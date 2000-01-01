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На каких тачках ездят пилоты Формулы-1?
На каких тачках ездят пилоты Формулы-1?
У топ-гонщиков – огромные коллекции крутых машин.
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Шарль Леклер
Шарль Леклер
Пилот команды «Феррари» ездит, конечно, на «Феррари». Леклер сделал выбор в пользу модели 488 Pista Spider.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Жемчужиной коллекции Хэмилтона долгое время была уникальная модель Pagani Zonda 760 LH, однако сообщалось, что не так давно Льюис её продал.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
У Себа в гараже до недавнего времени стояло сразу несколько «Феррари», но после ухода из команды пилот выставил все машины на продажу, включая модели LaFerrari, Enzo и F50. Сейчас Феттель переключился на Aston Martin.
Карлос Сайнс
Карлос Сайнс
В отличие от коллег, Сайнс долгое время ездил на простеньком Volkswagen Golf GTI. В декабре 2021 года пилот рассказывал, что планирует купить себе «Феррари».
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
В гараже у Ферстаппена – сразу несколько моделей Aston Martin, включая, например, DBX.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
В огромной коллекции машин Алонсо есть редкая модель «Феррари»: чёрная матовая LaFerrari.
Джордж Расселл
Джордж Расселл
В своих социальных сетях Расселл выкладывал очень домашние фото со своей машиной: хозяйственный Джордж сам моет свой «Мерседес» модели AMG C63.
Ландо Норрис
Ландо Норрис
У Норриса есть сразу несколько очень дорогих машин – Rolls-Royce Wraith, McLaren 720S и Lamborghini Aventador.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Риккардо тоже имеет большой набор разнообразных тачек, но особенно гордится Porsche 918 Spyder.
Страсти по «Феррари» и именные модели. На каких суперкарах ездят в жизни пилоты Формулы-1
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