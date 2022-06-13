Шумахер снова провалился, Расселл достоин борьбы за титул. Оценки за Гран-при в Баку

Восьмой этап Формулы-1 сезона-2022 — в по-прежнему субъективных оценках автора.



Джордж Расселл — 9,5



Идеальный уикенд в исполнении британца, который добился максимального результата как в квалификации, так и в гонке. Жаль, что «Мерседес» так немилосердно дельфинирует и пока не позволяет бороться за победы — Расселл явно не выглядел бы лишним в борьбе за чемпионство в этом году.

Пьер Гасли — 9,5



Как и Расселл, Гасли в этот уикенд блистал на фоне своих непосредственных соперников: Пьер был лучшим среди пилотов команд-середняков и в субботу, и в воскресенье, а на финише занял максимально возможное пятое место — так высоко в этом году «Альфа Таури» ещё не забиралась.



Шарль Леклер — 8,5



Четвёртый поул подряд и четвёртое подряд поражение. Тем более обидное, что даже после неудачного старта у Леклера за счёт пит-стопа под VSC оставался шанс на победу — перед сходом он на 13 секунд опережал Ферстаппена. С другой стороны, на первом отрезке темпа для борьбы за лидерство у Шарля не было.

Макс Ферстаппен — 8



На протяжении всего уикенда Ферстаппен уступал в темпе Пересу и проиграл ему квалификацию, однако в гонке скорость голландца была намного выше, чем у напарника, и именно это стало решающим в борьбе за победу. Других конкурентов после схода обеих «Феррари» у Макса в этот раз не было.



Юки Цунода — 8



В квалификации японец уступил напарнику, однако в гонке — благодаря пит-стопу в режиме VSC — смог вырваться на шестое место, что стало бы лучшим финишем в карьере Юки. Увы, поломка DRS, которую в итоге пришлось заклеивать скотчем на дополнительном пит-стопе, лишила Цуноду верных очков.



Серхио Перес — 7,5



В квалификации Чеко во второй раз в сезоне умудрился превзойти Ферстаппена, а на старте гонки даже вырвался в лидеры, воспользовавшись заминкой Леклера в первом повороте. Затем, увы, темп Переса был настолько ниже, что на финише он проиграл напарнику более 20 секунд.

Победив Ферстаппена в квалификации, Перес уступил ему в гонке Фото: Getty Images

Фернандо Алонсо — 7,5



Опытнейший испанец провёл сильный уикенд, вышел в финал квалификации и набрал шесть очков. С другой стороны, Алонсо не смог опередить Феттеля в Q3, на старте застрял позади Цуноды и в конце концов закончил гонку позади «Альфа Таури» и «Астон Мартин» — если бы не сходы гонщиков «Феррари» и проблемы Юки с DRS, Фернандо увёз бы из Баку лишь один балл.



Александер Албон — 7,5



Тайский пилот вновь достойно смотрелся за рулём «Уильямса», который по-прежнему недостаточно быстр, чтобы бороться за очки. На старте Албон прошёл Магнуссена и Боттаса, но темпа сдержать их позади не было, и на финише Алекс стал лишь 12-м, опередив только Цуноду с проблемным DRS и Шумахера с Латифи.

Гуаньюй Чжоу — 7,5



Китайский дебютант впервые в сезоне опередил Боттаса в квалификации, а в гонке был главной надеждой команды на очки — к 22-му кругу Чжоу держался на 10-й позиции и следовал по пятам за Феттелем, но из-за отказа системы охлаждения сошёл с дистанции. Феттель, использовавший аналогичную тактику, в итоге финишировал 6-м, так что у Гуаньюя в теории был шанс на седьмое место.

Льюис Хэмилтон — 7



Британец в третий раз подряд проиграл квалификацию напарнику, а после синхронного пит-стопа после схода Сайнса оказался на 11-й позиции. Однако, несмотря на боль в спине, вызванную дельфинированием машины, опередил Окона, Цуноду и Гасли и добился максимально возможного в этот уикенд результата — с учётом того, что Расселл был для Льюиса недосягаем.

Себастьян Феттель — 7



Гран-при Азербайджана в Баку с точки зрения результатов стал лучшим для Феттеля в этом сезоне, однако на 13-м круге, сражаясь с Оконом, Феттель ошибся на торможении и потерял семь секунд на возвращении из кармана безопасности. Именно этих семи секунд на финише Себу не хватило до Гасли — не факт, что пройти «Альфа Таури» удалось бы, но шанса на борьбу с ней Феттель лишил себя сам.



Ландо Норрис — 7



Второй раз в трёх последних квалификациях Ландо не прошёл в Q3 — причиной тому стала ошибка во втором сегменте. В гонке раскрыть потенциал Норрису тоже не удалось — после пит-стопа на 20-м круге британец угодил в трафик и на финише оказался позади Риккардо. Итоговое девятое место стало худшим результатом Ландо в трёх последних гонках.

Норрис финишировал позади напарника, но во многом из-за того, что ему повезло с VSC Фото: Getty Images

Даниэль Риккардо — 6,5



Риккардо проиграл напарнику уже седьмую квалификацию в этом году, хотя разрыв в этот раз оказался меньше, чем обычно. Тем не менее из-за этого поражения Дэн первый отрезок провёл позади Норриса — и после его пит-стопа мог ехать на полсекунды быстрее. Впрочем, опередить Ландо Риккардо смог лишь благодаря второму VSC.



Кевин Магнуссен — 6,5



Не самая мощная квалификация и неудачные действия на старте привели к тому, что Кевин к концу первого круга оказался только 18-м — но, даже несмотря на это, шанс побороться на очки оставался. До тех пор, пока работал двигатель...



Эстебан Окон — 6



Француз провёл ровный и довольно стабильный уикенд, но постоянно был на шаг позади напарника и занял только 10-е место — то есть без проблем у «Феррари» Окон очков бы не набрал.

Карлос Сайнс — 5



Снова неудачный уикенд для второго пилота «Феррари» — и дело совсем не в отказе силовой установки. В финальной попытке квалификации Сайнс допустил ошибку и оказался на старте лишь четвёртым, а в гонке стабильно отставал от топ-3 и к восьмому кругу проигрывал Леклеру с Ферстаппеном более пяти секунд.



Валттери Боттас — 4



Катастрофический уикенд, по ходу которого Валттери постоянно уступал напарнику-дебютанту — в Q1, и в Q2 финн проиграл Чжоу 0,7 секунды. В гонке на первом отрезке Боттас пропустил Магнуссена и застрял за Албоном, а под финиш на свежих шинах не смог оказать какого-либо давления на Окона.



Николас Латифи — 3,5



Латифи в очередной раз уступает Албону, и опять слишком много — 0,65 секунды. Гонку же Николасу с самого начала испортил механик, зачем-то трогавший машину перед стартом, однако и сам канадец позже схлопотал штраф за игнорирование синих флагов.

Всё меньше надежд на то, что Мик сможет тягаться с Магнуссеном Фото: Getty Images

Мик Шумахер — 3



Мик проиграл Магнуссену в квалификации ещё больше — 1,13 секунды! И хотя в оправдание немца можно отметить, что вторую и третью попытку он потерял из-за внешних обстоятельств, в гонке немец был бы безнадёжно последним, если бы не штрафы Латифи.



Лэнс Стролл — 2



В третий раз подряд Стролл выбыл уже в первом сегменте квалификации — и в этот раз машина была ни при чём. После двух инцидентов в Q1 Лэнс стартовал 17-м и ни разу по ходу дистанции не поднимался выше 13-й строчки, а под финиш и вовсе сошёл из-за технических проблем.