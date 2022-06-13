Может ли «Ред Булл» приказать Ферстаппену пропустить? И почему Льюис хуже Расселла. Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Азербайджана Формулы-1, завершившегося победой Макса Ферстаппена.

Получится ли у «Феррари» быстро решить проблемы с надёжностью или их проблемы почти фатальны?

Забавно, что в начале сезона мы рассуждали о надёжности «Ред Булл», а Макса кто-то уже списывал со счетов после двух сходов. Невероятно, что ситуация изменилась на 180 градусов за пару месяцев. И теперь «Феррари» предстоит решить проблемы с надёжностью. Только время покажет, смогут они их решить или нет. Но теперь на них есть давление, что «Ред Булл» смог, так что и вы и должны их решить!

Кто бы выиграл, если бы Леклер не сошёл?

Опять же, сложно сказать. Шарлю надо было 40 кругов проехать на одном комплекте. Одно дело, когда ты борешься за попадание в очки (как Албон в Австралии) и проезжаешь всю гонку на одних колёсах. У лидеров другие скорости – думаю, что всё равно «Ред Булл» бы съел Феррари на длинной дистанции, особенно имея резину на 10 кругов свежее.

Шарль Леклер сдерживает Макса Ферстаппена Фото: Getty Images

Пересу сказали не бороться с Ферстаппеном — была ли команда права?

Несмотря на скорость Переса, я не верю, что он претендент на титул. К тому же скорости в гонке ему не хватало: пусть лучший круг за ним, отстал он от Макса на 20 секунд. В «Ред Булл» всю жизнь работали на одного пилота, если речь шла о чемпионстве.

Можете представить, чтобы подобное сказали Ферстаппену?

Максу такое точно сказать не могут. Скандал будет сильный. А так как Макс и его отец не стесняются в комментариях, никому такое не нужно. Макс всегда едет в приоритете и в своей гонке.

Хэмилтон опять позади Расселла — совпадение?

Не думаю. Молодая кровь, так сказать. Он мотивирован и готов ехать на машине, которая прыгает. Думаю, что и у Джорджа могут быть проблемы со спиной, как у Льюиса. Тем более что он выше ростом. Но он молод, и раз не может проявить себя, побеждая в гонках, то берёт стабильностью, которой от него мало кто ждал. Он проводит отличный сезон.

Должна ли ФИА вмешаться в ситуацию с дельфинированием или команды обязаны сами сделать машины более безопасными для здоровья?

ФИА может вмешаться. Но это не в чьих-то интересах. Чтобы машина не прыгала в данный момент, придётся её поднимать. Следовательно, уменьшится прижимная сила, а значит, «Мерседес» поедет медленнее. Это не надо никому. Так что Льюису придётся ехать с тем, что имеет. Благо трасс с очень длинными прямыми не так много.

Может ли кто-то из пилотов потребовать от команды поднять машину? Или будут ехать хоть до потери сознания?

Они всегда ищут компромисс. Чтобы прыгала в меру и чтобы ехала быстро. Если пилоту слишком плохо, то да, поднимают выше. Не удивлюсь, если у Льюиса она чуть выше, чем у Джорджа — от этого и скорости чуть меньше.

Кто главный герой гонки в Баку и почему?

Для меня нет героев. Кто-то провёл гонку лучше, кто-то хуже. Не было чего-то выдающегося. Можно разве что Расселла отметить за опять отличный результат.

Норрис чуть не нарушил команду из боксов не атаковать Риккардо. Насколько трудно не поддаться искушению и не атаковать напарника, когда ты быстрее?

Я думаю, что в головах пилотов сразу всплывают условия контрактов и всякие договорённости на этот случай. Если вопрос идёт о победе, то, думаю, можно ослушаться, а когда борьба дальше, то смысла не подчиняться нет. Только усложнишь отношения внутри команды.

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Специально ли Алонсо в квалификации уехал на обочину, испортив остальным круг?

Думаю, нет. Там много пилотов было в трафике. Может, Фернандо просто не смог прогреть резину, и получился медленный круг.

Ждём в Канаде очередной победы «Ред Булл» или «Феррари» контратакует?

Определённо, противостояние продолжится. Думаю, расклад будет похожим. В квалификации Леклер, а в гонке – Ферстаппен! Но сюрпризы сейчас происходят часто. Может, оба «Ред Булл» сойдут, и уже они будут ломать голову над надёжностью!