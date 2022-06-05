18 стартов с первого места — и всего две победы! Худшие пилоты Ф-1 по реализации поулов

В минувшие выходные Шарль Леклер в очередной раз не смог конвертировать первое место на стартовой решётке в победу. В активе монегаска сейчас всего лишь четыре победы, притом, что квалификации он выигрывал целых 14 раз – ужасная реализация поулов. Впрочем, Шарль – далеко не самый худший пилот в истории Ф-1 по данному показателю. В честь статистической аномалии Леклера представляем вашему вниманию десятку пилотов с наименьшим процентом одержанных побед при старте с первого места.

Примечание: данный рейтинг – это ни в коем случае не соотношение всех поулов и побед в карьере пилота. В нашем случае под «эффективностью» подразумевается именно старт с поула и последующая победа. Также стоит отметить, что в эту подборку не попадают пилоты, одержавшие менее 10 поулов в карьере, дабы исключить фактор случайности. Поехали!

Марк Уэббер. 13 поулов — 4 победы. Эффективность — 31%

Символично, что свою первую победу в Ф-1 Марк Уэббер одержал, стартовав с первой позиции. В 2009-м на «Нюрбургринге» австралиец сначала открыл счёт завоёванным поулам, а днём позже отпраздновал свой дебютный триумф в Формуле-1. В сезоне-2010 Марк уже не столь эффективно распоряжался первой позицией на стартовой решётке: две победы на пять попыток.

Ахиллесовой пятой Уэббера можно назвать старты: именно они стали причиной столь низкой эффективности австралийца. В восьми из девяти гонок, в которых Марку не удавалось конвертировать поул в победу, он непременно терял лидерство на первом круге дистанции. Только лишь на Гран-при Турции 2010 года Уэббер упустил победу не из-за проигранного старта: в тот раз австралиец лишился первого места в результате столкновения со своим напарником Себастьяном Феттелем. Кстати, именно немец на старте чаще всех отбирал победы у Уэббера.

Жаки Икс. 13 поулов — 4 победы. Эффективность — 31%

Квалификация на «Нордшляйфе» 1968 года – одна из самых ярких страниц в формульной карьере бельгийца. В условиях сильного дождя и ужасной видимости Икс просто уничтожил своих соперников, проехав круг на 10 секунд быстрее своего ближайшего преследователя Криса Эймона – это был первый поул Жаки в Формуле-1. Что касается самой гонки, то в воскресенье от былого доминирования Икса не осталось и следа: уже на старте он допустил пробуксовку, после чего безвозвратно упустил лидерство.

Отдельным особняком в гоночном невезении бельгийца стоит 1970 год. В том сезоне пилот «Феррари» четырежды стартовал с первого места, но ни разу не довёл дело до победного конца. Во Франции и Италии он сходил с дистанции из-за технических проблем, на «Хоккенхаймринге» упустил победу в красочной дуэли с Йохеном Риндтом, а в США побороться за первое место помешала возникшая в топливной трубке течь.

Каждый из нереализованных поулов очень дорого обошёлся бельгийцу: на финише сезона Иксу не хватило всего шести очков до чемпионского титула. Хотя, может, и к лучшему, что Жаки проиграл борьбу за чемпионство. Даже сам Икс считал свою потенциальную победу несправедливой по отношению к трагически погибшему Йохену Риндту.

Грэм Хилл. 13 поулов — 4 победы. Эффективность — 31%

Наверное, неожиданно в подобном рейтинге увидеть двукратного чемпиона Формулы-1 и по совместительству единственного обладателя Тройной золотой короны. В защиту Грэма стоит сказать, что целых пять раз, стартуя с первого места, он сходил с дистанции по причине технических капризов машины.

Грэм Хилл и Джим Кларк Фото: Evening Standard/Getty Images

К тому же нельзя забывать, что главным соперником Хилла в «Королевских гонках» был самый талантливый пилот своего поколения – Джим Кларк. Именно ему Хилл и отдал большую часть своих потенциальных побед. Впрочем, даже такая низкая реализация поулов не помешала Грэму сколотить потрясающую гоночную карьеру. Да и большую часть своих викторий британец одержал, стартуя не с первого места.

Йохен Риндт. 10 поулов — 3 победы. Эффективность — 30%

Свои первые квалификационные победы Йохен Риндт одержал в 1968 году, выступая за команду «Брэбем». В том сезоне в распоряжении действующих чемпионов была быстрая, но жутко ненадёжная машина. Соответственно, добиться результата в квалификации Йохену было гораздо легче, нежели в гонке. С похожей ситуацией Риндт столкнулся и в следующем сезоне, проводя свой первый сезон за «Лотус». Австриец выигрывал каждую вторую квалификацию, в которой он принимал участие, но всего лишь раз поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта по итогам Гран-при. Что уж говорить, если бы не слабая надёжность машин, на счету Йохена Риндта было бы гораздо больше побед.

Валттери Боттас. 20 поулов — 6 побед. Эффективность — 30%

На протяжении пяти лет Валттери Боттас выступал за сильнейшую (или одну из двух сильнейших – в зависимости от года) команду пелотона, но находился в ней далеко не на первых ролях. Именно этим фактом и обусловлено пребывание Боттаса в данной подборке: всё-таки сложно побеждать, хоть и стартуя с поула, когда ты являешься вторым пилотом, а твой напарник борется за титул.

Как нетрудно догадаться, большую часть потенциальных побед у финского пилота отобрал партнёр по команде Льюис Хэмилтон. Отдельной строкой в данном контексте стоит выделить Гран-при России 2018 года, когда капитанский мостик «Мерседеса» приказал Боттасу пропустить Хэмилтона. В остальных случаях Льюис расправлялся с напарником без помощи руководства.

Шарль Леклер. 14 поулов — 4 победы. Эффективность — 29%

Перейдя в «Феррари», Леклер моментально стал грозой квалификаций: в сезоне-2019 никто не стартовал с первого места чаще монегаска. К сожалению для тифози, Шарль не очень-то эффективно распоряжался выгодными стартовыми условиями: из семи поулов он смог выжать всего лишь две победы. Справедливости ради стоит признать, что проигрывал гонки Леклер зачастую не по своей вине. Падение мощности двигателя, не вовремя совершённый пит-стоп и даже появление на трассе машины безопасности – всё это выбивало Шарля из борьбы за победу.

В прошлом сезоне монегаск взял два поула, но не один из них до воскресного триумфа так и не довёл: в Монако он не смог даже стартовать, а в Баку попросту не выдержал гоночного темпа «Ред Булл» и «Мерседеса». В этом году для Леклера продолжается череда его воскресных неудач: он снова проигрывает гонки из-за проблем с техникой и неправильных решений капитанского мостика «Феррари».

Хуан Пабло Монтойя. 13 поулов — 3 победы. Эффективность — 23%

Ещё один пилот, который в квалификациях был куда успешнее, нежели в гонках. На Гран-при Германии 2001 года Монтойя впервые стартовал с первой позиции. Он уверенно лидировал до середины дистанции, но из-за заминки во время пит-стопа простоял в боксах на 20 секунд дольше положенного, после чего потерял первую строчку. А спустя ещё два круга на его машине и вовсе сгорел мотор. Через месяц Хуан Пабло вновь стартовал с поула… точнее, пытался: «Уильямс» колумбийца попросту не смог уйти на второй прогревочный круг.

Хуан Пабло Монтойя стартует с поула на Гран-при Великобритании 2002 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

В следующем сезоне, ознаменованном тотальным доминированием «Феррари», Монтойя стал настоящим королём квалификаций, завоевав семь поулов – ровно столько же было у Михаэля Шумахера. Жаль только, что по воскресеньям Хуан Пабло был не столь удачлив, как по субботам: только лишь в двух из семи гонок, стартуя с поула, ему удавалось лидировать более одного круга. «Уильямс» банально уступал по гоночному темпу «Феррари», поэтому все квалификационные старания Монтойи на следующий день разбивались о суровую реальность.

Ронни Петерсон. 14 поулов — 3 победы. Эффективность — 21%

Здесь всё очень просто: потрясающий пилот, боеспособный болид и бесконечные проблемы с надёжностью. Квинтэссенцией гоночного невезения Петерсона стал сезон-1973. После подвигов за рулём скромного «Марча» шведский пилот получил в своё распоряжение, возможно, самую быструю машину в пелотоне – «Лотус» 72Е.

Скорость болида вкупе с природным талантом шведа позволяли ему регулярно блистать в квалификациях: новичок «Лотуса» забрал девять поулов из 15 возможных – цифры просто космические. При столь высоком темпе Ронни вполне мог побороться за титул, если бы не вопиющее невезение. Трижды первая стартовая позиция оборачивалась для Петерсона обидным сходом с дистанции в статусе лидера гонки: в Испании отказала коробка передач, на «Зандворте» – мотор, а на домашнем Гран-при Швеции Ронни упустил победу всего лишь за два круга до финиша: на сей раз подвёл слишком высокий износ резины.

Нельсон Пике. 24 поула — 5 побед. Эффективность — 21%

Бразильский пилот столкнулся с достаточно распространённым явлением былой эпохи: быстрой машиной, жизненный цикл которой оставляет желать лучшего. По большей части данное несчастье касается его периода выступлений за «Брэбем». В одном лишь сезоне-1984 Пике завоевал девять поулов, а на верхнюю ступень пьедестала почёта поднимался лишь два раза. Впрочем, нельзя сказать, что в поражениях бразильца виновата исключительно низкая надёжность его машины. Так, например, в домашнем Гран-при 1981 года Пике упустил победу из-за собственной промашки с выбором шин (решился ехать на сликах, когда трасса была ещё слишком мокрой), а на Гран-при Монако того же сезона он выбыл из борьбы в результате слишком самонадеянной попытки обгона отстававшего на круг пилота.

Дэвид Култхард. 12 поулов — 2 победы. Эффективность — 17%

На счету британского пилота 13 побед в Формуле-1, и только лишь две из них были одержаны при старте с первого места – в остальных случаях Култхарду не удавалось преобразовать поул в воскресный триумф.

Култхард стартует с поула на Гран-при Аргентины — 1995. Он сойдёт из-за поломки дросселя Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Что интересно, в отличие от многих своих товарищей по несчастью, большую часть потенциальных побед Дэвид упустил не по причине технических неполадок, а в конкурентной борьбе с другими пилотами. Хотя отдельной строкой всё же стоит выделить обиднейшее обесценивание поула в Монако: на прогревочном круге Култхард не смог сдвинуться с места, после чего был обязан стартовать из конца пелотона – и это на трассе, где максимально трудно обгонять.

Рене Арну. 18 поулов — 2 победы. Эффективность — 11%

Не нашлось в истории Формулы-1 пилота, который, стартуя с первого места, проигрывал гонки чаще, чем это делал Рене Арну. Причиной столь низкой реализации поулов стали выступления пилота за команду «Рено». На протяжении четырёх лет Рене гонял на жёлто-белом болиде, который, пожалуй, можно назвать самым явным примером быстрой, но очень ненадёжной машины. Также нельзя забывать, что болиды «Рено» были оснащены турбодвигателями, которые при разгоне уступали в эффективности «атмосферникам»: именно поэтому Арну частенько терял лидерство на первых метрах дистанции.