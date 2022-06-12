Победа в Ле-Мане после почти суток за рулём! Почему достижение оспаривают и сын, и жена?

Летопись автоспорта помнит множество великих рекордов и достижений, одно из которых принадлежит французскому пилоту Луи Розье. 25 июня 1950 года он одержал одну из самых изматывающих побед в истории гонок, проведя за рулём более 23 часов в рамках одного суточного марафона на севере Франции. В преддверии 90-й гонки «24 часа Ле-Мана» вспоминаем одну из величайших историй легендарного суточного марафона.

Гоночную карьеру Розье прервала война: сражался в составе французского Сопротивления

Гонка «24 часа Ле-Мана» 1950 года была всего лишь второй по счёту после окончания Второй мировой войны. Как и большинство пилотов той эпохи, Луи Розье потерял несколько лет активной гоночной деятельности из-за главной трагедии ХХ века. До 1939-го Розье вёл спокойную (если это слово вообще применимо к автоспорту) жизнь гонщика-энтузиаста, пробуя свои силы сначала в мотоциклах, а затем и на четырёх колёсах. Но затем началась война, поделившая жизнь многих людей на «до» и «после».

После оккупации родной Франции Луи Розье присоединился к движению Сопротивления, сражающемуся против немецких захватчиков. Участие в подобном формировании очень дорого обошлось Розье: его жена и дочь за деятельность отца семейства были сосланы в немецкий концлагерь. После окончания войны Луи отправился в Германию на поиски родных. Благо у этой истории был счастливый финал – семейство воссоединилось.

Луи Розье на Гран-при 1948 года Фото: Getty Images

Пережив несколько ужасных лет, Розье наконец-таки мог вернуться к любимому делу. После приобретения шасси Talbot-Lago Spéciale Луи начал пробовать силы в престижнейших гонках послевоенного времени. В 1949-м он во второй раз в жизни приехал на автодром «Сарта» для участия в первом за девять лет суточном марафоне «24 часа Ле-Мана». Финишировать, правда, не удалось: двигатель его машины выдержал только 21 круг дистанции. Впрочем, в тех обстоятельствах участие было сродни победе.

В том же году Луи достаточно удачно выступил на Гран-при Великобритании, финишировав третьим на «Сильверстоуне», а также стал триумфатором Гран-при Бельгии – на тот момент наивысшее достижение в гоночной карьере француза.

Розье отдыхал всего два круга, однако его сменщик утверждает, что пилотировал целых три часа

В преддверии гонки «24 часа Ле-Мана» 1950 года экипаж Луи Розье (как и в прошлом году выступал вместе со своим сыном Жаном-Луи) виделся одним из главных фаворитов суточного марафона. На сей раз Розье планировал выйти на старт на шасси Talbot-Lago T26 GS. Да, французская машина заметно уступала технике «Феррари» по части аэродинамики, но зато с лихвой компенсировала свои недостатки 6-цилиндровым двигателем мощностью около двухсот лошадиных сил. К тому же, как ни странно, Talbot-Lago был более экономичен в потреблении топлива, что позволяло Розье дольше находиться на трассе, тем самым сократив количество пит-стопов.

Иными словами, машина Розье раскрывала свои сильные стороны именно на длинной дистанции, поэтому нет ничего удивительного, что в конце первого круга в лидеры гонки вышел пилотировавший «Феррари» 195S Раймон Соммер. Впрочем, по истечении первых двух часов гонки на «Феррари» Соммера начала капризничать электроника, после чего ему пришлось совершить вынужденный пит-стоп. Так Розье вышел в лидеры гонки.

Возглавив пелотон, Луи выдал несколько быстрых кругов, что позволило ему заметно оторваться от преследователей. А ближе к полуночи завершил гонку один из главных соперников французского пилота: проблемы с электроникой окончательно добили экипаж Соммера и Серафини (ехать по ночной трассе с неработающими фарами просто невозможно). Розье спокойно возглавлял пелотон, имея внушительный отрыв от соперников, но даже в такой ситуации он не хотел уступать место в кокпите своему напарнику и по совместительству сыну Жану-Луи.

Ночь на «24 часах Ле-Мана» 1950 года Фото: Getty Images

Всё сильнее и сильнее трасса погружалась во тьму, но Розье наотрез отказывался меняться. Проведя всю ночь за рулём, он создал себе гигантское преимущество в семь кругов от ближайшего преследователя, как вдруг его машине потребовалась замена коромысла клапана. Свернув на вынужденный пит-стоп, он всё же покинул машину спустя более 12 часов беспрерывного пилотажа, пустив за руль своего сына. Впрочем, отдых старшего из семейства Розье продолжался недолго: проехав всего два круга, Жан-Луи заехал в боксы, чтобы передать машину своему отцу.

После всех утренних пит-стопов экипаж двух Розье потерял лидерство в гонке, откатившись на третье место. Благо для французов, скорость их машины никуда не делась, и спустя пару часов Луи удалось вернуть лидерство. Не помешала даже вынужденная остановка в боксах: транспортное средство Розье наткнулось на сову, в результате чего пострадало защитное стекло машины, а также очки и лицо пилота.

В конце концов Луи удалось довести дело до победного конца: на финише гонки он опередил ближайших преследователей (другой экипаж, выступающий на Talbot-Lago) на один круг. Таким образом, проведя за рулём машины около 23 с половиной часов, Луи Розье вошёл в историю как самый выносливый победитель в истории гонки «24 часа Ле-Мана» – рекорд француза держится и по сей день.

Впрочем, с достижением Розье не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что не все верят в правдивость марафонского рекорда француза. Причём, что интересно, мнения о подлинности данного достижения разошлись даже внутри семейства Розье. Так, например, Жан-Луи утверждал, что провёл за рулём машины вовсе не два круга, а целых три часа. Розье-младший объяснял статистическую неразбериху тем, что дирекцию гонки попросту запутала одинаковая фамилия отца и сына, из-за чего она засчитала проведённые Жаном-Луи круги на трассе его отцу. В правдивости марафонского рекорда Луи усомнилась также и мать Розье-младшего, которая просто не верила, что её муж способен управлять машиной на протяжении 23 часов, сделав лишь одну небольшую передышку.

Как бы то ни было, а истину мы так и не узнаем. Впрочем, может, это и к лучшему, ведь у такой эпохальной гонки, как «24 часа Ле-Мана», обязательно должны быть свои локальные легенды.

Розье — не единственный «марафонец» «Ле-Мана». Один пилот провёл за рулём машины все 24 часа гонки

Конец 1940-х – начало 1950-х, пожалуй, можно окрестить марафонской эпохой «Ле-Мана», ведь, помимо Розье, несколько других пилотов также проводили на трассе почти целые сутки, а одному гонщику и вовсе удалось в одиночку преодолеть всю дистанцию легендарного марафона.

За год до триумфа Розье нечто похожее на трассе «Сарта» провернул выступавший на «Феррари» 166MM Луиджи Кинетти. Как и Луи, он оставался на трассе вплоть до рассвета, передав управление машиной своему напарнику только лишь в 4:30 утра, а уже через час вернулся за руль, доведя дело до победного конца.

Пьер Левег (слева) во время гонки на выносливость Фото: Getty Images

В гонке «24 часа Ле-Мана» 1952 года другой французский пилот Пьер Левег был полон решимости выиграть суточный марафон, пилотируя в одиночку все 24 часа гонки. Управляя Talbot-Lago T26 GS, Левег всерьёз боролся с «Мерседесами» за победу, а после схода с дистанции лидирующего экипажа немцев и вовсе вырвался в лидеры гонки. Несмотря на усталость, Пьеру удавалось держать высокий темп, что позволило ему к концу гонки создать задел в четыре круга над ближайшими преследователями. Всё шло к героической победе Левега, как вдруг на машине француза не выдержал двигатель.

На сегодняшний день существует две версии случившегося. Первая версия: Левег был настолько измождён к концу гонки, что допустил ошибку при переключении передач, вследствие чего резко подскочили обороты двигателя, что и погубило мотор.

Вторая версия: двигатель Talbot-Lago был настолько капризным, что у Левега не было уверенности в способностях своего напарника Рене Маршана поддерживать технику в рабочем состоянии. Именно поэтому Пьер и решил ехать полную дистанцию в одиночку, только вот двигатель Talbot-Lago, в отличие от пилота, был неспособен выдержать 24 часа напряжённой работы.

Ну и абсолютным рекордсменом по количеству проведённого времени за рулём машины в гонке «24 часа Ле-Мана» является Эдди Холл, который в 1950 году на своём «Бентли» в одиночку преодолел всю дистанцию суточного марафона. По сей день он остаётся единственным пилотом в истории, кому удавалось провести на трассе «Сарта» все 24 часа гонки – один из вечных рекордов «Ле-Мана», впрочем, как и достижение Луи Розье.