«Я сжимал зубы от боли». Гонщики Формулы-1 боятся стать инвалидами из-за новых машин

«Я сжимал зубы от боли и адреналина. Не могу выразить ту боль, которую я испытывал. В конце концов, приходилось просто молиться, чтобы гонка поскорее закончилась», — заявил Льюис Хэмилтон сразу после финиша Гран-при Азербайджана. Добравшись до закрытого парка в Баку, семикратный чемпион мира долго приходил в себя и далеко не сразу сумел вылезти из машины. Неудивительно, что усиливаются разговоры: Ф-1 пора что-то централизованно решать с проблемой дельфинирования. Давайте разбираться.

«Не хочется ходить с палочкой в 30 лет»

О возникновении новой (а на самом деле, хорошо забытой старой) напасти в Формуле-1 стало известно ещё на зимних тестах. После изменения технического регламента и возвращения в чемпионат граунд-эффекта все команды пытались сделать клиренс новых болидов как можно меньше, чтобы автомобили фактически «присасывались» к трассе и за счёт создания мощной прижимной силы могли проходить повороты как можно быстрее. Но вот беда: автомобили и конкретно их днища работали таким образом, что в какой-то момент на прямых и в скоростных поворотах создавалась раскачка (она же — дельфинирование или галопирование).

Поначалу казалось, что проблему решат довольно быстро: некоторые команды устранили или почти устранили дельфинирование к концу тестов или первым Гран-при. Но позади всё больше гонок, а многие машины продолжают прыгать по трассе, что сильно бьёт по здоровью гонщиков: страдают спина и зрение.



Гран-при Азербайджана стал апогеем. Бесконечная — и при этом не слишком ровная — стартовая прямая трассы позволяла развивать высокую максимальную скорость и била, била и ещё раз била по спинам гонщиков. Чем хуже вела себя машина — тем сильнее страдал пилот. Больше всех мучился уже упомянутый нами Хэмилтон — и здесь тот случай, когда веришь, что Льюис не преувеличивает: кадры с его бортовой камеры выглядели пугающими.

Гран-при в Баку превратился для Хэмилтона в мучение Фото: Dan Mullan/Getty Images

При этом нельзя сказать, что дельфинирование бьёт только по «Мерседесу» и его пилотам. «Никто не пытается говорить о нём для того, чтобы создать своей команде какое-то преимущество, — утверждает Джордж Расселл. — Гонщики «Феррари» и даже Макс Ферстаппен тоже говорили, как тяжело им приходится».



«Все пилоты сошлись во мнении и согласились с тем, что это проблема, за исключением одного – Алонсо», – поделился инсайдом Тото Вольф.

«Никогда ещё не было так жестоко, как на этой трассе, — добавляет Пьер Гасли. — Всё тело напряжено. Все выходные, каждое утро, шейный отдел позвоночника и верхняя часть тела были напряжены как никогда раньше. Я рискую своим здоровьем ради результата. И я бы всегда так делал, потому что я гонщик и всегда хочу иметь самую быструю машину. Мы обсуждали проблему на собрании пилотов. Надеюсь, в ФИА найдут решение, потому что не хочется ходить с палочкой в 30 лет».



При этом просто взять и убрать дельфинирование, увеличив клиренс, нельзя: ни один пилот не пойдёт на то, чтобы получить комфортную машину, если она при этом потеряет прижим и поедет на секунду медленнее. Все предпочтут мучиться до последнего.

«Я бы сказал гонщикам, чтобы они как можно больше ругались по радио»

Так что же, федерации нужно срочно реагировать и каким-то образом менять технический регламент? Например, установив некий минимальный клиренс или поставив датчики, которые в режиме онлайн измеряют перегрузки на спину. Нет: как всегда в Формуле-1, не всё так однозначно.



Всё очевидно: чем сильнее страдает пилот и его команда, тем громче с их стороны раздаются требования о необходимости неких срочных изменений. А чем шустрее и плавнее едет болид, тем больше его обладатели склоняются к другой точке зрения: мол, правила позволяют всё сделать как надо, так что просто исправляйте свои машины.

«Самое простое — это, очевидно, увеличить клиренс, — рассуждает босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – У команды есть выбор, что делать. И вы никогда не должны эксплуатировать машину, которая небезопасна. Есть машины, у которых много проблем, а есть машины, у которых их практически нет. Было бы несправедливо фактически наказывать тех, кто лучше выполнил свою работу по сравнению с теми, кто слегка не достиг цели.



Если бы у нас были трудности с галопированием, я бы сказал гонщикам, чтобы они как можно больше ругались по радио и делали из этого как можно больше шума. Это часть игры. Думаю, если бы это была реальная проблема безопасности на всей решётке, то на это следовало бы обратить внимание. Но если это затрагивает только отдельные команды, то это то, с чем должна разбираться сама команда».

Что дальше?

Ждать изменений в ходе нынешнего сезона вряд ли стоит. Очевидно, что среди команд не будет единой позиции, которая позволяет вносить поправки в регламент в ходе сезона. Кроме того, такие поправки приведут к необходимости адаптировать машины, а ряд команд и так заявляет, что может не вписаться в лимит бюджетов на фоне высокой инфляции и резкого роста транспортных расходов. Последний пункт наверняка примет во внимание и ФИА, которая теоретически имеет право изменить регламент в одностороннем порядке, обосновав свои действия заботой о безопасности.



Да, после Баку Хэмилтон жаловался на спину, а Тото Вольф даже поспешил заявить, что Льюис теоретически может пропустить этап в Монреале уже в следующие выходные. Но уже утром в понедельник Хэмилтон заверил, что его спина сильно не пострадала и он точно поедет в Канаду. Значит, всё не так плохо.

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Будут ли изменения в правилах на 2023-й? Тут сказать трудно. В принципе, у команд всё больше опыта работы с нынешней техникой, а значит, по идее к следующему сезону инженеры и сами должны прийти к решениям, которые снизят дельфинирование или вовсе его исключат. Так что, вполне возможно, самая правильная тактика для федерации — принять проблему к сведению, но пока ничего не предпринимать.



Если команды не уменьшат масштаб проблемы к предстоящим Гран-при, то нас наверняка ждут новые волны обсуждения дельфинирования, когда на той или иной трассе машины будут «прыгать» сильнее. Например, в Монреале проблема, вероятно, станет меньше. Да, там тоже полууличная трасса, но прямые гораздо короче. Трудно сказать, как всё будет на «Сильверстоуне», а дальше болиды вновь превратятся в дельфинов только к скоростной связке Спа-Монца — возможно, к этому моменту большинство команд уже найдут решение проблемы и здоровье пилотов перестанет страдать так сильно.



Ну а пока остаётся пожелать Льюису и компании терпения и здоровья.