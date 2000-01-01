На каких тачках ездят пилоты Формулы-1?
У топ-гонщиков – огромные коллекции крутых машин.
Шарль Леклер
Пилот команды «Феррари» ездит, конечно, на «Феррари». Леклер сделал выбор в пользу модели 488 Pista Spider.
Льюис Хэмилтон
Жемчужиной коллекции Хэмилтона долгое время была уникальная модель Pagani Zonda 760 LH, однако сообщалось, что не так давно Льюис её продал.
Себастьян Феттель
У Себа в гараже до недавнего времени стояло сразу несколько «Феррари», но после ухода из команды пилот выставил все машины на продажу, включая модели LaFerrari, Enzo и F50. Сейчас Феттель переключился на Aston Martin.
Карлос Сайнс
В отличие от коллег, Сайнс долгое время ездил на простеньком Volkswagen Golf GTI. В декабре 2021 года пилот рассказывал, что планирует купить себе «Феррари».
Макс Ферстаппен
В гараже у Ферстаппена – сразу несколько моделей Aston Martin, включая, например, DBX.
Фернандо Алонсо
В огромной коллекции машин Алонсо есть редкая модель «Феррари»: чёрная матовая LaFerrari.
Джордж Расселл
В своих социальных сетях Расселл выкладывал очень домашние фото со своей машиной: хозяйственный Джордж сам моет свой «Мерседес» модели AMG C63.
Ландо Норрис
У Норриса есть сразу несколько очень дорогих машин – Rolls-Royce Wraith, McLaren 720S и Lamborghini Aventador.
Даниэль Риккардо
Риккардо тоже имеет большой набор разнообразных тачек, но особенно гордится Porsche 918 Spyder.
Страсти по «Феррари» и именные модели. На каких суперкарах ездят в жизни пилоты Формулы-1
Читайте также
7 скандалов с участием великого босса Формулы-1
Девушки звёздных пилотов Формулы-1
«Москвич» возрождается — как он выступал в гонках
Гонщики Формулы-1 «плачут» на заставке чемпионата
Худшие автомобили мира по версии Джереми Кларксона
Ди Каприо инвестирует в веган-проект Хэмилтона
Раскрыты зарплаты гонщиков Формулы-1
Кот Формулино на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле
Леклера из «Феррари» ограбили на € 300 тыс
Сейфти-кар «Астон Мартин» обозвали черепахой
Ещё одна роскошная машина Хэмилтона
Запасные пилоты Формулы-1 сезона 2022 года
Кто заменит Никиту Мазепина в Формуле-1?
У каких пилотов Ф-1 уже есть многолетние контракты
Все болиды новой Формулы-1 на трассе
Как менялись болиды «Феррари» в Формуле-1