеется, вмешивается политика. Неужели «Хаас» недавно расстался с пилотом из России, чтобы спустя год позвать другого? Мазепина «отменили» из-за совместных фотографий с Владимиром Путиным и «окологосударственного» бизнеса отца, но ни для кого не секрет, что и Шварцман проводил последние сезоны на деньги программы «СМП Рейсинг» Бориса Ротенберга.

И всё же разница есть: у Шварцмана, в отличие от Мазепина, есть обходные пути. Во-первых, он воспитанник не только «СМП Рейсинг», но и «Феррари». Во-вторых — и это ещё важнее — Роберт является уроженцем Израиля. Это позволяет «Феррари» и в перспективе «Хаасу» на время позабыть, что Шварцман — россиянин, выведя Роберта из-под удара.

Роберт Шварцман на тестах Формулы-1 в составе «Хааса»

Роберт Шварцман на тестах Формулы-1 в составе «Хааса»

Фото: Clive Rose/Getty Images

Вы наверняка помните, как босс «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопрос, исполнит ли «Скудерия» данное Шварцману обещание посадить его за руль на двух пятничных тренировках Гран-при.

«Роберт родился в Израиле, у него израильский паспорт. Что касается лицензии, то она не российская. У него были соглашения с некоторыми российскими компаниями, но он их прервал. Так что на данный момент он всё так же наш тест-пилот и останется им. И если в будущем представится какая-либо возможность позволить ему сесть за руль, мы, вероятно, позволим ему это сделать», — сказал Бинотто.

Соответственно, ничто не мешает временно представить Шварцмана как израильского гонщика (при этом гоночная лицензия теоретически может быть даже итальянской, как у нескольких российских пилотов в Формуле-4 и картинге). Да, в России кто-то может заплакать насчёт недостаточного патриотизма и т. д., но надо понимать: если это единственный шанс пробиться в Ф-1, любой пилот будет в него вгрызаться. А уж если получится попасть в чемпионат, то ничто не мешает вернуть родной флаг, как только это станет возможно.

Плюс надо понимать, что Шварцман-россиянин рискует не получить кучу виз — зачем команде Ф-1 пилот с подобными проблемами? Шварцман-израильтянин — другое дело. Говорите, не пустят на Ближний Восток? Ну, Рой Ниссани без проблем гоняет в Формуле-2. Это решаемо.

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Каковы всё-таки шансы?

Будем откровенны: сценарий с попаданием Шварцмана в «Хаас» остаётся маловероятным. Во-первых, для начала действительно должно освободиться место Мика — либо уволенного, либо отправившегося на повышение в «Астоне». В такой ситуации даже непонятно, стоит ли желать Шумахеру успеха или неудачи, чтобы повысить шансы Роберта.

Во-вторых, даже если вакансия правда откроется, то не факт, что «Феррари» захочет продвигать Шварцмана — особенно с учётом нынешней политической ситуации. Вместе с тем не исключено, что Роберту продолжит косвенно помогать «СМП Рейсинг»: мы видим логотипы дружественных СМП европейских компаний на болидах Александра Смоляра и Кирилла Смаля. Теоретически точно так же можно организовать и поддержку Шварцмана, если несколько миллионов долларов станут решающим аргументом в борьбе за место в Ф-1.

Ну а что сам Роберт? Он продолжает ждать обещанных тренировок и работает на благо «Феррари» — например, не так давно выкладывал фото из симулятора в Маранелло.

А недавно россиянин опубликовал в соцсетях следующий статус: «Я уже знаю, как себя ощущаешь, если сдался. Но я хочу увидеть, что произойдёт, если я не сдамся. #Формула-1 #продолжаемработать #продолжаемверить».

Что ж, под этим можно только подписаться.

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