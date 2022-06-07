Лучший молодой гонщик 2022 года никому не нужен в Формуле-1. Как же так?

Фелипе Другович – одно из главных открытий нынешнего чемпионата Формулы-2. После не самого удачного сезона-2021 и последующего перехода в более скромную команду казалось, что бразильца можно окончательно вычёркивать из списка подающих надежды пилотов, как вдруг Фелипе выиграл четыре гонки со старта сезона и сегодня уверенно возглавляет личный зачёт Формулы-2. Вполне вероятно, именно Другович заберёт чемпионский титул по итогам этого чемпионата, но даже это не приблизит Фелипе к миру Формулы-1.

Четыре победы и историческое достижение — мощное начало сезона от Друговича

Что интересно, лидер этого сезона Формулы-2 поначалу не считался каким-то сверхвыдающимся талантом. В чемпионате немецкой Ф-4 он проигрывал своим ровесникам Випсу и Армстронгу, а в единственном полноценном сезоне Ф-3 не показал ровным счётом ничего, лишь единожды финишировав в очковой зоне. Чудесное преображение произошло с Друговичем уже после повышения до главной юниорской гоночной серии мира. Выступая за относительно скромный «МП», бразильцу удалось одержать три победы за сезон – чаще в 2020 году выигрывал только Шварцман.

Следующий сезон Фелипе начинал уже в более конкурентоспособной команде «Уни-Виртуози», что вкупе с его прошлогодними успехами делало бразильца одним из теневых фаворитов нового чемпионата. Однако добиться хоть какого-то прогресса Другович так и не сумел: ни одной победы за сезон.

В преддверии нынешнего чемпионата бразилец вернулся к своим старым знакомым – команде «МП».

Переставший прогрессировать пилот, который к тому же пошёл на понижение, уж точно не котировался среди главных фаворитов нового сезона, а зря. По прошествии пяти этапов в активе Друговича имеются уже два поула и четыре победы. Более того, на трассе «Каталунья» Фелипе стал первым пилотом в истории чемпионата Формулы-2, кто за один гоночный уикенд сумел дважды подняться на первую ступень пьедестала почёта (при формате двух гонок за этап). После первой трети сезона Фелипе опережает своего ближайшего преследователя Тео Пуршера на 32 очка – внушительная заявка на чемпионский титул.

Фелипе Другович после победы в основной гонке Формулы-2 в Монако Фото: Eric Alonso/Getty Images

В качестве главного плюса Друговича как гонщика, пожалуй, стоит выделить невероятно зрелый пилотаж. На фоне других участников юниорского первенства Фелипе нереально стабилен, очень грамотно работает с резиной, а также не допускает необязательных ошибок (для молодёжных серий особенно важный критерий).

Конечно, можно чуть принизить гоночные успехи Друговича, если учесть, что бразилец относительно опытный пилот и в нынешнем году проводит свой уже третий сезон в Формуле-2. Однако не нужно забывать, что бразильцу всего 22 – не самый высокий возраст для гонщика, даже по нынешним меркам. Да и к тому же, даже будучи опытными бойцами молодёжных гонок, не все пилоты способны показывать должные результаты. Далеко ходить за примерами не придётся: новичок «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу в прошлом году также проводил свой третий сезон в Ф-2, да только вот стать чемпионом так и не сумел, уступив на финише сезона не только суперталантливому Оскару Пиастри, но и Роберту Шварцману. Именно поэтому недооценивать гоночный талант Фелипе Друговича уж точно нельзя.

Несмотря на успехи в молодёжках, у Друговича практически нет шансов попасть в Формулу-1

Итак, Другович – реальный претендент на титул чемпионата Формулы-2, если даже не главный фаворит. Но даже в случае завоевания заветного чемпионства перед бразильцем встанет очень непростой вопрос: а что дальше? Мир современной Формулы-1 настолько суров, что даже талантливый чемпион главного юниорского первенства планеты столкнётся с гигантскими трудностями при поиске места в пелотоне. По сути на сегодняшний день существуют только два пути, ведущие молодого пилота к Формуле-1 – академия одной из команд «Королевских гонок» или гигантские денежные вливания, которые можно классифицировать как покупку места.

Как мы знаем, Другович не является участником ни одной из существующих программ поддержки молодых пилотов, поэтому первый путь для него закрыт. Да и к тому же, как показывает пример Оскара Пиастри, наблюдать за гонками со стороны можно, даже будучи мегаодарённым протеже одной из команд Формулы-1.

Что касается второго способа вхождения в заветный мир «Королевских гонок», то здесь всё упирается в финансовую сторону вопроса. В теории Другович вполне мог бы рассчитывать на место боевого пилота в «Хаасе» или «Уильямсе» (других вариантов просто нет), особенно учитывая, что обеим командам требуется дополнительный источник финансирования. Но на практике Фелипе вряд ли удастся собрать необходимую сумму для покупки места. За спиной бразильца нет ни одного по-настоящему крупного спонсора: карьеру Друговича поддерживают только семейные компании, занимающиеся транспортными перевозками и продажей автозапчастей.

Так и получается, что даже после победы в главном юниорском первенстве планеты Ф-1 для Фелипе так и останется несбыточной мечтой. Что касается дальнейших карьерных перспектив бразильца, то наиболее вероятным (и самым неинтересным) вариантом является Формула-Е, которая в последние годы стала неким пристанищем как для бывших пилотов Ф-1, так и для тех, кто не смог добраться до «Королевских гонок». Также не исключено, что Другович отправится покорять IndyCar, который в последние годы постепенно становится неплохой альтернативой Формуле-1 для пилотов с не самой сильной спонсорской поддержкой (Айлотт и Лундгор не дадут соврать). Ну и вариант с гонками на выносливость никто не отменял, особенно учитывая, сколько концернов возродило программу по разработке гиперкаров («Феррари», «Порше», «Пежо», «БМВ», «Ламборгини» при поддержке «Лижье»).

Как бы ни закончился нынешний сезон Формулы-2, Фелипе Другович уж точно не затеряется во взрослых гонках. Жаль только, мы почти наверняка не узнаем, на что способен бразильский пилот в Формуле-1.