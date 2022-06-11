Отстаньте от гонщиков Формулы-1. Они заслуживают зарплату хоть $ 100 млн в год!

ФИА и Liberty не могут решить проблемы с нынешними ограничениями на расходы, а в паддоке уже обсуждают новые!

В паддоке Формулы-1 в последние недели не утихают споры о лимитах расходов. Сначала топ-команды одна за другой стали призывать смягчить ограничения — к его сторонникам примкнул даже Андреас Зайдль, который совсем недавно требовал неукоснительно соблюдать подписанный регламент! Теперь заговорили о введении потолка зарплат пилотов — и самые высокооплачиваемые из них предсказуемо возмутились.

Но разве разумно вводить новые ограничения, пока не разобрались со старыми? Действующее ограничение бюджетов команд уже приводит к ненужным спорам и приносит больше вреда, чем очевидной пользы.

Потолок зарплат ничего не изменит

Вопрос о потолке зарплат подняли на пресс-конференции пилотов в Баку, и Ферстаппен, который, по слухам, по новому контракту будет получать свыше $ 50 млн в год, высказался крайне однозначно. «Это совершенно неправильно. Формула-1 становится всё более популярной, всё больше зарабатывает, а как же мы, те, кто делают шоу и рискуют жизнями?» — сказал в ответ действующий чемпион мира.

Ферстаппен на пресс-конференции в Баку Фото: Dan Mullan/Getty Images

Ну, рисковать жизнью Макса никто не заставляет — на его место в «Ред Булл» выстроится целая очередь желающих. С другой стороны, в чём проблема, если кто-то готов платить голландцу за управление автомобилем $ 50 млн, $ 100 млн или даже $ 500 млн?

Да, такие траты выглядят неразумными, но благоразумие — личное дело каждого, оно не должно регулироваться регламентом. Ну а если гигантская зарплата гонщика в конце концов окупается и позволяет команде оставаться в лидерах, то почему кто-то должен указывать ей что-либо в отношениях с пилотом?

В Формуле-1 гонщик, выбирая команду, прежде всего оценивает скорость машины и лишь затем — сумму в чеке, и почти каждый пилот команды-середняка готов уже в Баку бесплатно пересесть в кокпит топ-машины, которая позволит бороться за победы. И какой смысл вводить новые ограничения? Чтобы Макс получил зарплату поменьше? Чтобы поучить благоразумию его начальство?

Лимит бюджетов (пока) не работает

Изначально ограничение бюджетов было введено в Формуле-1, чтобы сделать борьбу более равной и не давать топ-командам получать преимущество за счёт непропорционального увеличения расходов. Более того, сезон-2022 в смысле работы с бюджетами — революционный: команды не только работают в режиме ограничения расходов, но и нынешние машины разрабатывали при нём.

Однако расстановка сил осталась в общем и целом той же — разве что «Феррари» и её клиенты заметно прибавили, а «Мерседес» откатился назад — из-за до сих пор не решённых проблем с дельфинированием. Но «Уильямс» так и не стал стабильным середняком, «Макларен» по-прежнему не может дотянуться до топ-команд и лишь время от времени борется за подиум.

Расстановка сил в сезоне-2022 не претерпела кардинальных изменений Фото: Clive Mason/Getty Images

Каких-то революционных перемен в спорте не случилось — Алонсо так и не может бороться за победы в составе «Альпин», а вот недостатки уже себя проявляют. Так, если бы не лимит на работы с машиной, в «Мерседесе», вероятно, решили бы проблемы с шасси и за победы сейчас боролись бы шесть пилотов из трёх команд.



Ещё хуже то, что сражающиеся сейчас за чемпионство «Феррари» и «Ред Булл» рискуют досрочно оказаться на пределе разрешённой суммы. А что делать за этим пределом? Отказываться от обновлений, пропускать гонки и проигрывать чемпионат из-за правила, которое призвано сделать борьбу ярче и справедливее? Посмотрим, как завершится сезон-2022, прежде чем делать окончательные выводы, но пока всё выглядит так, что ФИА и Liberty не стоит лезть командам в карманы.