Борьба за здоровье гонщиков Ф-1 решит судьбу титула? Скандалы почти неизбежны

Идея федерации выглядит справедливой и элегантной, но не спровоцирует ли она очередные споры и подозрения?

В преддверии Гран-при Канады международная автомобильная федерация ФИА опубликовала новую техническую директиву — теперь в Формуле-1 будут измерять интенсивность колебаний шасси при дельфинировании и при необходимости заставлять команды увеличивать клиренс.

И это отличная инициатива — пока всё выглядит так, что для пилотов заезды станут безопаснее, но не испортит ли всё их начальство?..

Новый старый граунд-эффект

Слово «дельфинирование» вошло в словарь Формулы-1 только в этом году — с появлением новых шасси с граунд-эффектом. Суть явления заключается в том, что уровень прижимной силы, генерируемый днищем, на высоких скоростях становится нестабилен: машина настолько сильно присасывается к асфальту, что дорожный просвет исчезает, воздух не может пройти под днищем, и «прижим» теряется.

Буквально через мгновение, когда клиренс в отсутствие прижимной силы восстанавливается, воздух вновь попадает под днище, а аэродинамика вновь работает. На практике это приводит к сильнейшим и частым продольным колебаниям машины, решить которые можно лишь радикальным увеличением дорожного просвета и ценой прижимной силы.

Дельфинирование застало все команды врасплох Фото: Robert Cianflone/Getty Images

На зимних тестах такого рода проблемы возникли у всех команд без исключения, но в течение первых гонок большинству из них удалось их решить или, по крайней мере, взять под контроль. С новой силой о дельфинировании заговорили после недавнего Гран-при Азербайджана, когда Льюис Хэмилтон с трудом покинул кокпит из-за болей в спине — на длинной прямой уличной трассы в Баку его «Мерседес» раскачивался самым немилосердным образом.

Стало ясно, что самостоятельно команды проблему решить не смогут: в том же «Мерседесе», который и без того в квалификациях уступает «Феррари» и «Ред Булл» по секунде, не хотят увеличивать клиренс, чтобы не отстать ещё дальше, — пусть и ценой спины Льюиса. Теперь их заставят увеличить дорожный просвет.

Решение ФИА

Техническая директива ФИА содержит два пункта. В первом говорится об ужесточении проверок контрольных планок на днище автомобиля, непосредственное решение проблемы дельфинирования находится во втором. В нём идёт речь об измерениях вертикального ускорения автомобиля при движении — в том случае, если оно превышает некий допустимый уровень, команду обяжут решить проблему. То есть увеличить клиренс, лишиться части «прижима» и скорости.

Решение, принятое ФИА, в теории выглядит весьма элегантным. Изначально противники вмешательства федерации заявляли, что было бы несправедливо заставлять всех увеличивать клиренс, в то время как проблемы возникают не у всех. В рамках идеи ФИА приподнимать машину заставят лишь тех, у кого проблем с дельфинированием больше всего.

В случае проблем команды обязаны будут увеличивать дорожный просвет Фото: Lars Baron/Getty Images

Однако этот эффект в той или иной степени проявляется почти на всех машинах — и даже «Феррари» время от времени раскачивает. Получается, не исключён вариант, при котором Леклер в одной из решающих гонок окажется вынужден использовать менее эффективные настройки, хотя в теории — ради победы в чемпионате — мог бы попытаться и рискнуть использовать чуть более агрессивные регулировки.

А если такие проблемы возникнут у «Ред Булл», а не у «Феррари»? Легко представить, какой в паддоке будет скандал, если австрийцы станут оспаривать исход чемпионата — Формула-1 окажется в той же ситуации, что и после Абу-Даби-2021, и на пользу ей это точно не пойдёт. С другой стороны, как показало выступление Хэмилтона в Баку, оставлять дельфинирование на откуп командам тоже не вариант, так что остаётся надеяться, что новые процедуры будут понятными и прозрачными и не вызовут новых споров.