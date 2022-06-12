«Ред Булл» лишил нас жёсткой борьбы за победу — и был прав. Итоги Гран-при Азербайджана

Оказывается, даже гонка в Азербайджане может быть скучной — если «Феррари» выходит из борьбы, а Перес слишком медленный для Ферстаппена.

Гран-при Азербайджана в этот раз получился довольно пресным — борьбы «Ред Булл» и «Феррари» не получилось из-за технических проблем на обеих машинах «Скудерии», а Серхио Перес оказался слишком медленным, чтобы побороться с Максом Ферстаппеном за победу…

Подводим итоги восьмого этапа Формулы-1 сезона-2022.

Ферстаппен на шаг ближе ко второму титулу

В отсутствие «Феррари» «Ред Булл» на пути к триумфу не встретил совершенно никакого сопротивления и в итоге записал на свой счёт 19-й дубль (лишь четырём командам в истории Формулы-1 чаще удавалось занимать два первых места). Как следствие австрийцы укрепили своё положение в обоих чемпионатах — в личном зачёте Ферстаппен и Перес теперь занимают обе верхние строчки.

Гран-при Азербайджана меняет ход чемпионата — если раньше в той или иной степени Ферстаппен и Леклер боролись на равных (с поправкой на гандикап, возникший у Макса из-за технических проблем на первых этапах), то теперь в гонке за титулом есть явный фаворит и явный догоняющий — «Феррари».

В борьбе за чемпионство Леклер стал догоняющим Фото: Getty Images

В то же время о доминировании «Ред Булл» говорить пока рано — в квалификациях Ферстаппен с Пересом раз за разом проигрывают Леклеру, а на длинных отрезках чуть менее аккуратно обращаются с шинами — и в Баку они испортили гонку Чеко. Не будем забывать и о том, что «Ред Булл» тоже не может похвастаться абсолютной надёжностью.

Тем не менее теперь «Феррари» должна больше рисковать, чтобы отквитать выросшее отставание и вернуться в борьбу. А чем больше риска, тем выше вероятность ошибок, которые «Скудерия» совершает регулярно. Вот и узнаем, может ли Маранелло взять себя в руки и дать соперникам бой, или команда всё ещё не готова к борьбе за чемпионство.

Командная тактика «Ред Булл»

Одним из ключевых эпизодов гонки стал 15-й круг, на котором Макс Ферстаппен после снятия режима VSC обогнал Серхио Переса. В паддоке многие сочли этот момент проявлением командной тактики — Чеко якобы приказали пропустить напарника. И мексиканцу тогда действительно запретили бороться с Ферстаппеном, однако это было не делением на первый и второй номера, а здравым смыслом.

Благодаря Леклеру Пересу удалось создать некоторый отрыв от Макса — шесть секунд, однако некоторая его часть исчезла вследствие режима виртуального сейфти-кара, но остальную часть Чеко потерял сам. На 11-м, 12-м и 13-м кругах Серхио стабильно проигрывал напарнику по две-три десятых, а на 14-м отдал ему целую секунду и окончательно лишился преимущества.

Ферстаппен обгоняет Переса Фото: Getty Images

Как объяснил после финиша сам Перес, на его машине гораздо сильнее, чем у напарника изнашивались шины, и, пропустив Ферстаппена, Чеко всего за пару кругов отстал на четыре секунды! Разница в скорости двух пилотов «Ред Булл» видна и по темпу, показанному ими после смены шин: с 19-го по 32-й круги отставание Переса от Макса выросло с четырёх с половиной секунд до 10.

Разумеется, мы не можем знать точно, что и как в «Ред Булл» говорили Пересу, однако в этот уикенд его темп в целом был ниже, чем у напарника, и второе место Чеко занял по делу. А вот позволить пилотам терять время в борьбе друг с другом, когда сзади догоняет Леклер, было бы весьма странным решением.

Дельфинирование убивает «Мерседес»

Третьей силой в Баку был «Мерседес» — немецкая команда, которой, казалось, удалось найти причину дельфинирования, так и не смогла решить проблем и по-прежнему топчется на месте. Если в первых гонках и оставалась какая-то надежда, то теперь можно признать факт: шансов на титул в этом году у «Серебряных стрел» нет.

Причём дельфинирование — корень всех проблем нового «Мерседеса» — не только мешает набирать очки, но и в буквальном смысле убивает команду: такие раскачивания очень негативно сказываются на спине пилота. И если 24-летний Расселл справляется с этими нагрузками, то 37-летнему Хэмилтону пилотаж даётся куда тяжелее — по ходу гонки британец жаловался на боли, а после финиша с трудом покинул кокпит.

Гран-при Азербайджана дался Хэмилтону весьма непросто Фото: Getty Images

А что если на фоне проблем со спиной Льюис решит завершить карьеру? Британец не раз говорил, что хотел бы заняться в жизни чем-то ещё, и, судя по всему, не готов гробить здоровье за рулём машины, которая не позволит стать чемпионом.

И что делать «Мерседесу», если уйдёт Хэмилтон? Захочет ли немецкая марка продолжать заниматься Формулой-1 или продаст её кому-то из спонсоров? Не исключено, что проблемная W13 способна прикончить всю команду.

Гасли напомнил о себе

В группе пилотов команд-середняков главным героем уикенда стал Пьер Гасли — в этом году француз ещё ни разу не был так быстр. Шестое место в квалификации стало лучшим результатом «Альфа Таури» в сезоне, а решение сменить шины во время VSC из-за схода Сайнса позволило затем закрепиться на четвёртом месте. И пусть его в итоге отобрал Хэмилтон, даже пятая позиция стала самым большим успехом Гасли в этом году.

Сильные выступления сейчас нужны Пьеру как никогда — на фоне продления контракта «Ред Булл» с Пересом французу в австрийской топ-команде места нет, а чтобы побороться за место в какой-нибудь другой, нужно регулярно блистать. У Гасли может быть шанс занять место Риккардо в «Макларене» (Дэн, к слову, на этот раз опередил Норриса), но лишь в том случае, если он регулярно будет выступать на таком уровне.