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5 главных разочарований начала сезона-2022 в Формуле-1: Риккардо, Шумахер, Стролл, Латифи, Чжоу

5 главных разочарований начала сезона Формулы-1. Спасут ли фамилия и папа-босс?
Дмитрий Захарченко
5 главных разочарований начала сезона-2022
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Ещё год назад Мика называли лучшим новичком чемпионата, а теперь сын легендарного чемпиона рискует остаться без поддержки «Феррари».

Семь этапов Формулы-1 позади, подводим итоги первой трети сезона-2022 — и начинаем с пяти главных разочарований первой фазы сезона.

Даниэль Риккардо

Второй год подряд у австралийца не складывается с «Маклареном». В прошлом году неудачи перемежались с успехами, а во второй половине сезона Риккардо одержал победу в Монце, и проблемы можно было списать на период адаптации пилота, но машина этого года — построенная с чистого листа — так же хорошо изучена Дэном, как и Ландо Норрисом. Однако раз за разом напарник оказывается впереди — и в этом ему не мешает даже ангина.

Риккардо блестяще смотрелся в «Ред Булл», стал лидером «Рено», но в «Макларене», в отличие от напарника, не может извлекать из машины максимум возможностей. Ещё ни разу в карьере австралиец не сталкивался с такими проблемами, и к тому моменту, когда он их решит, в Уокинге уже могут найти ему замену. Вариантов масса — от Пьера Гасли до Колтона Херты из IndyCar.

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Мик Шумахер

Появление Кевина Магнуссена в «Хаасе» повлияло на репутацию Мика Шумахера самым радикальным образом — если в прошлом году немец, уверенно опережавший Никиту Мазепина, считался едва ли не лучшим новичком года, то теперь восторгов по поводу сына легендарного Красного барона поубавилось. Шумахер мало того, что стабильно уступает пилоту, который больше года не садился в кокпит машины Формулы-1, так ещё и регулярно попадает в аварии — на счету Мика крупные инциденты в Джидде и Монако.

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Раньше Шумахер-младший считался ставленником «Феррари» — предполагалось, что когда-нибудь он станет призовым пилотом «Скудерии», но в обозримом будущем таких перспектив не просматривается. А если Мик окажется не нужен в Маранелло, то удержаться в числе боевых пилотов немцу с такими результатами будет чертовски трудно.

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Лэнс Стролл

Для Лэнса Стролла нынешний сезон — уже шестой в Формуле-1, и в общем зачёте у него лишь два очка и 17-я позиция — ниже в турнирной таблице канадец был лишь однажды — на ужасающе плохом «Уильямсе» в 2018-м. Нынешний «Астон Мартин» — тоже не предел мечтаний, и тем не менее Стролл стабильно медленнее Феттеля и проиграл ему четыре квалификаций из пяти в этом году.

В то же время месту Лэнса в команде ничего не угрожает, ведь «Астон Мартин» принадлежит его отцу и создан им ради сына. Однако на его счету уже более сотни Гран-при — это уже больше, чем у множества других пилотов до него, включая, например, Роберта Кубицу или Виталия Петрова. Каковы шансы, что Стролл в итоге добьётся успеха?

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Николас Латифи

Не менее удручающая ситуация и у Николаса Латифи — два года подряд канадец проигрывал Джорджу Расселлу, а теперь проигрывает Алексу Албону, который, как и Магнуссен, в прошлом году в Ф-1 не выступал. Причём если поражения от Расселла ещё можно было объяснить — британец считается одним из самых талантливых гонщиков поколения, и логично, что именно на нём сосредоточила усилия команда, но вот у Албона такой репутации нет.

Поражение от Албона может стать для Латифи последним в Ф-1

Поражение от Албона может стать для Латифи последним в Ф-1

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Никогда в своей автоспортивной карьере Латифи не выигрывал чемпионатов — свой последний титул он выиграл в 17 лет в картинге, и непохоже, что когда-нибудь Николасу удастся стать чемпионом в Формуле-1. Одновременно с этим, если тот же Мик может пойти в «Астон Мартин» и приносить команде деньги хотя бы за счёт фамилии, то Латифи никому, кроме «Уильямса», сейчас не нужен.

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Гуаньюй Чжоу

Начало карьеры в Формуле-1 для китайского дебютанта сложилось непросто — Чжоу не хватает уверенности, в квалификациях ему часто требуется больше шин, из-за чего в итоге падает стартовая позиция, да и на первых кругах Гуаньюй регулярно теряет ещё больше. В итоге ему почти каждый раз приходится пробиваться сквозь аутсайдеров, а топ-10 тем временем уезжает далеко вперёд.

Однако в целом первые этапы Чжоу проводит собраннее и стабильнее, чем Цунода в прошлом году — Юки, конечно, не был примером для подражания, но сейчас на фоне Пьера Гасли он смотрится куда более достойно. Как ни крути, хороших от начала и до конца выступлений у китайца в этом году не было, но был хороший прорыв в Бахрейне, и, возможно, многое изменится, когда гонщик обретёт уверенность за рулём незнакомой техники.

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