Гоночную трассу в Смоленске капитально затопило. Как это было — в рассказе победителя

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев делится своим мнением после каждого Гран-при Ф-1. При этом в минувшие выходные россиянин наконец начал свой собственный гоночный сезон, причём с победы на первом этапе РСКГ на трассе «Смоленское кольцо». Как это было — в рассказе Егора.

«Ауди» мы трогаем по минимуму: Дудукало уже попробовал всё что можно»

Перед сезоном мы проехали несколько дней тестов — достаточно обычных, но абсолютно необходимых для пилотов. Настройки давно известны, так что тесты нужны, чтобы пилоту проснуться. Честно говоря, на «Ауди» мы трогаем машину по минимуму. Команда опытнейшая, а Алексей Дудукало уже всё что можно на «Ауди» попробовал. Поэтому и не трогаем глобально ничего, разве что давление разное ставим. Также повесткой в этом году стало то, что машину бить нельзя от слова совсем. Запчастей мало, а новые детали в текущих реалиях очень проблематично добыть. Но имеем то, что имеем. Главное, что чемпионат есть и идёт.

Смоленск — это, пожалуй, единственная трасса, которая не подходит «Ауди». Прямые короткие, шпилек много, так что длинная база даёт о себе знать. Плюс асфальт очень абразивный, а значит, и резина умирает стремительно. В гонке за 18 кругов темп может упасть на две секунды. «Хёндэ» же, наоборот, ловко разворачивается и на коротких ускорениях смотрится чуть лучше. За счёт этого в квалификации с Захаром Слуцким было очень проблематично бороться. Плюс он проехал крутой круг. Вообще, братья Слуцкие — быстрые парни. Артём только учится и набирает скорость, а вот Захар — один из главных претендентов на титул. Быстрый и жесткий.

Первый этап СМП РСКГ Фото: Пресс-служба «Лукойл Рейсинг»

Надо сказать, что квалу наконец все едут быстро. Теперь можно получить солидные 10 очков и только 40 кг в придачу, а не бублик с 60 кг, как год назад. Если кто не знает, в «Туринге» есть система довесов: чтобы быстрый пилот не выигрывал в одну калитку, а была всегда борьба, хоть и немного искусственно. Кому интересно смотреть гонки, где кто-то уезжает на полкруга? Поэтому по результатам квалификации на обладателя поула довешивают 40 кг на следующий этап. Остальным тоже могут сильно довесить, если они проехали близкое к первому время. Но теперь за квалу хотя бы дают очки. В прошлом году их не было, но ты мог получить 60 кг — это чуть больше секунды с круга, то есть пропасть!

«Круг нельзя добежать: лужа огромная и глубокая»

По прогнозу было понятно что все тренировки и квалификацию поедем посуху, а вот гонки, скорее всего, дождевые. Ну, дождевые и дождевые — ждали субботы.

Заезды в РСКГ начинаются довольно поздно. Около 10-11 утра, поэтому утром есть время пробежаться по трассе пару кружков для зарядки. Каково же было моё удивление обнаружить, что круг нельзя добежать! После прошедшего ливня лужа была огромная и глубокая, а эмчеэсники, которые пытались откачать воду, надежд не вселяли. К 12 утра вся трасса была сухой, кроме пруда в пятом повороте. Откачали только вечером.

Права на видео принадлежат Lada Sport Rosneft и СМП РСКГ.

Погода, видимо, сжалилась, и вместо дождливой субботы было солнце. Так бы, может, и в воскресенье были проблемы. В любом случае все заезды перенесли на воскресенье. Благо во время этапа проходит множество мероприятий: концертов, конкурсов, соревнований для фанатов. Так что даже в субботу без заездов паддок был полон болельщиков. Классно, что организаторы не дают зрителю скучать и в такие моменты.

Права на видео принадлежат Lukoil Racing и СМП РСКГ.

«Начал сезон с победы»

Сама гонка сложилась достаточно просто. Со старта удалось сохранить третье место. И сразу стало понятно, что я, Захар и Брагин едем в другой лиге. Вопрос был только в том, у кого шины будут лучше в конце. Зная, какой темп мог быть у Захара, я бы поставил на него, но технические проблемы оборвали его гонку — как раз в тот момент, когда он уже начинал атаковать Брагина. Я же, экономивший шины со старта, начал стремительно догонять Брагина и довольно быстро провёл успешную атаку. Дальше спокойно доехал первым. И начал сезон с победы.

Егор Оруджев с победным трофеем Фото: Пресс-служба «Лукойл Рейсинг»

Вторая гонка с перевёрнутой решёткой началась с провального старта, но соперники ошиблись в первом повороте, и после первого круга удалось подняться на седьмое место. Увы, под сейфти-каром был «глюк» электроники – пришлось остановиться на трассе и перезагружать машину. В итоге восьмое место.

Из Смоленска уезжаем в одном очке от лидера чемпионата, что очень хорошо. Дальше трассы мне больше подходят, а значит, будет чуть легче. Сезон точно будет интересным. Брагин, Слуцкие и Кальманович вздохнуть спокойно не дадут. Надеюсь, и «Лада» оживет и тоже даст бой.

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