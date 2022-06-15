Эстонский талант «Ред Булл» лишил себя шанса на Формулу-1. Как можно столько ошибаться?

В воскресной гонке Формулы-2 в Баку должна была прерваться неудачная серия юниора системы «Ред Булл» Юри Випса. Эстонский пилот уверенно возглавлял пелотон за шесть минут до окончания заезда (из-за долгого пребывания на трассе машины безопасности был запущен таймер обратного отчёта), как вдруг допустил досаднейшую ошибку в секции медленных поворотов, задел барьер безопасности и сошёл с дистанции из-за сломанной подвески. Судя по всему, этой ошибкой эстонский юниор окончательно похоронил собственные надежды на попадание в Формулу-1.

Випс показывает скорость в квалификациях, но слишком часто ошибается в гонках

Наверняка, как только режиссёр трансляции переключил камеру на разбитый болид Юри Випса, у многих в голове сформировался один и тот же вопрос: сколько можно? Причём этот вопрос можно адресовать как самому гонщику, так и госпоже удаче. За два с половиной года выступлений в Формуле-2 Юри Випс превратился в самого невезучего пилота нынешней эпохи. Заявление сильное, но по-другому не скажешь.

В том, что эстонец является достаточно одарённым пилотом, сомнений практически нет. На коротких отрезках он способен демонстрировать высокий темп, что подтверждают его квалификационные успехи: два поула после первых шести этапов. Однако пятничные подвиги Юри вообще никак не коррелируются с гоночными результатами.

В начале сезона Випс не коллекционировал все возможные неудачи, демонстрируя вполне приличные результаты: третье место в воскресной гонке в Бахрейне и второе место в спринте на городской трассе в Джидде. А вот начиная с третьего этапа сезона, проходившего в Имоле, с Випсом начинает твориться что-то неладное. Хотя начало итальянского уикенда очень даже обнадёжило поклонников эстонца: быстрейшее время в квалификации.

Впрочем, ничего, кроме двух очков, полученных за поул, в тот гоночный уикенд Юри так и не получил. Начав с десятого места в спринте, юниор «Ред Булл» провёл неудачный старт, из-за чего смог финишировать лишь 15-м. А что касается воскресной гонки, то там эстонца ожидал куда более обидный провал: после неудачного старта Випс в попытке отыграться наехал на травяное покрытие, после чего завершил борьбу в гравии.

На следующем этапе в Барселоне Юри вновь блеснул в квалификации (второе место), но остался ни с чем по итогам двух гонок. В субботнем спринте он опять нашёл гравий и закончил заезд на шестом круге, а на следующий день гонку испортила злополучная заминка на пит-стопе – финиш на 17-м месте. Да, во втором случае Випс ни в чём не виноват, выступив в качестве жертвы обстоятельств. Однако турнирной таблице безразлично, по какой причине провалился эстонец – ноль очков есть ноль очков.

Далее пелотон Формулы-2 ожидало путешествие в Монако. Итоги заездов по улочкам Монте-Карло вернули Випсу некие надежды: финиш на пятой позиции в спринте, а также подиум в основной гонке. Но вот следующий этап на городской трассе в Баку обернулся полным провалом. За несколько кругов до окончания воскресной гонки Випс уверенно шёл к своей первой победе в сезоне, однако допустил обиднейшую ошибку на самом коварном участке городского трека: при прохождении связки восьмого и девятого поворотов Юри левым колесом задел барьер безопасности, после чего его болид был отброшен в противоположное ограждение. Сломанная подвеска – печальный итог гонки, которая так хорошо складывалась для юниора «Ред Булл».

Нынешний сезон – последний шанс Випса на попадание в Ф-1

Важно понимать, что Юри Випс не просто лишил себе двадцати пяти очков за победу, а нанёс серьёзный удар по собственным шансам на попадание в Формулу-1. В нынешнем сезоне главной юниорской серии мира принимают участие пять «академиков» «Ред Булл». И если Дарувала и Иваса не являются реальными претендентами на повышение, то вот Лоусон и Хаугер вполне себе могут рассчитывать на место в «Альфа Таури» в обозримом будущем.

По сути, нынешний сезон для Випса является ключевым в контексте борьбы за место в Формуле-1. Всё-таки в этом году эстонец уже в третий раз принимает участие в чемпионате Ф-2, и оставлять его в «молодёжках» на следующий год нет никакого резона. Поэтому по окончании сезона доктору Марко предстоит решить дальнейшую судьбу молодого пилота. А вариантов там всего два – в «Альфа Таури» или на выход (из юниорской программы «Ред Булл»).

На Гран-при Испании Випс провёл первую тренировку в составе «Ред Булл» Фото: Getty Images

На сегодняшний день Юри Випс является одним из самых талантливых пилотов Формулы-2, однако его регулярные ошибки, допущенные буквально на ровном месте, изрядно портят впечатление о пилоте. К тому же нельзя забывать, что в последних гонках заметно прибавил один из его конкурентов за место в Ф-1 Деннис Хаугер. На старте сезона норвежцу, откровенно говоря, не везло: например, в Джидде он потерял победу из-за неверных указаний стюардов. Но после первых четырёх этапов действующему чемпиону Ф-3 наконец улыбнулась удача: две победы в четырёх последних гонках. Конечно, можно сказать, что викторию в воскресном заезде в Баку он одержал только потому, что самоустранились трое следовавших перед ним пилотов. Однако, как показывает практика, доехать до финиша без приключений в молодёжных гонках тоже надо уметь. А потому недооценивать успехи Хаугера уж точно не стоит. Вдобавок ко всему как раз Деннис может себе позволить остаться в Ф-2 ещё на годик и сменить Гасли или Цуноду в 2024-м.

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Чемпионат Формулы-2 практически достиг своего экватора: позади шесть из четырнадцати запланированных этапов. Промежуточные итоги сезона помогают лишь констатировать незавидное положение Юри Випса. С учётом недавних неудач права на ошибку у него попросту не осталось. Если эстонец хочет опровергнуть наш прогноз и стать первым боевым пилотом Ф-1 в истории своей страны, ему нужно пережить чудесный ренессанс во второй половине чемпионата.