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На острове Мэн во время гонок ТТ погибли ещё три мотоциклиста — что случилось, почему трасса такая опасная

Ещё три жертвы. Почему никого не смущает, что на легендарной гонке погибли 263 человека
Евгений Кустов
На острове Мэн погибли ещё три мотогонщика
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Гонки на острове Мэн унесли жизни очередных мотогонщиков. И 2022-й — далеко не самый страшный в истории.

В 2022 году после двухлетней паузы, вызванной коронавирусом, возобновились опаснейшие мотогоночные соревнования на острове Мэн — Isle of Man TT (то есть гонки ТТ на острове Мэн). Гонки по дорогам общего пользования давно получили статус легендарных, но в том числе из-за постоянного роста числа погибших. За последнюю неделю с жизнью расстались ещё три мотогонщика, бросивших вызов трассе. Почему они погибли и ради чего люди так стремятся на трассу, где так легко погибнуть?

Три смерти в 2022-м — вовсе не печальный рекорд

Гонки на острове Мэн проводятся с 1907 года, в последние десятилетия – как фестиваль Isle of Man TT. Заезды сейчас проводятся в шести классах в конце мая – начале июня: это даже не один гоночный уикенд, а две мотонедели. В нынешнем году фестиваль продлится до 10 июня, но ещё за несколько дней до завершения мотогоночный мир потерял сразу три жизни.

Первым в 2022 году погиб британский мотогонщик Марк Перслоу. Во время квалификации Перслоу вылетел с трасы и получил серьёзные травмы, с которыми его доставили в больницу. Увы, спасти райдера не удалось.

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Спустя четыре дня пришла вторая смерть. Французский гонщик Оливье Лаворель выступал в категории мотоциклов с коляской. В аварии пострадали и Лаворель, и его напарник Сезар Шанель, находившийся за рулём. Сезар выжил, а вот Оливье не стало… Это было его первое участие в гонке ТТ.

Наконец, 7 июня стало известно о третьей трагедии: североирландский мотогонщик Дэви Морган погиб во время гонки категории Supersport. 52-летний райдер далеко не в первый раз выходил на старт заезда на острове Мэн, однако и весь прежний опыт ему не помог. Морган попал в аварию на третьем и финальном круге гонки – инцидент оказался фатальным.

На острове Мэн погибли ещё три мотогонщика

На острове Мэн погибли ещё три мотогонщика

Фото: Isle of Man TT Races

Гонки ТТ — на самом деле не гонки. Просто не сравнивайте

Три смерти – это далеко не рекорд для опасной трассы, где по обе стороны дороги тебя окружают сплошные опасности – стены, дома, обочины… Самым страшным на данный момент (и, надеемся, навсегда) является фестиваль 2005 года, на котором погибли сразу девять участников. В последнем докоронавирусном соревновании в 2019-м – две смерти, в 2018-м – три. В общем, нынешний год пока соответствует печальным традициям.

Так ради чего всё это и почему никто не возьмёт и не запретит настолько опасные соревнования?

Всё просто. Гонки ТТ уже давно являются чем-то большим, чем соревнованием. К ним неприменимы современные высочайшие меры безопасности, которые, к слову, всё равно не в состоянии защитить мотоциклистов даже на гоночных трассах XXI века с их широчайшими зонами вылета. Мотогонщик всегда останется уязвимым – по крайней мере, пока технологии не достигнут уровня, при котором гоночная экипировка окажется способна выдержать абсолютно любой удар, либо мотоцикл в момент аварии будет способен «выстреливать» некий защитный купол, оберегающий своего ездока.

Права на видео принадлежат Duke Video и Isle of Man TT Races.

В общем, даже обычные мотогонки всё ещё остаются соревнованиями настоящих гладиаторов, ну а гонки ТТ и вовсе стоит сравнить с восхождением на Эверест или какой-нибудь ещё восьмитысячник, причём желательно с выбором самой сложной дороги на вершину. Все прекрасно понимают, насколько опасен подъём в гору, и сами берут на себя риск навсегда остаться где-то там, за облаками. То же самое происходит и на Мэне.

Ещё одно подходящее сравнение — коррида. Ну и любое другое состязание с длинной историей, которое во все времена предполагало опасность, порой даже смертельную.

Заезд на гонке ТТ на мотоцикле с коляской

Заезд на гонке ТТ на мотоцикле с коляской

Фото: Ian Walton/Getty Images

Думается, уже позади остался момент, когда гонки ТТ можно было закрыть как что-то чересчур опасное. Теперь — всё. Это отдельная категория, свой мир, при вступлении в который ты осознанно идёшь на максимальный риск и не имеешь никаких гарантий в ответ. Собственно, этой игрой с огнём, ставкой ценою в жизнь Мэн и привлекает многих участников.

И они уже точно не позволят никаким властям отобрать у них, пожалуй, главное испытание в жизни.

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Теги Авто Мотогонки Легенды спорта •••

Заглавное фото: Isle of Man TT Races

Источник: «Чемпионат»

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